Bruno Barbieri in Sila: «Si mangia benissimo»

Bruno Barbieri è in Calabria per girare una nuova puntata della sua trasmissione Tv 4 Hotel e tra una ripresa e l’altra ha deciso di cenare in Sila dove: «Si mangia benissimo»

BRUNO Barbieri in Sila. Il noto chef da qualche anno alla guida della trasmissione 4 Hotel di Sky sta girando una delle puntate in Calabria.

Mentre è ospite degli alberghi dell’Altopiano, per giudicare quale sia il migliore per ospitalità, location, servizi, camere, si è concesso una cena con i prodotti tipici locali che ha condiviso sulle sue pagine social.

«La Sila è un posto pazzesco» dice Barbieri che da chef pluristellato si sofferma principalmente sul cibo e ne elogia il gusto e la qualità delle materie prime. Ospite della trattoria il Campanaro un locale che definisce «“grunge” ma molto carino».

Nella trattoria tutta in legno situata a 1500 metri di altezza, Barbieri si lascia trasportare da un menu che comprende fulghi, grigliate di carne con il maialino nero e tagliolini con i funghi porcini e le immancabili patate della Sila da mangiare con la cipolla. «Sono sicuro – annuncia Barbieri prima di assaggiare i piatti – che mangerò da dio».

Si parte dall’insalatina di ovuli, porcino fritto e in padella e dal tortino di patate con caciocavallo e tartufo nero. Lo chef gusta tutto in diretta emettendo suoni di approvazione e sottolineando più volte che «si mangia proprio bene».

Il piatto forte sembra essere la pasta. Barbieri con davanti un piatto di tagliolini quasi si “meraviglia” di come «qua in Calabria la pasta la sanno fare parecchio bene». E se lo dice lui che è bolognese dobbiamo proprio crederci.

Per lo chef stellato il segreto è la bontà della materia prime: «due tagliolini fatti bene, con semplicità – spiega mentre affonda con la forchetta – Oggi sono andati a raccogliere i funghi e stasera si spadella e si mangia che è un piacere». Piatti semplici ma di un gusto unico.

La Calabria in fondo per Barbieri non «è una sorpresa, lo sapevo che si mangiava bene. È un territorio poco conosciuto e la Sila è un posto pazzesco».

Barbieri ha un debole per il Sud Italia e in questi giorni in Sila sta scoprendo cibi e posti splendidi. Ieri pomeriggio tra le offerte turistiche del territorio è arrivato il giro sul Trenino della Sila alla scoperta delle meraviglie della natura nel cuore del Parco Nazionale, con un percorso immerso in un bosco di pini larici, faggi secolari e abeti bianchi.

Sicuramente Bruno Barbieri porterà nel cuore la bellezza della Calabria e i suoi sapori unici. Ciò in attesa di poter vedere la puntata di 4 Hotel che andrà in onda nella prossima stagione della fortunata trasmissione. A quel punto si potrà scoprire chi sono gli alberghi che hanno partecipato e chi sarà il vincitore. Le riprese, in queste giorni, sono state effettuate tra Camigliatello e San Giovanni in Fiore.

Intanto a vincere è già la Calabria con la sua grande tradizione enogastronomica che negli ultimi tempi sta valicando i confini della regione. Anche Bruno Barbieri ne ha apprezzato la bontà. Un grande potenziale che può trascinare la Calabria a un maggiore sviluppo economico e del turismo.