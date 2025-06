Calcio, è arrivata la Pec con l’ok della Covisoc: Cosenza iscritto in Serie C

1 minuto per la lettura

Calcio, è arrivata la Pec con l’ok della Covisoc: il Cosenza è iscritto in Serie C. Ora si aspettano segnali concreti sul fronte della cessione.

COSENZA – La comunicazione ufficiale è arrivata sotto forma di Pec. E’ stata la Covisoc ad inviarla al Cosenza Calcio con la conferma dell’avvenuta iscrizione in Serie C. Il club rossoblù, dunque, ha passato l’esame più importante di questo periodo e la comunicazione fuga qualsiasi dubbio, che pure si era indebitamente insinuato nelle ultime ore, su possibili difficoltà incontrate dall’organo di controllo nella documentazione fornita dalla società retta dal presidente Guarascio. Tutto regolare, dunque: il via libera alla licenza per la prossima stagione è arrivato. Dalla società, comunque, non arriverà nessuna comunicazione ufficiale al riguardo. E adesso Guarascio deve accelerare sulla cessione del Cosenza Calcio. Adesso, però, è necessario accelerare i tempi sull’altro fronte, quello della cessione. Dalla stanze di via Gaspare Conforti non arrivano aggiornamenti, se non il fatto che il patron continua ad essere intenzionato a cedere la società. Di trattative se ne sono accavallate tante negli ultimi mesi, e alcune sono rimaste aperte. Lo stesso Guarascio aveva anche dato per imminente questo passaggio di proprietà quando usò il termine “a brevissimo” e poi parlando di trattative che proseguivano positivamente. Lecito allora attendersi che tutto si possa risolvere almeno entro la fine del mese. Di segnali diversi, d’altronde non ne sono mai arrivati, quindi l’attesa della tifoseria e della città in questo momento ci sta tutta.