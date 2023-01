Manna invitato alla presentazione di un libro, il tribunale lo blocca

1 minuto per la lettura

RENDE (COSENZA) – Si è fatta decisamente notare l’assenza del sindaco di Rende Marcello Manna alla presentazione del libro “Leader al contrario”, di Roberto Castagna e Francesco Kostner, prevista per il pomeriggio di oggi al Museo del Presente di Rende. E non tanto per il cartonato, a grandezza naturale, posto in maniera simpatica, al tavolo dei relatori, quanto, e molto più seriamente, per l’alt imposto al primo cittadino dal Tribunale di Cosenza.

Marcello Manna, destinatario di una misura interdittiva sul suolo rendese, si è visto impedire la partecipazione perchè, come racconta lui stesso “gli inquirenti hanno ritenuto che ci fossero esigenze cautelari per la presentazione di un libro rigettando così la mia richiesta”.

“Il convegno a cui si chiedeva di partecipare come relatore – ha spiegato ancora Manna che alla fine è intervenuto in modalità a distanza – riguardava la mia attività professionale e non già quella di sindaco. L’applicazione della misura in atto attiene esclusivamente alla funzione di sindaco e la scelta della misura è stata effettuata tenendo conto della Legge Severino”.

E se Manna ha provato ancora a giustificarsi ricordando come “un divieto per una attività culturale non ha alcun riferimento a quella istituzionale”, ha pure annunciato, dall’altro lato, “una conferenza stampa per mostrare gli atti che dimostrano l’accanimento giudiziario con finalità politiche che l’inchiesta sottende. “Il diniego notificato oggi eccede in modo evidente quelle che sono le ragioni di cautela e appare, dunque, incomprensibile”.