De Cicco fa proseliti a Rende, Midulla aderisce a Dpm

A Rende Francesco Midulla annuncia la sua adesione al movimento Dpm – Democratici Progressisti Meridionalisti fondato da Francesco De Cicco

RENDE (COSENZA) – Francesco Midulla annuncia ufficialmente la sua adesione al movimento DPM – Democratici Progressisti Meridionalisti. Assumerà il ruolo di Coordinatore cittadino per Rende, dando avvio a una nuova fase del suo impegno politico e civile.

“Una scelta maturata nel tempo, frutto di riflessione e consapevolezza, che nasce dalla volontà di contribuire in maniera concreta alla costruzione di una politica radicata nei territori, attenta alle persone e capace di affrontare con serietà le sfide del Sud”, si legge in una nota.

LE MOTIVAZIONI DELL’ADESIONE

“L’adesione a DPM rappresenta per me una scelta naturale e coerente con il mio modo di intendere la politica. Vale a dire partecipata, inclusiva e profondamente legata alle comunità locali. Credo in una politica che parta dall’ascolto e che torni a essere strumento di crescita collettiva”, dichiara Francesco Midulla.

Il nuovo percorso si sviluppa in sinergia con il consigliere regionale Francesco De Cicco. Midulla ne sostiene il progetto politico e umano, fondato su ricerca, dialogo e responsabilità istituzionale.

MIDULLA NUOVO COORDINATORE DI DPM A RENDE

Nel suo ruolo di Coordinatore DPM per la città di Rende, Midulla lavorerà per costruire una rete politica aperta, capace di coinvolgere giovani, professionisti, associazioni e cittadini, con l’obiettivo di restituire centralità al territorio e promuovere percorsi di partecipazione reale. “Non considero questo passaggio un punto di arrivo, ma lo ritengo un nuovo inizio. Un impegno che affronto con entusiasmo, responsabilità e con la convinzione che il cambiamento passi dalla coerenza tra valori, azioni e presenza quotidiana sul territorio”, conclude Midulla.



