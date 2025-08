San Giovanni in Fiore, Miss Italia Calabria ha incoronato Miss capitale della Sila 2025

5 minuti per la lettura

A San Giovanni in Fiore, è stata eletta Miss Capitale della Sila 2025. Prossime tappe: 2 agosto a Marina di Sibari per l’elezione di Miss Alas Beach 2025 e 3 agosto a Piazza dei Martiri a Locri per la seconda finale regionale Miss Sport Givova Calabria 2025.

SAN GIOVANNI IN FIORE (COSENZA) – San Giovanni in Fiore, cuore pulsante della Sila calabrese, ha ospitato la decima selezione di Miss Italia Calabria, evento che ha incoronato Manuela Pugliese di Cassano allo Ionio nuova Miss Capitale della Sila 2025. La sua vittoria, oltre a rappresentare un importante riconoscimento personale, le ha aperto le porte delle prefinali nazionali di Miss Italia, portando alto il nome della Calabria in uno dei concorsi più prestigiosi del Paese.

Miss Italia Calabria non è solo una competizione di bellezza. È un autentico omaggio alla nostra Regione, quella fatta di cultura radicata, tradizioni secolari e uno spirito indomito che continua a incantare e sorprendere. Attraverso questo concorso, si celebrano la forza e la ricchezza di un territorio che affonda le sue radici in una storia millenaria, proiettandosi con orgoglio nel futuro.

San Giovanni in Fiore, palcoscenico di questa importante selezione, è il centro montano più grande della Calabria e il secondo borgo più alto della regione, nonché il secondo comune per estensione territoriale. La sua posizione strategica lo rende una porta d’accesso privilegiata ai tesori naturalistici della Sila, come i suggestivi laghi Arvo e Ampollino, che si estendono nel suo vasto territorio e lambiscono località turistiche di grande richiamo, tra cui Carlomagno e Lorica. La vittoria di Manuela Pugliese è quindi anche un’occasione per valorizzare e promuovere questo straordinario territorio calabrese, unendo bellezza, cultura e natura in un’unica, indimenticabile esperienza. Il cammino verso le prefinali nazionali di Miss Italia è appena iniziato.

Miss Italia Calabria fa tappa a San Giovanni in Fiore

Dietro ogni successo di Miss Italia Calabria ci sono dedizione e un lavoro di squadra impeccabile. A guidare questo progetto sono Linda Suriano e Carmelo Ambrogio, titolari di Carli Fashion Agency e esclusivisti regionali, veri motori di questa iniziativa che mette in luce le eccellenze calabresi.

«Ogni anno – dichiarano gli organizzatori – San Giovanni in Fiore ci accoglie con calore e ospitalità, regalando alle nostre miss un pubblico sempre attento e appassionato. Siamo grati all’amministrazione comunale, al sindaco Rosaria Succurro, al vicesindaco Salvatore Cocchiero, al consigliere comunale Francesco Lico per aver voluto fortemente l’organizzazione di questa serata. Un grazie sentito va a Tommaso Durante per l’accoglienza. Un riconoscimento speciale ai parrucchieri Framesi, in particolare ad Agostino Marasco, per il prezioso supporto.

Grazie infinite al nostro staff, che ci supporta instancabilmente in tutta la Calabria, alle ragazze e alle loro famiglie, senza le quali nulla sarebbe possibile. Ringraziamo le numerose testate giornalistiche che danno risalto al nostro lavoro. Un ringraziamento va anche al pubblico del web, che segue con entusiasmo ogni passo di questo percorso, e ai nostri partner di fiducia: Carlomagno Auto, D&M – Design & Multimedia e Amarelli. Con grande orgoglio annunciamo il ritorno di Miss Italia in Rai, la finale nazionale andrà in onda su Rai Play e San Marino Rtv. Invitiamo tutte le giovani calabresi a iscriversi sul sito ufficiale e a diventare protagoniste di questa magnifica avventura».

Grazie alla sinergia con Jonica Radio TV (canale 82) ed Esperia TV (canale 15), lo spettacolo di Miss Italia Calabria entra nelle case di tutta la Regione, amplificando la sua risonanza e consolidando un legame indissolubile tra evento e territorio.

Miss Italia Calabria 2025

Con l’impeccabile direzione artistica di Linda Suriano e l’energia travolgente della co-conduttrice Larissa Volpentesta, la serata si è trasformata in un’esplosione di tradizione, emozione e autenticità. Le coreografie firmate da Lia Molinaro hanno dettato il ritmo con energia e raffinatezza, mentre la sfilata in total gold dell’Accademia New Style di Cosenza, sotto la direzione di Franca Trozzo, ha celebrato con eleganza gli anni d’oro dello spettacolo italiano. A rendere l’atmosfera ancora più vibrante, l’entusiasmo contagioso e le sonorità travolgenti della band “I Freschi di zona”, autori della sigla ufficiale di questa edizione.

Selezione regionale a San Giovanni in Fiore

Il vicesindaco di San Giovanni in Fiore, Salvatore Cocchiero, ha sottolineato: «È un vero piacere ospitare anche quest’anno Miss Italia Calabria. Eventi come questo sono fondamentali per la promozione del nostro territorio, soprattutto per la loro risonanza a livello nazionale. La valorizzazione del territorio è una priorità a cui il sindaco Rosaria Succurro tiene particolarmente. Continuiamo a portare avanti questa tradizione che negli anni ha sempre riscosso grande successo. Le ragazze sono tutte bellissime e ci auguriamo che la prossima Miss Italia sia proprio calabrese».

Francesco Lico, amministratore di LoricaLy, ha dichiarato: «Le nostre attività, tutte ecologiche, valorizzano le bellezze della nostra Sila. Da diversi anni contribuiamo con orgoglio all’organizzazione di questa serata, convinti che la bellezza possa davvero salvare il mondo. Manifestazioni come questa portano alla luce la bellezza della Calabria e delle ragazze della nostra regione, invitando a scoprire i nostri splendidi territori. Auguro alle aspiranti miss di raggiungere palcoscenici sempre più importanti».

La giuria

A decretare la vincitrice della decima selezione di Miss Italia Calabria è stata la giuria composta da: Francesco Spizzirri (coreografo), Francesco Lico (Loricaly), Giancarlo Spadafora (Spadafora Gioielli), Salvatore Cocchiero (vicesindaco di San Giovanni in Fiore), Franca Trozzo (direttrice Accademia New Style di Cosenza), Salvatore Garbato (make-up artist delle dive), Antonio Mancina (giornalista de Il Quotidiano del Sud), Daniele Saturnino (Framesi), Claudia Celi (Miss Calabria 2024), Maria Grazia Costanzo (Miss Magna Graecia 2022).

Miss capitale della Sila 2025

Con il sorriso ancora carico di emozione, Manuela Pugliese, eletta Miss Capitale della Sila 2025, ha condiviso la sua gioia: «Sono orgogliosa e ancora incredula per aver conquistato la prima fascia regionale di Miss Italia Calabria. Ora mi aspettano le prefinali nazionali! Voglio ringraziare di cuore San Giovanni in Fiore e la Carli Fashion Agency per aver reso possibile tutto questo, così come la mia famiglia e il mio fidanzato, che mi sono sempre accanto in ogni avventura. Mi aspetto di essere sorpresa da ciò che verrà. Spero di poter continuare questo percorso fino alla fine… e chissà, magari arriverà qualcosa di meraviglioso».

Miss Italia Calabria 2025: prossime selezioni

Prossime tappe: 2 agosto a Marina di Sibari per l’elezione di Miss Alas Beach 2025 e 3 agosto a Piazza dei Martiri a Locri per la seconda finale regionale Miss Sport Givova Calabria 2025.