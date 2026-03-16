La Calabria nella morsa del maltempo

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Maltempo in Calabria, allerta arancione su tutta la regione. Segnalati primi danni, dopo gli stand della Fiera di San Giuseppe a Cosenza, una tromba d’aria ha colpito Stalettì nel catanzarese. Catanzaro e Cosenza le zone più colpite

Nuova ondata di maltempo in Calabria con forti precipitazioni e temporali che, nella notte, tra domenica 15 e lunedì 16 marzo 2026, anno interessato diffusamente il territorio della regione.

La Protezione civile, insieme al centro funzionale multirischi Arpacal, ha emesso un’allerta meteo arancione per oggi, lunedì 16 marzo 2026, su tutta la Calabria. Scuole chiuse a Catanzaro, Reggio Calabria, Vibo Valentia e in molti altri Comuni.

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Già diverse le segnalazioni di danni. A Stalettì, nel Catanzarese, una tromba d’aria ha divelto le coperture di alcuni magazzini, mentre a Cosenza si segnalano danni agli stand della fiera di San Giuseppe, distrutti dalle forti raffiche di vento.

MALTEMPO CALABRIA, L’ALLERTA DELLA PROTEZIONE CIVILE



La Protezione civile regionale monitora i corsi d’acqua, in particolare quelli del Lametino e la zona del Crati, già interessata un mese fa da una esondazione. Nel bollettino si prevedono «precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale» con «fenomeni accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate ed attività elettrica. I fenomeni saranno più intensi sui rilievi».

Catanzaro e Cosenza le aree più colpite

Le province di Catanzaro e Cosenza risultano le più interessate dalle richieste di soccorso. Nel capoluogo di regione le squadre del 115 hanno già concluso 35 interventi, mentre 18 sono ancora in corso per allagamenti e infiltrazioni d’acqua.

A Cosenza, invece, sono stati 19 gli interventi completati e altri quattro in via di risoluzione.

Alberi pericolanti e incendio a Mendicino

Nel Cosentino si segnalano soprattutto danni dovuti al vento e caduta di alberi. In piazzetta Spezzano i Vigili del Fuoco sono intervenuti per la rimozione di alberature pericolanti, mentre in viale Parco alcune strutture leggere sono state danneggiate dalle raffiche.

Più critico l’episodio avvenuto a Mendicino, in via dell’Incontro, dove un incendio ha coinvolto 24 contatori Enel installati nello stesso stabile, probabilmente a causa di un sovraccarico elettrico.

Disagi al traffico a Catanzaro

Nel territorio catanzarese le operazioni si concentrano su piccoli smottamenti e allagamenti localizzati. Rallentamenti si sono registrati, nella mattinata di oggi, lunedì 16 marzo, anche alle porte della città, dove un’autovettura è rimasta bloccata nel sottopasso della galleria Sansinato, provocando code e difficoltà alla circolazione.

Situazione in evoluzione

Le condizioni meteo restano instabili e i Vigili del Fuoco continuano a monitorare il territorio. Le squadre sono operative per interventi di soccorso e prevenzione in vista di un possibile nuovo peggioramento nelle prossime ore.