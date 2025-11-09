2 minuti per la lettura

Forse un corriere della droga il campano ferito a Crotone, tre colpi di pistola durante un alterco nel piazzale retrostante un bar.

CROTONE – Trasportava circa tre chili di hashish nell’auto ma l’affare di droga non è andato in porto e gli hanno sparato tre colpi di pistola alle gambe. La Squadra Mobile della Questura ha arrestato il 34enne C. N., originario della provincia di Salerno, per detenzione di stupefacenti ai fini dello spaccio. L’uomo è stato ferito durante un alterco con due persone, mentre conversava con loro dopo essere sceso dalla sua auto, una Volkswagen “Polo”. Gli hanno sparato a distanza ravvicinata. Forse chi ha fatto fuoco non intendeva uccidere ma soltanto dare un “avvertimento”. L’episodio si è materializzato l’altra sera, nel quartiere Tufolo, nel piazzale retrostante il Bar degli Amici. Il piazzale non è illuminato e i pochi avventori che a quell’ora erano nel locale non hanno visto nulla. O, comunque, non hanno saputo riferire elementi utili alle indagini.

L’ALLARME

L’allarme è stato dato da qualcuno che si trovava sul posto e ha contattato un’ambulanza del 118, subito intervenuta. Intanto, i residenti della zona filmavano la scena dalle abitazioni. I video sono già divenuti virali sui social. Subito dopo sono arrivati gli agenti della polizia di Stato. Il ferito è stato trasferito all’ospedale Pugliese di Catanzaro e sottoposto a un intervento per l’estrazione dei proiettili. Ora è piantonato, in stato di arresto. L’ipotesi a cui gli investigatori stanno lavorando è che l’”avvertimento” sia maturato negli ambienti dello spaccio di droga. I poliziotti hanno eseguito perquisizioni e sentito testimoni, per ricostruire la dinamica dell’episodio. Un episodio da ricondurre a traffici di droga, in una città che è un market degli stupefacenti all’aperto, come confermano anche di recente i numerosi arresti eseguiti dalle forze dell’ordine su impulso del procuratore Domenico Guarascio.

LE INDAGINI

Un asse della droga tra Crotone e la Campania era emerso, di recente, grazie all’inchiesta della Dda di Napoli che nel febbraio 2024 portò all’operazione Cocaine Valley. In quel contesto era stato arrestato un crotonese il cui ruolo sarebbe stato quello di rivendere la droga sul mercato calabrese dopo averla acquistata da “staffette” napoletane. Corrieri della droga campani sono stati arrestati anche negli ultimi anni in città, a dimostrazione che i traffici sono fiorenti. Se il ferimento a colpi di droga dell’altra sera sia un incidente di percorso nell’ambito di traffici già rodati dovranno essere gli inquirenti a stabilirlo. I poliziotti crotonesi sarebbero su una strada buona per individuare gli autori dell’”avvertimento”.