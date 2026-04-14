4 minuti per la lettura

Per quasi due anni è sembrata sparire nel nulla, eppure il suo ritorno era imminente: Angelina Mango continua a ritmo spedito la sua scalata nel panorama musicale.

Angelina Mango è una delle voci più riconoscibili della nuova generazione del pop italiano. Il grande pubblico ha iniziato a conoscerla grazie alla sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi. Da lì il suo percorso ha preso velocità: prima il successo dei singoli, poi il momento decisivo con il Festival di Sanremo. Sul palco dell’Ariston, nel 2024, Angelina conquista pubblico e critica con il brano “La noia”, una canzone energica e originale che mescola pop e ritmi latini e che le vale la vittoria del festival. La vittoria la porta a rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest, confermando il suo nome tra quelli più interessanti della musica italiana contemporanea. Tutto sembra procedere a ritmo velocissimo: concerti, interviste e nuovi progetti. Poi, improvvisamente, lo stop.

MANGO, IL RITORNO DOPO LA PAUSA

Per quasi due anni la sua voce è sembrata sparire. Niente nuovi singoli, niente grandi palchi, poche apparizioni pubbliche. In un’industria musicale che corre veloce e che raramente concede pause, l’assenza di Angelina Mango ha fatto rumore. La pausa arriva per motivi legati allo stress fisico e vocale, ma anche per qualcosa di ancora più importante: la necessità di ritrovare un equilibrio mentale. Inizia così un periodo di silenzio che durerà quasi due anni, nei quali Angelina sceglierà di prendersi cura di sé stessa, lontano dal ritmo frenetico dell’industria musicale. Durante questo tempo riprende anche gli studi universitari, dedicandosi alla facoltà di lettere, e torna a vivere una quotidianità più normale, fatta di affetti, studio e momenti lontani dal palco.

Il primo ritorno improvviso avviene nel settembre 2025. Angelina sorprende tutti apparendo sul palco dell’Ippodromo di Milano durante un concerto di Olly. È una comparsa breve ma intensa, un momento che per molti segna simbolicamente il primo passo verso il suo ritorno alla musica.

Infatti, il vero annuncio arriva poche settimane dopo. Il 16 ottobre 2025 Angelina rompe definitivamente il silenzio e comunica sui social il suo ritorno alla musica con un nuovo progetto: l’album “Caramè”. Il titolo è un piccolo gioco di parole che oscilla tra l’ironia della dolcezza e una dedica a sé stessa. Perfettamente in linea con il suo modo di raccontarsi.

L’ALBUM INEDITO DOPO LA SCOMPARSA DAI RIFLETTORI

All’interno del disco Angelina mette in musica il periodo che ha attraversato: fragilità, perdite, aspettative deluse e problemi di salute. Non si tratta, però, di un album triste o malinconico. Al contrario, “Caramè” costruisce un vero e proprio arco narrativo che invita alla gioia di vivere, quella stessa gioia che Angelina racconta di aver ritrovato e valorizzato durante la sua pausa lontana dai riflettori.

Tra i brani del disco ce n’è anche uno molto speciale: una canzone scritta non da lei, ma dalla cantante Henna (nome d’arte di Elena Mottarelli): “cosicosicosicosi”. L’album, difatti, non è solo una dedica a sé stessa ma anche a chi le è rimasto accanto nonostante tutto. Durante il periodo più difficile, infatti, Angelina non è mai stata davvero sola. Accanto a lei ci sono stati la sua famiglia, le persone più vicine e perfino il suo cane Gin, presenza costante e silenziosa che l’ha accompagnata nel suo percorso di ripresa. Un sostegno quotidiano che continua ancora oggi e che Angelina celebra nel suo disco.

Ad oggi, Angelina Mango è tornata ufficialmente davanti al pubblico con il suo tour “Nina canta nei teatri”, partito il 21 febbraio 2026 e destinato a concludersi il 28 marzo 2026, attraversando 12 tappe nei principali teatri italiani. Non è un caso che abbia scelto proprio i teatri: spazi più raccolti, più intimi e perfetti per raccontare una storia.

IL TOUR COME RIPRESA DELLA SUA STORIA

Il tour, in effetti, è proprio questo: un racconto. Lo spettacolo si apre esattamente nel punto in cui il pubblico l’aveva lasciata. L’ultima volta che la sua voce aveva riempito un palco: con “La noia”. Da lì parte un viaggio musicale che colma gli anni di assenza, trasformando ogni canzone in un capitolo di questo percorso personale. Tra luci soffuse, racconti e nuove sonorità, Angelina riporta sul palco tutto ciò che ha vissuto in questi anni: le paure, le cadute, ma soprattutto la rinascita. Lo fa con estrema delicatezza, con attenzione, e con quella voce tanto unica quanto riconoscibile che il pubblico italiano aveva imparato ad amare. E forse è proprio questo il senso più profondo del suo ritorno. Non solo tornare a cantare, ma farlo con una consapevolezza nuova, portando sul palco la versione più autentica di sé stessa.