Pd Cosenza, Lettieri candidato segretario provinciale

COSENZA – Spunta un altro candidato per la carica di segretario provinciale di Cosenza del Pd: si tratta del sindaco di Celico Matto Lettieri espressione della piattaforma “Innovazione, comunità e territori” che nelle scorse settimane ha diffuso un documento politico in cui fissa le “linee programmatiche” che la Federazione provinciale dovrebbe seguire per perseguire l’agognato rilancio. La piattaforma, com’è noto, è composta da numerosi amministratori, dirigenti e attivisti del Pd.

La candidatura di Lettieri a segretario provinciale del Pd, su cui, fanno sapere dalla piattaforma, c’è stata la massima condivisione si aggiunge alla discesa in campo di Elio Bozzo per “Democratici per la Calabria”. «La scelta non è stata semplice vista la presenza di numerose figure che avevano aderito al documento e che rappresentano eccellenze nel campo della direzione politica ed organizzativa del partito, delle amministrazioni locali e del terzo settore. Alla fine di una discussione ampia e nata dal basso, in coerenza con quanto proclamato nel documento, si è trovata convergenza unanime su Matteo Lettieri, attuale sindaco di Celico con alle spalle un’ampia militanza nell’organizzazione giovanile e nello stesso PD, ritenuta figura più attrattiva in ottica di allargamento della piattaforma», si legge nella nota diffusa dalla piattaforma.

«La figura di Matteo è per noi speranza di cambiamento vero ed autentico e di ancoraggio solido ai valori del nostro partito, guidato da Elly Schlein e Nicola Irto, e del socialismo europeo. Matteo incarna la nostra idea di ascolto e dialogo franco e leale e siamo certi che saprà già in queste ore lavorare per creare un clima congressuale sereno e costruttivo al fine di rendere questo importante momento congressuale un nuovo inizio ed una ripartenza per tutti noi», si legge ancora nella nota. Sentiamo tutte e tutti la responsabilità di guidare il partito in questa fase delicata e complessa perché tutte e tutti ci candidiamo insieme a Matteo a lavorare al servizio esclusivo delle nostre iscritte e dei nostri iscritti. La nostra proposta non appartiene a nessuno se non al patrimonio del partito e per questo chiediamo a tutte e tutti di valutarla serenamente senza alcun pregiudizio», conclude la piattaforma.

Ora restano da capire le mosse delle altre anime del partito, da quelle che fanno riferimento ai consiglieri regionali Franco Iacucci e Mimmo Bevacqua (accomodanti, pare, nei confronti della piattaforma) a quelle del gruppo vicino a Nicola Adamo, Enza Bruno Bossio (un nome caldo resta quello di Pino Le Fosse) e a Carlo Guccione. Domani a mezzogiorno, lo ricordiamo, il gong per la presentazione dei candidati per la segreteria e per l’assemblea provinciale.