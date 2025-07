Cosenza Calcio, Morisco dice basta, non seguirà i rossoblù nei prossimi mesi

2 minuti per la lettura

Crisi del Cosenza Calcio anche sul piano della comunicazione: Osvaldo Morisco rinuncia a seguire i rossoblù per la prossima stagione

COSENZA – Nei giorni scorsi è circolato in rete il video messaggio del collega Osvaldo Morisco, giornalista e storico speaker radiofonico di Cosenza e provincia. Con la sua pagina “Cosenza 1 Special” da anni segue il Cosenza Calcio e tante sono le trasmissioni e le radiocronache effettuate, anche insieme ad altri colleghi, per raccontare le gesta dei rossoblù.

Nel video messaggio Morisco dice basta, e con un motto ben preciso: “Il Cosenza Calcio lo segua chi può”. «Quest’anno – afferma il giornalista – non ci sembra il caso di seguire il Cosenza Calcio. Le ragioni son note un po’ a tutti. Il calcio che stiamo vivendo a Cosenza non esiste in nessuna altra piazza. La mia non è una forma di protesta, ma una liberazione, nel rispetto delle parti. E’ dal 1989 che seguo il Cosenza come giornalista, ma ora sono arrivato a una conclusione: è il momento di fermarci. Quando cambieranno gli interlocutori probabilmente torneremo a fare quello che abbiamo sempre fatto. La passione? La si può mettere da parte, la si può chiudere in un cassetto, che torneremo ad aprire quando ci saranno le condizioni ideale per poterla manifestare con tutta la sua gioia».

Un gesto coraggioso da parte di un giornalista. E per un attimo si può mettere da parte anche il diritto di cronaca, che di solito va assicurato, per consacrare una decisione che, se vogliamo, è anche un grido d’aiuto. Da mesi, da anni, la proprietà del Cosenza Calcio non comunica nulla e manda regolarmente a farsi benedire la trasparenza delle sue azioni. Imponendo il silenzio anche ai propri dipendenti. Per non dire di una progettualità e di una lungimiranza che sembrano ormai chimere irraggiungibili. Ma questa è un’altra vergognosa e tristissima, storia…