Covid in Calabria al 29 agosto 2022, positività al 19% ma lieve calo dei casi attivi

In Calabria, ad oggi 29 agosto 2022, il totale dei tamponi antic covid eseguiti sono stati 3.657.395 (2.945 nel corso delle ultime 24 ore). Le persone risultate positive al Coronavirus dall’inizio della pandemia sono 535.523 con un incremento di 564 nuovi positivi rispetto a ieri e un tasso di positività che si attesta al 19.15%.

Sono 600 i guariti registrati nelle ultime 24 ore che portano il totale di coloro che hanno superato la malattia dall’inizio della pandemia a 464.722.

Nessun decesso registrato in Calabria, per cui il totale delle persone che hanno perso la vita in correlazione con il coronavirus covid 19 in Calabria al 29 agosto 2022 restano 2.939..

I casi attivi scendo a 67.862 (36 in meno rispetto a ieri) mentre i soggetti in isolamento si attestano a 67.660 (40 in meno rispetto a ieri). In lieve risalita i ricoveri tanto in reparto ordinario (191 tre in più rispetto a ieri) quanto in terapia intensiva (11 con un ricovero in più registrato).

COVID IN CALABRIA 29 AGOSTO: IL DATO PROVINCIALE

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria. Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 4153 (50 in reparto, 6 in terapia intensiva, 4097 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 86517 (86146 guariti, 371 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 50828 (53 in reparto, 3 in terapia intensiva, 50772 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 100957 (99684 guariti, 1273 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 2108 (13 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2095 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 51467 (51211 guariti, 256 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 4822 (55 in reparto, 0 in terapia intensiva, 4767 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 181078 (180234 guariti, 844 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 2645 (14 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2631 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 44372 (44192 guariti, 180 deceduti).

L’ASP di Catanzaro comunica 84 nuovi soggetti positivi di cui 8 fuori regione.

L’ASP di Cosenza comunica 175 nuovi soggetti positivi di cui 11 fuori regione.