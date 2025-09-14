X
Sciopero treni, le Frecce in Calabria circoleranno regolarmente

| 14 Settembre 2025 16:05 | 0 commenti

sciopero treni
1 minuto per la lettura

Circoleranno regolarmente le Frecce e i treni a lunga percorrenza in occasione dello sciopero di 8 ore del personale della Calabria, Direzione Operativa Intercity e Direzione Operativa Regionale, proclamato dalla Segreteria Regionale Calabria del sindacato Ugl Ferrovieri, dalle ore 9.00 alle ore 17.00 di lunedì 15 settembre.

FRECCE REGOLARI, POSSIBILI DISAGI AI REGIONALE

Per i treni del Regionale potranno verificarsi cancellazioni o variazioni. L’agitazione sindacale può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione. Maggiori informazioni sui servizi minimi garantiti in caso di sciopero sono disponibili sui canali digitali di Trenitalia, presso il personale di assistenza clienti e le biglietterie o al numero verde gratuito 800 89 20

