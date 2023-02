Roberto Vitaro, la storia del mago dei capelli biondi

3 minuti per la lettura

RENDE (COSENZA) – C’è una storia bella da raccontare ed è una storia di successo. Una forbice, il capello e le mani d’artista di Roberto Vitaro. Da oltre 40 anni l’imprenditore della bellezza regala alle donne il piacere di vedere modellati i propri capelli con quel colore che sognano in tante ma che non a tutte riesce a star bene: il biondo. Quel colore che rappresenta il sogno, il colore che fa diventar matti corteggiatori eleganti e signori d’un tempo. E allora perché no? Allora perché non focalizzare la grande energia di lavoro e creatività sul biondo?

Roberto Vitaro lo ha fatto, oggi è il numero uno in Calabria specializzato sul biondo tanto da aver creato nell’ottobre del 2021 una nuova realtà nel settore beauty meridionale. Ed ecco che il brand Roberto Vitaro si è trasformato in “Beauty Blonde” (nato grazie ad un sistema di formazione chiamato Parrucchiere Pro, creato da Lele Canavero). Ma la notizia non è questa, la notizia che merita di essere presa in considerazione è un’altra. Nella vita di Vitaro c’è un capitolo nuovo che si è aperto ed è quello dell’imprenditore che forma altri colleghi con dei veri e propri corsi che sono un vero show tutto da gustare. Roberto Vitaro oggi è formatore del suo metodo. La tecnica per far un “biondo biondo” è una tecnica che può diventare metodo. Questo progetto formativo è frutto di una collaborazione con Vitality’s ,un’azienda internazionale che da anni promuove l’innovazione, ama la ricerca e in particolare coltiva i medesimi valori di Vitaro nel rapporto tra il metodo e la chimica.

E dopo aver affrontato la prima tappa di questi corsi formativi in Sicilia, siamo andati a trovare il maestro Vitaro in una sala di un noto hotel rendese e siamo riusciti a farci raccontare, tra una pausa e l’altra, il percorso di un parrucchiere che non è più semplice parrucchiere ma un vero e proprio professore del capello. Roberto ci corregge “del capello biondo”.

Vero, oggi sei nella tua Rende (dove ha anche il suo salone di bellezza), ma la settimana prossima si sale al Nord.

“Girerò gran parte dell’Italia a spiegare questa tecnica ed è una grande soddisfazione. Questa volta noi che portiamo la nostra esperienza al Nord. E sul biondo però fatemi dire qualcosina in più… Beauty Blonde è una tecnica esclusiva, rigenerante, rimpolpante, in quanto rende il capello biondo più sano e lucido. Ogni donna può schiarire i capelli senza rinunciare alla loro salute”.

A questo punto non potevamo levarci una curiosità. La domanda è secca: Roberto hai mai dovuto dire ad una donna “con te non riesco”?

“Eh si… e sono stati dolori, ma delle volte la verità si deve dire anche se amara. Non si può fare un lavoro del biondo su tutti i capelli. Non ti dico quanto dispiacere però…”.

Dal Sud al Nord. Per Roberto Vitaro è un viaggio alla rovescia?

“E’ un viaggio strano perché io, da ragazzo, sono andato via da Cosenza per apprendere meglio il mestiere a Milano e adesso, come formatore, devo dire che è una sensazione unica. Vedere negli occhi di tutti questi giovani parrucchieri che vengono al corso quella curiosità mi fa ritornare indietro nel tempo. Per me non è stato un percorso facile anche perché ho dovuto affrontare molte difficoltà. E c’è stata gente che mi ha consigliato addirittura di cambiare mestiere, persino mia madre, ma a lei questa mia professione non è andata mai giù…”.

Ultima curiosità. Le acconciature di Sanremo?

“Posso dire soltanto grazie alla Ferragni. Con il suo taglio dei capelli ha fatto venire la voglia a tante donne di fare la stessa cosa e si sa per noi ogni taglio di capelli…”.

E’ vita, amore, passione, ma solo riuscendo a dare voce alle mani perché alla fine si dovrà ottenere in quel capello “l’effetto Wow”. Parola di Roberto Vitaro.