A Cosenza “Tutti cantano Sanremo” – VIDEO

Grande successo a Cosenza per la registrazione del promo “Tutti cantano Sanremo”, lo spot per la 76ª edizione del Festival della Canzone Italiana

L’ aria sanremese è arrivata anche a Cosenza e da Cosenza si diffonderà in tutta Italia. La città dei Bruzi infatti è stata protagonista della registrazione del promo per la nuova campagna di comunicazione ideata e realizzata dalla Direzione Comunicazione Rai, che coinvolge le orchestre d’Italia e il pubblico delle piazze per diffondere lo spirito del Festival al di fuori del Teatro Ariston e direttamente tra la gente.

Questa mattina (13 gennaio 2026), piazza Kennedy a Cosenza si è popolata di gente per le riprese. L’orchestra del Conservatorio Stanislao Giacomantonio, diretta dal maestro Francesco Perri, ha suonato tre successi sanremesi vincitori di tre edizioni del Festival. Si tratta di “Occidentali’s Karma” di Francesco Gabbani, “Maledetta Primavera” di Loretta Goggi e “La solitudine” di Laura Pausini. Quest’ultima aggiunta in corso d’opera. Probabilmente in vista dell’annuncio che l’artista italiana tra le più apprezzate al mondo, condurrà la 76esima edizione del Festival al fianco di Carlo Conti.

Quella di Cosenza – selezionata assieme ad altre 5 città d’Italia – è stata la piazza più partecipata. Lo dicono gli addetti Rai che, dalle 10 del mattino e fino alle prime ore del pomeriggio, hanno diretto centinaia di cosentini intervenuti e lavorato senza sosta per la perfetta riuscita del promo.

A prendere parte alle riprese un pot pourri di persone. Da chi si è trovato a passare per caso durante la passeggiata mattutina sul corso principale della città, a chi lavorava proprio nei pressi del set e si è avvicinato incuriosito. Dalle signore con le buste della spesa che prima di rientrare a casa hanno voluto vivere l’atmosfera sanremese, a chi invece ha preso seriamente l’invito della Rai arrivando preparatissimo, con il testo della canzone imparato a memoria, outfit e pettinature sgargianti e una presenza scenica da far invidia a chiunque. E poi tantissimi giovani, qualcuno che ha marinato la scuola, qualcun altro accompagnato dagli stessi professori. Immancabili anche gli amanti della prima fila, che sgomitavano per stare sempre al centro dell’inquadratura. Ma anche i fuggitivi che alla vista della telecamera correvano a gambe levate.

La prassi era questa: gli addetti ai lavori davano le indicazioni su come disporsi attorno all’orchestra, i passi da muovere e la coreografia da abbozzare. Poi leggevano il testo della canzone da cantare in quell’esatto momento e successivamente motore, ciack, azione. Come un vero e proprio film. Inutile dire che sulle note di “Occidentali’s Karma” è arrivata la parte più divertente. Il motivetto del brano vincitore del Festival di Sanremo 2017 d’altronde, è stato sin da subito orecchiabile. E l’entusiasmo de ‘La scimmia nuda balla’ con la coreografia che Gabbani portò all’Ariston (le mani in alto ondeggianti) non ha tradito neppure Cosenza. Talmente alto il coinvolgimento che anche la gente affacciata dai balconi ha preso parte alle riprese, uscendo dalle proprie abitazioni o dalle attività, per ballare tutti assieme. Ed era proprio questo lo spirito della campagna Rai.

L’orchestra del Conservatorio Stanislao Giacomantonio ha creato suggestioni in musica che hanno preso il sopravvento specialmente sulle note di “Maledetta Primavera”. Il brano, vincitore del Festival di Sanremo del 1981, ha coinvolto tutte le generazioni presenti. Anche un gruppo di signore più agee che in pelliccia di visone e piega appena fatta ci ha tenuto fortemente a comparire nello spot. “La solitudine” di Laura Pausini, vincitrice del Festival di Sanremo nel 1993, sul finire delle riprese ha raccolto tantissimi passanti e curiosi. Anche seppur involontariamente, hanno canticchiato assieme al nutrito gruppo di persone un grande successo della musica italiana.

La registrazione del promo per la 76ª edizione del Festival della Canzone Italiana, in programma dal 24 al 28 febbraio 2026, è stata anche l’occasione per valorizzare le eccellenze musicali delle città – in questo caso i musicisti del Conservatorio Stanislao Giacomantonio – ma anche per far conoscere le bellezze delle piazze italiane. Protagonista ovviamente la musica che, anche se a migliaia di chilometri di distanza dalla cittadina della riviera ligure, ha diffuso ovunque l’atmosfera sanremese. Ma non solo, è stato anche un momento di aggregazione e condivisione.

Sul finire, immancabili i selfie tra i partecipanti e al totem allestito in piazza Kennedy con il logo Sanremo 2026. E poi le foto con gli addetti Rai che si sono prestati anche alle richieste più strane e che sono protagonisti ormai di tutti i social tra Cosenza e provincia.

Insomma, tutti cantano Sanremo e a Cosenza c’è stata la prova del nove che, come ogni spettacolo che si rispetti, si è concluso con un fragoroso applauso da parte dei partecipanti, degli addetti ai lavori e dei curiosi intervenuti.