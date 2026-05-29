Cessione Cosenza Calcio, l’accordo c’è, manca la firma

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L’accordo per il passaggio di proprietà del Cosenza Calcio sembra cosa fatta, sotto il profilo verbale c’è, mancherebbe solo la firma

COSENZA – Facendo tutti gli scongiuri del caso, le notizie che giungono sulla trattativa di cessione del Cosenza calcio inducono a un cauto ma rassicurante ottimismo. L’incontro programmato per la giornata di ieri si è svolto nella tarda serata e ha dato segnali positivi. L’accordo tra le due parti è stato trovato, la documentazione richiesta pare sia stata consegnata e per concludere l’operazione, che va avanti ormai da più di tre mesi, manca solo la firma davanti al notaio. Ovviamente, conoscendo la storia recente riguardo questo tipo di argomento, nessuno si sbilancia e una comunicazione ufficiale ci sarà solo a firma avvenuta davanti al notaio. Forse non ci sarà di aspettare molto, incontro potrebbe essere già oggi pomeriggio alle 18.30, ma, mal che vada, sarà lunedì al massimo. Anche perché non c’è molto tempo a disposizione per soddisfare e inviare tutta la documentazione necessaria per l’iscrizione al campionato di serie C.

Alle 18.30, mentre si aspettano notizie ufficiali, inizierà la manifestazione della tifoseria dei Lupi volta a incoraggiare la proprietà alla cessione della società. Sarà presente non solo la tifoseria organizzata ma sono attesi molti tifosi dalla provincia. La seguiremo dall’inizio con la speranza che la marcia si trasformi in un pomeriggio di gioia per una tifoseria che ha sofferto le pene dell’inferno in queste ultime stagioni. Appuntamento per tutti i tifosi, a piazza Kennedy alle 18.30