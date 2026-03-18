Maltempo, tregua in Calabria, ma arriva la neve

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Dopo la quinta ondata di maltempo dall’inizio dell’anno, la Calabria si prepara a un brusco calo delle temperature e alla neve sulle zone montane. Restano criticità a Crosia e Mirto per frane e allagamenti

Dopo giorni di piogge intense e venti forti, la Calabria ottiene una breve tregua dal maltempo. La quinta perturbazione dall’inizio del 2026 si sta allontanando, ma nelle prossime ore di oggi, mercoledì 18 marzo 2026, è previsto un deciso abbassamento delle temperature, con possibilità di nevicate sui rilievi.

MALTEMPO IN CALABRIA, SI PASSA AD ALLERTA GIALLA

La Protezione civile regionale ha ridotto il livello di allerta, passando da arancione a gialla, pur mantenendo alta l’attenzione sulla tenuta dei terreni ormai saturi di acqua e quindi a rischio cedimenti o smottamenti.

Nelle ultime 24 ore le piogge si sono notevolmente attenuate, con valori inferiori ai 50 millimetri nella maggior parte delle aree di rilevazione. Fanno eccezione alcuni comprensori del Reggino e del basso Ionio cosentino, dove persistono condizioni più critiche.

LA COMPLESSA SITUAZIONE A CROSIA

Situazione ancora difficile nel Comune di Crosia e nella frazione di Mirto, dove frane e allagamenti hanno provocato disagi e danni a scantinati e strade comunali. Sul posto sono al lavoro le squadre della Protezione civile e del volontariato locale per liberare le abitazioni dal fango e ripristinare la viabilità.