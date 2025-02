In arrivo nuova ondata di maltempo sulla Calabria

1 minuto per la lettura

Maltempo, emessa una allerta arancione sul catanzarese jonico e il crotonese. Sabato 8 febbraio scuole chiuse a Catanzaro.

Nuova ondata di maltempo sulla Calabria. La Protezione civile regionale della Calabria, insieme al centro funzionale multirischi Arpacal, ha diramato un bollettino meteo di allerta arancione su tutto il territorio Catanzarese Jonico e Crotonese per oggi – venerdì 7 febbraio – e domani – sabato 8 febbraio – quando sarà anche interessato tutto il reggino.

È stata emessa un’allerta gialla su Vibonese e Catanzarese Tirrenico

L’allerta prevede “possibili fenomeni temporaleschi che potrebbero evolvere in nubifragi anche persistenti con conseguenze rilevanti”.

Da questo deriva il rischio di “possibili fenomeni di esondazione in corrispondenza dei fiumi con bacino idrografico di rilevanti dimensioni”.

MALTEMPO, SCUOLE CHIUSE A CATANZARO

Il sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita, in considerazione dell’allerta meteo arancione diramata dalla Protezione civile regionale, ha disposto la chiusura delle scuole a Catanzaro per la giornata di domani, sabato 8 febbraio.

Il provvedimento riguarda gli istituti di ogni ordine e grado, statali e paritari, compresi i servizi educativi per l’infanzia e per la scuola dell’infanzia pubblici e privati, asili nido pubblici e privati e ludoteche, comprese le attività scolastiche ed extrascolastiche.

L’amministrazione comunale, è scritto in una nota, «monitorerà l’evolversi della situazione, raccomandando come sempre la massima prudenza negli spostamenti»

RIDUZIONE OFFERTA FERROVIARIA

È prevista, nella giornata di sabato 8 febbraio 2025, una riduzione dell’offerta ferroviaria domattina in Calabria sulla base del bollettino diramato dalla Protezione civile, con previsione di “allerta meteo arancione”.

In particolare, per la linea Reggio Calabria-Catanzaro Lido sarà attivo il servizio con corse bus dalle 5 fino alle 7:30, mentre per quanto riguarda la linea Lamezia Terme Centrale-Catanzaro Lido lo stesso servizio sarà attivo dalle 6,40 alle 9:30