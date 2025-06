Lazza a Cosenza cambia location e ad aprire il concerto sarà Paky

2 minuti per la lettura

Cambio di location per il concerto di Lazza a Cosenza il prossimo 26 luglio, unica tappa in Calabria per il Locura Tour 2025; ad aprire lo show, il rapper Paky

Si terrà alla Rendano Arena in piazza XV Marzo, e non alla Summer Arena a ridosso di viale Crati come inizialmente previsto, il mega concerto del prossimo 26 luglio con protagonista Lazza, organizzato a Cosenza dalla Ticket Service Calabria insieme alla Dedo Eventi di Alfredo De Luca.

Lo spostamento, dovuto a questioni logistiche, non comporta alcun cambiamento per chi ha già acquistato i biglietti per il concerto: i tagliandi rimangono validi e saranno rispettate le divisioni in settori come programmato.

La data di Cosenza rientra nella leg estiva del Locura tour 2025: 10 appuntamenti a cielo aperto, tra luglio e agosto sui palchi dei principali festival estivi italiani. Lazza, al secolo Jacopo Lazzarini, è tra i protagonisti assoluti della scena musicale contemporanea, primo rapper solista in Italia ad aver raggiunto il Disco di Diamante con un album, “Sirio”, per oltre due anni ai vertici delle classifiche di vendita, con il primato assoluto di permanenza al primo posto per ben 21 settimane tra gli album più venduti in Italia.

Con una carriera costellata di Dischi di Platino e Oro, nel 2024 Lazza si è confermato come l’artista italiano con più certificazioni dell’anno: tra i suoi successi spicca “Cenere”, il brano con cui ha ottenuto il secondo posto al Festival di Sanremo 2023, certificata Nove Dischi di Platino. Lazza porterà sul palco il suo ultimo album “Locura”, pubblicato lo scorso settembre, che vanta, tra gli altri, un featuring con Lil Baby, e che è già Triplo Disco di Platino. È infine di queste ore la conferma che il concerto di Cosenza sarà aperto da un altro rapper molto amato dai più giovani, Vincenzo Mattera, più conosciuto come Paky, fresco del successo del suo nuovo singolo “Gangsta shit”, pubblicato lo scorso gennaio.