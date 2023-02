San Valentino fortunato a Villapiana: gioca due euro e ne vince un milione

1 minuto per la lettura

VILLAPIANA (COSENZA) – San Valentino fortunato a Villapiana dove, nella frazione Lido, presso la ricevitoria di Domenico Calà, un ignoto giocatore ha sbancato il Milion Day del 14 febbraio, indovinando la cinquina vincente e portandosi a casa Un Milione di euro. In fermento tanto l’equipe che gestisce la ricevitoria con Domenico Calà, la sorella Rachele, la figlia Valentina con il marito Antonio Russo e le collaboratrici Arianna, altra figlia di Domenico e Noemi, quanto l’intera comunità di Villapiana Lido che da ieri mattina, giorno in cui Lottomatica ha comunicato alla ricevitoria la vincita milionaria, continua a frequentare la ricevitoria ansiosa di conoscere qualche dritta per individuare il vincitore dell’importante somma e congratularsi con i gestori anche per il ritorno d’immagine che ne deriverà per Villapiana.

A Valentina Calà chiediamo se si è fatta un’idea del possibile fortunato vincitore di San Valentino che ha abbinato la fortuna al gioco al giorno dell’amore. Caso raro poiché un adagio recita che “sfortunati al gioco, fortunati in amore”. Impossibile individuare chi investendo due euro per giocare la cinquina 5 – 8 – 13 – 34 – 35, l’abbia imbroccata alla perfezione portandosi a casa 1.000.000,00 di euro. Del resto, la ricevitoria n. 295 di Villapiana Lido, è anche edicola e rivendita di tabacchi, quindi, un porto di mare, con centinaia di persone che quotidianamente la frequentano.

Dunque, considerando la posizione strategica lungo la Provinciale 153 in pieno centro urbano, è possibile che ad eseguire la giocata possa essere stato anche un automobilista di passaggioo. Il che complica ancora di più l’individuazione del vincitore che, come riferiscono Valentina ed il papà Domenico, “speriamo sia qualcuno o qualcuna che ne abbia bisogno e, soprattutto, che ne faccia buon uso”.