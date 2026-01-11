Villapiana, consiliatura di Ventimiglia al capolinea

3 minuti per la lettura

Dimissioni di otto consiglieri, fine anticipata per la consiliatura del sindaco di Villapiana Vincenzo Ventimiglia

VILLAPIANA (COSENZA) – Si conclude davanti al notaio Alessandro Spezzano, a Corigliano Rossano, il mandato amministrativo del sindaco Vincenzo Ventimiglia e della sua coalizione. Otto consiglieri comunali di Villapiana, quattro di maggioranza (Felicia Favale, Maria Valentina Calà, Domenico Muscolini e Michelina Dramisina) ed altrettanti di minoranza (Paolo Montalti, Ilaria Costa, Rita Portulano e Angela Aurelio) «nell’esercizio delle proprie prerogative istituzionali e nel rispetto del mandato ricevuto dai cittadini, comunicano la propria decisione di rassegnare contestualmente le dimissioni dalla carica di Consigliere comunale».

«La presente mozione – si legge nella nota a firma degli 8 consiglieri dimissionari -, nasce dalla constatazione di una prolungata fase di immobilismo amministrativo, imputabile alla guida politica del Sindaco, che sta compromettendo il corretto funzionamento dell’ente, la capacità decisionale del Consiglio comunale e l’attuazione di politiche efficaci a favore della comunità. Si rileva, inoltre, una palese mancanza di una visione amministrativa organica e coerente sui principali temi della cosa pubblica, con conseguente frammentarietà dell’azione amministrativa e assenza di una reale pianificazione strategica».

«La situazione istituzionale – aggiungono -, risulta ulteriormente aggravata dall’assenza, da mesi, di figure fondamentali di garanzia e di governo dell’ente, quali il Presidente del Consiglio comunale, il Vicepresidente del Consiglio e un Assessore. Tale circostanza determina una condizione di oggettiva e perdurante mancanza di agibilità governativa e istituzionale, incidendo negativamente sulla regolarità dei lavori consiliari, sull’equilibrio dei poteri e sulla piena funzionalità dell’amministrazione comunale».

LE MOTIVAZIONI DELLE DIMISSIONI

Tra le motivazioni che hanno portato gli otto consiglieri alle dimissioni, quello che è ritenuto grave, ovvero l’atteggiamento di inerzia e di mancata assunzione di responsabilità rispetto all’andamento della concreta operatività della società in house Business and Services Villapiana S.r.l., «al fine di garantire i servizi essenziali sul territorio che, allo stato attuale, sono deficitari nonché al fine di tutelare i diritti essenziali dei lavoratori e quelli dei cittadini che sono i destinatari dei sopra citati servizi». Gli otto consiglieri dimissionari sostengono che nel corso del mandato ci siano stati tentativi di confronto, proposte costruttive e reiterate richieste di chiarimento e di rilancio dell’azione amministrativa, anche con riferimento alla gestione delle società partecipate comunali e ai principali ambiti di intervento pubblico.

«Tuttavia – evidenziano -, l’assenza di una visione chiara, di una programmazione concreta e di una reale volontà di coinvolgimento istituzionale ha reso evidente il venir meno del necessario rapporto di fiducia politica e amministrativa tra il Sindaco e una parte significativa del Consiglio comunale».

Da qui la decisione degli otto consiglieri comunali che, nell’interesse e per il bene del Comune di Villapiana, ritengono «di non poter più oltre assicurare il proprio sostegno all’azione amministrativa di un Sindaco che non appare essere nelle condizioni di garantire una guida efficace, autorevole e funzionale agli interessi dell’ente, risultando compromesse le condizioni politiche e istituzionali per la prosecuzione dell’attuale mandato amministrativo».

«Per le motivazioni sopra dedotte, preso atto, con rammarico, della grave situazione descritta, i sottoscritti Consiglieri comunali rendono edotto il Consiglio Comunale di essere giunti alla determinazioni di voler rassegnare le proprie irrevocabili dimissioni a difesa e nell’interesse del Comune, delle sue partecipate e dell’intera comunità, al fine di restituire ai cittadini una nuova amministrazione fondata su trasparenza, efficienza, legalità e partecipazione democratica».