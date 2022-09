In ventimila per Carl Brave nella prima serata del Settembre rendese

1 minuto per la lettura

RENDE (COSENZA) – Un Settembre Rendese da Record, un incredibile Carl Brave ha aperto la 57esima edizione del festival più longevo della Calabria salutato dall’ovazione del pubblico proveniente anche da oltre regione.

Il cantautore e rapper italiano ha trasformato via Rossini in una gigantesca festa all’insegna della buona musica. Gente sul palco che salta a ritmo indie, staff coinvolto anche in scena, le prime file che si sono concesse il lusso di interpretare un medley senza fine, ed un pubblico in delirio per uno dei nomi più interessanti tra i giovani autori della musica italiana.

Il pubblico sotto il palco di Carl Brave

A fine concerto l’amministrazione comunale di Rende insieme al direttore artistico Alfredo De Luca si sono congratulati con Carl Brave premiandolo come miglior live. Il concerto di via Rossini di ieri – dicono gli organizzatori – è stato dichiarato uno dei migliori in assoluto della storia del Festival e, sicuramente, il più partecipato a livello di utenze (numeri che superano le 20mila persone).

Il direttore artistico De Luca aggiunge: “Un Settembre Rendese inaugurato con una grande festa, un risultato che va al di là di ogni aspettativa, grazie all’amministrazione comunale di Rende, agli addetti ai lavori e al pubblico presente, esprimermi nella mia città è motivo di orgoglio, abbiamo vinto tutti“.

Appuntamento adesso con La Notte degli Artisti al centro storico di Rende presentata da Sandro Donato Grosso al Castello Normanno Svevo e il 12 settembre con Marina Rei che accenderà i riflettori su piazza Costantinopoli sempre nel borgo antico.