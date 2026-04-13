Area urbana di Cosenza, Forza Italia si riorganizza

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Forza Italia punta a riorganizzarsi nell’area urbana di Cosenza, un ruolo centrale sarà affidato a Pierluigi Caputo

COSENZA – Ottimizzare gli sforzi e le risorse del partito nella parte più nevralgica della provincia di Cosenza. Forza Italia serra i ranghi e si riorganizza nell’area urbana. Le sfide sono tante da un punto di vista politico-amministrativo. A cominciare delle elezioni amministrative di Cosenza in programma tra un anno.

IL PARTITO PUNTA SU CAPUTO

I vertici azzurri avrebbero indicato il consigliere regionale Pierluigi Caputo per il delicato ruolo di responsabile dell’area urbana e dintorni. Secondo quanto trapelato il confronto tra il coordinatore provinciale Gianluca Gallo, il coordinatore regionale Francesco Cannizzaro e l’ex presidente del Consiglio comunale di Cosenza e gli altri big del partito va avanti ormai da mesi. Il processo è stato rallentato dal referendum costituzionale e dall’imminente tornata elettorale per le amministrative.

Non c’è una data ufficiale ma pare che nel periodo che intercorre tra la presentazione delle liste e lo svolgimento delle amministrative (24 e 25 maggio) possa essere formalizzata la nomina di Caputo. Quest’ultimo ricoprirebbe il ruolo di commissario a Cosenza (attualmente il coordinamento è guidato da Massimo Bozzo) e Rende (Eugenio Aceto ha rassegnato le dimissioni da diversi mesi) e di punto di riferimento degli atri club dell’area urbana (senza andare a intaccare gli attuali coordinamenti) e dell’hinterland attiguo al capoluogo. Una fascia di territorio strategica che evidentemente necessita di attenzioni specifiche.

LE SFIDE NELL’AREA URBANA

Caputo siede tra i banchi di Palazzo Campanella dal 2020 e ha centrato l’elezione in in tre tornate elettorali consecutive. In precedenza era stato presidente del civico consesso nel capoluogo bruzio nella seconda consilitura di Mario Occhiuto. Primo firmatario della proposta di legge per la fusione di Cosenza, Rende e Castrolibero fu tra i pochi nel centrodestra locale e regionale a metterci la faccia sia durante la campagna elettorale referendaria che dopo la pesante sconfitta alle urne.

Nel mirino, come detto,ci sono ele amministrative di Cosenza. Forza Italia e il centrodestra hanno un anno di tempo per stilare un programma e convergere su un candidato. La presenza di Caputo si inserisce dunque anche nell’ottica di questa prioritaria necessità. Dopo la sconfitta del 2021 la coalizione vorrebbe ritornare ad amministrare Palazzo dei Bruzi. Ma finora la confusione regna sovrana. Qualche indiscrezione sui candidati, le solite fughe in avanti e poche idee.

Sullo sfondo, particolare non di poco conto, le elezioni politiche del prossimo anno che avranno un peso notevole nei vari equilibri nei partiti dello schieramento. Il consigliere regionale dovrà inoltre fare il punto della situazione a Rende dove il centrodestra è, anche qui, una forza politica di minoranza nella città amministrata di Sandro Principe.

Insomma per Caputo si profila un lavoro piuttosto complesso. La mossa di Forza Italia è però indicativa: il partito vuole essere meno distante e giungere preparato ai prossimi decisivi appuntamenti elettorali.