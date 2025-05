Concorsi comune Cosenza, la minoranza attacca Caruso: «Reazione scomposta»

2 minuti per la lettura

La minoranza di Centrodestra del consiglio comunale di Cosenza replica alle dichiarazioni del sindaco Frank Caruso sui concorsi.

COSENZA – «È veramente curioso che il nostro sindaco ogni qualvolta solleviamo problemi seri sul funzionamento dell’amministrazione abbia reazioni scomposte, sguaiate, personalistiche e prive di fondamento». I consiglieri di minoranza di Cosenza, rispondono alle dichiarazioni rilasciate dal sindaco Comune Franz Caruso all’indomani della conferenza stampa convocata per rispondere ai duri attacchi dell’opposizione in merito ai concorsi banditi. «La nostra storia personale ci consente e ci permette di avanzare qualunque critica motivata senza timore di alcun confronto non avendo, peraltro, fatto alcuna insinuazione ma esclusivamente e doverosamente rimarcato alcuni aspetti che riguardano l’etica e l’opportunità».

LA MINORANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE DI COSENZA A CARUSO: “CHIEDIAMO CHE TRASPARENZA SIA UN PILASTRO PORTANTE”

«È un nostro diritto – prosegue la nota – chiedere procedure che facciano della trasparenza il pilastro portante: per questo abbiamo chiesto che tutte le selezioni concorsuali venissero affidate a commissioni esterne al fine di evitare spifferi familistici e professionali vicini all’amministrazione. Tutto ciò a prescindere dalla preparazione dei candidati. Siamo certi che, se a parti invertite, fossimo stati noi ad agire come di fatto ha agito l’attuale amministrazione, avremmo certamente subito attacchi personali in ispecie dal movimento 5 stelle (cancellato da quest’ultima tornata elettorale) la cui parlamentare Orrico dichiarata decaduta dal Parlamento (e salvata solo dal paracadute del proporzionale) avrebbe evocato la piazza e le marce silenziose quando, invece, oggi per ragioni di convenienza solo politica si distingue per il suo silenzio assordante.

Riteniamo che la legalità e la trasparenza siano principi da applicare e non da proclamare rilevando che questi camuffati progressisti e finti riformisti applicano la morale ad usum delphini. Rifiutiamo questo modo di concepire la politica laddove c’è qualcuno che ritiene di avere l’esclusiva della moralità che invece deve essere eguale per tutti.