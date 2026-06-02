Terremoto in Calabria, Stasi: “Nessun danno, foto fake del tribunale di Corigliano-Rossano”

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Terremoto in Calabria, il sindaco di Corigliano-Rossano, Flavio Stasi, smentisce anche le foto false sui danni al Tribunale

Dopo la forte scossa di terremoto registrata nella notte (LEGGI) le squadre dei Vigili del Fuoco non hanno riscontrato problemi strutturali né danni statici agli edifici controllati. Nessuna emergenza, dunque, ma solo tanta paura tra la popolazione che ha avvertito chiaramente il terremoto.

A rassicurare i cittadini è intervenuto anche il sindaco di Corigliano Rossano, Flavio Stasi, che ha confermato l’assenza di segnalazioni gravi dopo un confronto diretto con il distaccamento dei Vigili del Fuoco. «Non ci sono al momento segnalazioni importanti o gravi criticità, solo qualche allarme scattato e tanta paura», ha spiegato.

CORIGLIANO-ROSSANO, FOTO FAKE DI DANNI AL TRIBUNALE

Il primo cittadino ha inoltre denunciato la circolazione sui social di immagini false che mostravano presunti crolli e danni importanti. Dopo un sopralluogo nei luoghi interessati, Stasi ha chiarito che quelle foto sono prive di fondamento. «Mi sono recato sui posti accertandomi che siano false», ha detto, aggiungendo che episodi del genere aggravano inutilmente la preoccupazione in momenti già delicati.

STASI: «MI SONO RECATO SUL POSTO»

«Mi sono già sentito con il distaccamento dei Vigili del Fuoco: non ci sono al momento segnalazioni importanti o gravi criticità, solo qualche allarme scattato e tanta paura.

Girano alcune foto di colonne crollate o altri danni importanti: mi sono recato sui posti accertandomi che siano false. Purtroppo gli imbecilli non mancano nemmeno in queste occasioni delicate ed importanti. Continuerò a rimanere in contatto con i Vigili del Fuoco e tutte le Forze dell’ordine per ogni eventuale criticità, criticità che al momento – lo ripeto, ha dichiarato Stasi – non sono rilevate».