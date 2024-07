Miss Italia Calabria ha incoronato Miss città di Trebisacce

5 minuti per la lettura

Il pittoresco pontile di Trebisacce si è trasformato in un suggestivo palcoscenico per l’undicesima tappa di Miss Italia Calabria. Miss città di Trebisacce è Maria Cesario di Cosenza.

Seconda classificata, con la fascia di Miss Rocchetta Bellezza, Greta Tassiello di Cosenza. Terza classificata, con la fascia di Miss Framesi, Elena Cucunato di Trebisacce. Quarta classificata Marcella Pia Pepe di Sibari. Quinta classificata Miriam Bruno di Spezzano Albanese. Sesta classificata Giulia Azzinaro di Cosenza.

Linda Suriano e Carmelo Ambrogio, esclusivisti di Miss Italia Calabria e titolari della Carli Fashion Agency: «Ringraziamo l’amministrazione comunale di Trebisacce, Piero Carlomagno (Carlomagno auto), Pino Curto (gioielleria Curto- Miluna), Pasquale Inzitari (Expert), Federico Grillo (cav. Mario Grillo), Emanuele Petrone (Petroenergy) per aver voluto fortemente la manifestazione in questa meravigliosa location. Ringraziamo la nostra Miss Italia 2023 Francesca Bergesio, il nostro instancabile team, le aspiranti miss e le loro famiglie. Questo concorso rappresenta un’esperienza di crescita e scoperta. Invitiamo le ragazze calabresi a unirsi a noi in questa fantastica avventura. È ancora possibile partecipare iscrivendosi sul sito ufficiale di Miss Italia».

Il pittoresco pontile di Trebisacce si è trasformato in un suggestivo palcoscenico per l’undicesima tappa di Miss Italia Calabria, confermando ancora una volta la bellezza naturale e l’attrattiva di questo incantevole Comune. Trebisacce è stata recentemente insignita della Spiga Verde 2024, rientrando tra i 75 comuni italiani premiati per il 2024 e dimostrando ancora una volta il suo impegno nella tutela dell’ambiente. Questo riconoscimento, che segue il conferimento della Bandiera Blu per la qualità delle acque marine, estende l’attenzione del comune anche alle aree interne e rurali. Trebisacce si conferma così non solo un gioiello turistico, ma anche un modello di eco-sostenibilità, dimostrando che la bellezza può andare di pari passo con il rispetto e la cura per l’ambiente.

UNDICESIMA TAPPA DI MISS ITALIA CALABRIA: TREBISACCE

Il vicesindaco di Trebisacce Maria Domenica Aino ha evidenziato l’importanza di ospitare una kermesse come Miss Italia Calabria che punta non solo alla valorizzazione dei talenti e delle bellezze calabresi ma anche alla promozione dei territori: «Siamo onorati di aver accolto questo evento. È stata un’esperienza meravigliosa e gratificante che ci ha consentito di far conoscere il nostro territorio, le nostre risorse, le nostre attività. Le selezioni provinciali rappresentano non solo un momento di svago e di pubblica gioia ma soprattutto un’opportunità per le ragazze che vogliono entrare nel mondo della moda, dello spettacolo o che intendono semplicemente realizzare un sogno. Miss Italia è un trampolino di lancio per diversi ambiti. Un caloroso augurio a queste giovanissime concorrenti affinché possano realizzare i loro obiettivi».

In questa serata ricca di emozioni, talento e spettacolo, Piero Carlomagno ha sottolineato: «Trebisacce è il nostro paese d’origine. Anche se la nostra azienda è presente in più parti della Provincia di Cosenza e Matera, ci tenevo particolarmente ad essere presente in questa tappa di Trebisacce perché le origini non vanno mai tradite. Sosteniamo Miss Italia Calabria da circa 30 anni. Auguro alle aspiranti miss di vivere un’esperienza qualificante».

MISS ITALIA CALABRIA 2024: TEMA E SPETTACOLO

Quest’anno, Miss Italia Calabria si tinge di colori ed emozioni uniche con il tema “Calabria tra storie e tradizioni – un viaggio d’incanto”. La manifestazione, dedicata a celebrare le meraviglie di una delle regioni più affascinanti d’Italia, mette in luce la ricchezza culturale, storica e naturale della Regione.

Ogni dettaglio, dai costumi alle esibizioni, è stato curato con precisione, evidenziando il perfetto equilibrio tra tradizione e innovazione. Uno spettacolo memorabile grazie alla direzione artistica di Linda Suriano, ai testi di Francesca Marchese, alle coreografie di Lia Molinaro, ai costumi dell’Accademia New Style – Scuola di moda e design di Cosenza di Franca Trozzo. Katya Giannini, coach creatrice del Metodo Soulfullness®, ha affiancato le aspiranti miss in un percorso di consapevolezza e crescita personale. L’evento condotto da Andrea De Iacovo ha dato spazio alle esibizioni degli artisti calabresi: l’ASD scuola di danza “Scarpette rosa”, l’illusionista Giandomenico Morello con numerose partecipazioni a programmi nazionali, il musicista e cantante Alex Perciabosco hanno aggiunto un tocco di sofisticata raffinatezza alla kermesse.

MISS CITTÀ DI TREBISACCE: GIURIA

A proclamare la vincitrice dell’undicesima tappa di Miss Italia Calabria è stata la giuria composta da: Francesca Bergesio (Miss Italia 2023), Giuseppe Pirillo (Framesi), Salvatore Garbato (make-up artist delle dive), Piero Carlomagno (titolare dell’omonima azienda), Grazia Ciappetta (coreografa e scrittrice), Franca Loise (consigliere comunale Trebisacce), Giampiero Regino (consigliere comunale Trebisacce), Franco Maurella (giornalista de Il Quotidiano del Sud), Gianfranco De Luca (titolare Alas Beach), Emanuele Petrone (ingegnere), Nacar Pasquale (agente di commercio), Pina Pellegrini (manager), Simona Bertolini (cav. Mario Grillo).

MISS CITTÀ DI TREBISACCE 2024

A seguito dell’incoronazione, Miss città di Trebisacce ha confessato di essere: «Veramente emozionata. Ho condiviso tanti bei momenti con ragazze splendide: tutte meritavano la vittoria. Sono felice di poter rappresentare questa bellissima città. Probabilmente, Miss Italia è il sogno di ogni bambina italiana. Sicuramente, è il mio. Avere l’opportunità di calcare questo palcoscenico e di esibirmi davanti al pubblico e alla giuria in occasione della prova talento mi hanno aiutato ad acquisire maggiore consapevolezza».

PROSSIMI APPUNTAMENTI MISS ITALIA CALABRIA

Prossimi appuntamenti con Miss Italia Calabria del mese di luglio: il 30 a Frascineto e il 31 a Rota Greca. Prosegue così il viaggio di Miss Italia Calabria, portando con sé la magia di una Regione ricca di storia e meraviglie, in cui ogni tappa diventa un’occasione unica per celebrare la bellezza, la cultura e le sue tradizioni.