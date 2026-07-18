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Miss Italia Calabria ha incoronato Miss Città di Mangone 2026. Il borgo calabrese ha ospitato per il terzo anno consecutivo la kermesse.

MANGONE (COSENZA) – Mangone si è illuminata sotto i riflettori di Miss Italia Calabria 2026. L’anfiteatro comunale, con la sua suggestiva cornice naturale, ha accolto la quinta tappa regionale dell’87ª edizione del concorso di bellezza più longevo e amato d’Italia. Per il terzo anno consecutivo, il borgo calabrese è tornato protagonista di un appuntamento che unisce eleganza, talento e promozione del territorio, trasformando una piazza in un palcoscenico capace di raccontare il fascino della Calabria attraverso le storie e i sogni delle giovani concorrenti. Sotto gli occhi attenti e partecipi del pubblico, le aspiranti miss hanno sfilato tra applausi, musica e momenti di intensa emozione, accompagnate dall’entusiasmo di una comunità che ha saputo accogliere l’evento con calore e orgoglio.

Una serata speciale, in cui la magia dello spettacolo si è intrecciata con la valorizzazione dei luoghi, confermando ancora una volta come Miss Italia rappresenti non solo una competizione, ma una straordinaria vetrina per i territori e le loro eccellenze.

A conquistare la fascia di Miss Città di Mangone 2026 è stata Serena Sacchetta di Mangone, che con questo titolo ha ottenuto il pass per le finali regionali di Miss Italia Calabria. Sul podio anche Alessandra Romano di Cassano all’Ionio, seconda classificata con la fascia di Miss Givova, e Sofia Zoccoli di Palmi, terza classificata con la fascia di Miss Framesi. Quarta classificata Mariarosaria Sapia di San Marco Argentano, quinta Anna Pia Marasco di Aprigliano e sesta Morena Turano di Corigliano-Rossano.

Miss Italia Calabria 2026

Dodici anni di emozioni, di viaggi lungo le strade calabresi, di piazze trasformate in palcoscenici e il coinvolgimento di migliaia di persone. È questa la storia di Miss Italia Calabria. Dietro ogni tappa, ogni applauso e ogni sorriso c’è il lavoro instancabile di Linda Suriano e Carmelo Ambrogio, esclusivisti regionali del concorso e titolari della Carli Fashion Agency, che da dodici anni guidano una macchina organizzativa complessa e in continua crescita.

Gli esclusivisti regionali

Gli organizzatori di Miss Italia Calabria rinnovano il loro ringraziamento a quanti, ogni anno, contribuiscono alla crescita del progetto regionale. Un percorso costruito grazie alla sinergia tra istituzioni, partner, sponsor e una squadra affiatata che lavora con passione dietro le quinte. «In ogni edizione- precisano Linda Suriano e Carmelo Ambrogio- rivolgiamo il nostro più sincero ringraziamento alla patron Patrizia Mirigliani per la fiducia che continua a riporre nel nostro lavoro, allo staff nazionale, ai partner e a tutta la nostra squadra, che con passione, professionalità e dedizione rende possibile questo grande progetto. Un ruolo importante nel percorso regionale è quello dei partner storici, a partire da Carlomagno Auto, da anni al fianco di Miss Italia Calabria e delle concorrenti durante tutte le tappe del tour».

Tra le novità di questa edizione spicca la collaborazione con Effetto Visivo Optic di Amalia Provenzano, realtà cosentina che ha scelto di affiancare Miss Italia Calabria e di sostenere il percorso della manifestazione. La partnership è stata protagonista di un elegante momento moda, con la collezione di occhiali portata in passerella dalle aspiranti miss, che hanno saputo valorizzarne stile, eleganza e originalità. Grande attenzione anche alla promozione dell’evento, resa possibile grazie al supporto dei media partner Esperia TV (canale 15), Jonica Radio TV (canale 82) e Jonica Radio FM 90.2, che tappa dopo tappa raccontano al pubblico le emozioni e i protagonisti delle diverse tappe regionali.

Quinta tappa di Miss Italia Calabria 2026: Mangone

Per Mangone si tratta di un appuntamento ormai consolidato, un legame che si rafforza anno dopo anno. «Dopo tre edizioni possiamo dire che questa tappa è entrata nella storia del nostro percorso regionale- sottolineano gli organizzatori-. Torniamo qui ogni anno con grande entusiasmo e affetto, perché questa è una zona a cui siamo particolarmente legati: è un territorio che sentiamo vicino e che per noi rappresenta una seconda casa».

Un rapporto speciale nato anche grazie alle numerose collaborazioni costruite nel tempo. «In questi anni abbiamo trovato persone straordinarie e instaurato rapporti importanti. Un ringraziamento speciale va a Giuseppe Pirillo, da sempre punto di riferimento per questa manifestazione, per la disponibilità, il sostegno e la costante vicinanza dimostrati nel corso degli anni. Un sentito ringraziamento è rivolto inoltre all’associazione Re Marcone, all’amministrazione comunale di Mangone, alla comunità locale e a tutte le persone e le realtà che, con il loro prezioso contributo, hanno reso possibile la realizzazione della serata: Angelo Ye, Orlando Russo, Elisa Perciasepe, Mirko Altomare e Francesco Barberio. Ringraziamo Katia Buchicchio, Miss Italia 2025 e madrina dell’evento, così come i componenti della giuria chiamati a valutare le concorrenti.

Il ringraziamento più grande, però, lo rivolgiamo alle aspiranti miss e alle loro famiglie. Sono loro il cuore di questo progetto, ragazze che scelgono di mettersi in gioco e vivere un’esperienza capace di lasciare un segno importante nel loro percorso», concludono Linda Suriano e Carmelo Ambrogio. Le iscrizioni al concorso di Miss Italia sono ancora aperte: tutte le ragazze interessate possono candidarsi e partecipare a questa esperienza attraverso il sito ufficiale.

Miss Italia Calabria 2026: edizione dedicata agli anni ’90

La nuova edizione di Miss Italia Calabria riparte dal desiderio di raccontare emozioni e storie, scegliendo come filo conduttore gli anni ’90: un decennio di grandi cambiamenti, sospeso tra l’arrivo delle nuove tecnologie e il valore ancora autentico degli incontri e delle relazioni umane. Un omaggio al passato ma con uno sguardo rivolto al futuro riscoprendo il fascino di un’epoca sospesa tra il calore dell’analogico e l’avvento della rivoluzione digitale: perché gli anni ’90 non rappresentano soltanto un ricordo, ma ancora oggi raccontano valori, emozioni e connessioni che continuano a vivere ancora oggi.

A firmare il concept artistico dell’edizione 2026 è Linda Suriano, che insieme a Larissa Volpentesta ha dato vita a una serata coinvolgente, capace di accompagnare il pubblico in un viaggio fatto di immagini, atmosfere e suggestioni. La musica ha rappresentato il cuore pulsante dello spettacolo grazie all’esibizione della band “I Freschi di Zona”. Ad arricchire ulteriormente la serata sono state le coreografie curate da Maria Ilenia Tucci.

Mangone ospita Miss Italia Calabria per il terzo anno

Il sindaco di Mangone, Orazio Berardi, evidenzia il valore dell’iniziativa: «Miss Italia rappresenta un’occasione preziosa per promuovere il nostro territorio e valorizzare i borghi calabresi attraverso la bellezza, il talento e le storie delle giovani partecipanti. In un momento in cui l’amministrazione comunale è impegnata quotidianamente ad affrontare numerose difficoltà e responsabilità, questa serata rappresenta anche un momento di leggerezza, condivisione e celebrazione della cultura. Iniziative come questa contribuiscono a offrire una vetrina importante alla nostra regione e aiutano a superare quei pregiudizi che spesso ne penalizzano l’immagine, mostrando invece una Calabria ricca di energia e opportunità. Alle ragazze che partecipano rivolgo il mio più sincero augurio. Miss Italia è soprattutto un’esperienza di crescita, un’occasione per mettersi in gioco, conoscersi meglio e vivere un momento speciale del proprio percorso. Auguro loro di affrontare questa esperienza con serenità».

Giuseppe Pirillo, in duplice veste di responsabile commerciale Framesi per Calabria e Sicilia e membro del direttivo dell’associazione “Re Marcone”, esprime grande soddisfazione per la riuscita dell’evento sottolineandone la complessità organizzativa: «Organizzare per il terzo anno consecutivo una kermesse di questo livello non è semplice, soprattutto per un’associazione piccola come la nostra, che non dispone di grandi risorse economiche. È stato necessario impegnarsi nella ricerca di sponsor e di sostegni finanziari per poter realizzare questa edizione, ma siamo davvero onorati e felici di aver raggiunto questo traguardo. Desidero ringraziare innanzitutto l’amministrazione comunale e il sindaco Orazio Berardi per la vicinanza e il supporto dimostrati. Un ringraziamento speciale va a tutti gli sponsor, che sono stati disponibili e hanno creduto nel progetto: senza il loro contributo tutto questo non sarebbe stato possibile. Alle aspiranti miss auguro di realizzare i loro sogni».

Miss Città di Mangone 2026: la giuria

A decretare la vincitrice della quinta tappa di Miss Italia Calabria è stata la giuria composta da: Orazio Berardi (sindaco del Comune di Mangone), Giuseppe Pirillo (in duplice veste di responsabile commerciale Framesi per Calabria e Sicilia e membro del direttivo dell’associazione “Re Marcone”), Michele Cutro (direttore commerciale Framesi), Angelo Ye (titolare J2 Store), Gaspare Stumpo (giornalista Savuto web), Francesco Adamo (titolare Auto Tu), Orlando Russo (hair stylist), Katia Buchicchio (Miss Italia 2025), Amalia Provenzano (Effetto visivo optic), Elisa Perciasepe (hair stylist), Mirko Altomare (titolare Famila).

Miss Città di Mangone 2026

La proclamazione di Miss Città di Mangone 2026 ha regalato a Serena Sacchetta un’emozione speciale e inattesa. Un traguardo raggiunto dopo un percorso iniziato lo scorso anno con il desiderio di mettersi alla prova, acquisire maggiore sicurezza e vivere una nuova esperienza di crescita personale. «Sono davvero emozionata- ha commentato Serena Sacchetta- non mi aspettavo di vincere. Ho scelto di partecipare a Miss Italia per affrontare una nuova sfida, conoscermi meglio e crescere. Questa fascia ha per me un significato particolare perché rappresentare Mangone, il mio paese, è un grande orgoglio. Da questo percorso mi aspetto nuove emozioni e tante opportunità di crescita. Il mio sogno è entrare alla facoltà di Medicina e diventare medico, ma continuerò a coltivare anche la passione per la moda. Affronterò la finale regionale con la stessa spontaneità che mi ha accompagnata finora».

Miss Italia Calabria 2026: prossimi appuntamenti

Il viaggio di Miss Italia Calabria prosegue con un calendario ricco di appuntamenti che attraverseranno alcuni dei luoghi più suggestivi della Regione, tra borghi, piazze e prestigiose location. I prossimi appuntamenti da segnare in agenda sono: il 18 luglio a Cetraro, presso il Soqquadro Beach; il 21 luglio al Palmeto di Corigliano-Rossano; il 22 luglio al Museo Multimediale di Cosenza.