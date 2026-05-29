Castrolibero, ecco la Giunta di Francesco Serra

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Il neo sindaco di Castrolibero Francesco Serra nomina la Giunta, Raffaella Ricchio sarà vicesindaco

CASTROLIBERO (COSENZA) – A pochi giorni dalla proclamazione a sindaco di Francesco Serra, prende ufficialmente forma la nuova squadra amministrativa che guiderà Castrolibero nei prossimi anni. Con la firma dei decreti di nomina degli assessori e l’assegnazione delle deleghe ai consiglieri comunali, il primo cittadino ha definito l’assetto politico e amministrativo chiamato ad accompagnare la città in una nuova fase della sua storia istituzionale.

Una squadra costruita tra competenze, esperienza amministrativa, entusiasmo e forte senso di appartenenza al territorio, chiamata fin da subito a confrontarsi con le sfide che attendono la comunità castroliberese. Una compagine che unisce figure con percorsi differenti ma accomunate dall’obiettivo di dare risposte concrete ai cittadini e tradurre in azione amministrativa il programma presentato agli elettori durante la recente campagna elettorale.

RICCHIO VICESINDACO E GANGI ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI E ALLA CULTURA

Dopo il sindaco Serra, il primo tassello della nuova giunta comunale è rappresentato dalla nomina a vicesindaco di Raffaella Ricchio. Per lei si tratta di una conferma nel solco del suo impegno profuso nel corso degli anni, con un rafforzamento ora del ruolo politico e amministrativo. A Ricchio vengono affidate deleghe particolarmente significative e delicate come Servizi Sociali, Pubblica Istruzione e Bilancio, settori che incidono direttamente sulla qualità della vita dei cittadini, sulle politiche di inclusione e sul futuro delle nuove generazioni. Un incarico che la pone al centro dell’azione amministrativa e che conferma la fiducia riposta dal sindaco nel lavoro svolto negli anni precedenti.

Ruolo di assoluto rilievo anche per Angelo Gangi, risultato il candidato più votato della competizione elettorale e tra le figure politicamente più rappresentative della maggioranza. A lui vengono affidate le deleghe ai Lavori Pubblici, al Contenzioso e alla Cultura. Si tratta di settori strategici che riguardano tanto la realizzazione delle opere pubbliche e la manutenzione delle infrastrutture cittadine quanto la valorizzazione dell’identità culturale di Castrolibero. Un assessorato di peso che avrà il compito di seguire alcuni dei dossier più importanti dell’attività amministrativa.

LE ALTRE DELEGHE ASSEGNATE

Ad Emilia Aiello viene un ampio pacchetto di competenze che abbraccia diversi ambiti dell’azione comunale. L’assessora seguirà Urbanistica, Biblioteca, Spettacolo e Tempo Libero, Pari Opportunità, Affari Generali e Attività Produttive. Un insieme di deleghe che mette insieme programmazione del territorio, promozione culturale, inclusione sociale e sostegno alle realtà economiche locali, delineando un ruolo trasversale all’interno della squadra di governo.Tra i volti nuovi dell’esecutivo figura anche Ilio Perri, chiamato a seguire un settore fortemente orientato alla dimensione sociale e alla partecipazione. A lui vanno le deleghe alle Associazioni e ai Comitati di Quartiere, alle Politiche della Famiglia e della Terza Età, al Randagismo, alle Politiche Giovanili, oltre alla Vigilanza e Sicurezza della Comunità. Ambiti che richiederanno un dialogo costante con il territorio e con il tessuto associativo cittadino, sempre più protagonista della vita pubblica.

Accanto alla Giunta, il sindaco Francesco Serra ha scelto di valorizzare anche il ruolo dei consiglieri comunali attraverso l’assegnazione di specifici incarichi di collaborazione e supporto all’attività amministrativa.Claudio Caputo seguirà le Politiche Socio-Sanitarie, lo Sport e il Benessere, settori che sempre di più hanno assunto una crescente centralità all’interno delle politiche pubbliche locali.Angela Perrotta sarà invece chiamata a occuparsi di Tributi e Servizi Demografici, due comparti particolarmente rilevanti per il funzionamento della macchina amministrativa.

A Maura Zinna le deleghe al Centro Storico, alla Transizione Digitale ed Ecologica e all’Ambiente. Ambiti che guardano sia alla valorizzazione dell’identità urbana della città sia alle sfide dell’innovazione e della sostenibilità. Giuseppe De Bartolo, infine, seguirà i rapporti con le Istituzioni e con l’Anci, svolgendo una funzione di raccordo istituzionale che potrà rivelarsi preziosa per favorire il dialogo con gli altri livelli amministrativi e cogliere opportunità di crescita e sviluppo per il territorio.

LE DELEGHE TRATTENUTE DA SERRA

Completano il quadro le deleghe che il sindaco Francesco Serra ha deciso di mantenere direttamente in capo alla propria attività amministrativa. Si tratta di Manutenzione, Protezione Civile e Personale, materie considerate particolarmente strategiche e che il primo cittadino ha scelto di seguire personalmente, a testimonianza dell’importanza attribuita alla gestione organizzativa dell’Ente, alla sicurezza del territorio e all’efficienza dei servizi comunali.

Con la definizione delle deleghe e degli incarichi prende dunque forma il nuovo assetto amministrativo della città. Una squadra equilibrata e competente che si presenta con l’obiettivo di garantire presenza sul territorio, ascolto dei cittadini e capacità di programmazione, in una fase in cui Castrolibero è chiamata a confrontarsi con sfide importanti e nuove opportunità di crescita.