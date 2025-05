4 minuti per la lettura

Giogo mafioso imposto sul villaggi della fascia jonica. Cinque conferme e 7 lievi riduzioni di pene nell’appello nel processo al clan Mannolo-Trapasso-Zoffreo-Falcone di San Leonardo di Cutro

CUTRO – Sono dodici le condanne in Appello nel processo al clan Mannolo-Trapasso-Zoffreo-Falcone di San Leonardo di Cutro per il racket imposto ai villaggi turistici lungo un vasto litorale a cavallo tra le province di Crotone e Catanzaro. Cinque le conferme, ma ci sono sette riduzioni di pene. La pena più alta, a 10 anni e 1 mese di reclusione, resta quella disposta per il boss Alfonso Mannolo, di 86 anni. Confermate anche le condanne per Fiore Zoffreo (58), a 7 anni, 2 mesi e 20 giorni; Antonio Mannolo (56), 4 anni 5 mesi e 10 giorni; Carmelina Mannolo (59), 9 mesi e 10 giorni (pena sospesa); Santino Caterisano (56), 6 anni, 2 mesi e 20 giorni.

LE ALTRE PENE

Ridotta lievemente, soltanto di un mese, in seguito all’assoluzione da un capo d’imputazione, la pena per Remo Mannolo (53), in primo grado condannato a 6 anni, 11 mesi e 10 giorni. Pena concordata in 3 anni e 10 giorni per il collaboratore di giustizia Dante Mannolo (57), in primo grado condannato a 4 anni, 4 mesi e 20 giorni. Vincenzo Mercurio (33), di Botricello, ha ottenuto l’esclusione dell’aggravante mafiosa e la sua pena è scesa a 2 anni e 8 mesi (da 3 anni, 6 mesi e 20 giorni).

Lievemente ridotta la pena per Carmine Ranieri (47), di Botricello, a 5 anni e 4 mesi, , in seguito all’esclusione di un’aggravante. In primo grado era stato condannato a 6 anni, 2 mesi e 20 giorni. Rideterminata la pena a 2 anni e 8 mesi per Giuseppe Trapasso (38), di Cutro, in primo grado condannato a 3 anni e 4 mesi. E a 2 anni, 2 mesi e 20 giorni per Albano Mannolo (55) e Leonardo Mannolo (37), in primo grado condannati a 4 anni, 1 mese e 23 giorni ciascuno.

CLAN MANNOLO, REGGE L’ACCUSA

Il dispositivo pronunciato dal presidente della Corte d’Appello di Catanzaro, Alessandro Bravin. Ed è una sostanziale conferma della sentenza emessa dal gup distrettuale, essendo state accolte quasi in toto le richieste della Procura generale. Secondo quel verdetto, le deposizioni degli imprenditori turistici vittime di estorsioni erano «lineari, coerenti, prive di contraddizioni e assolutamente credibili». Alcuni imprenditori, secondo la ricostruzione della Guardia di finanza di Crotone e della Dda di Catanzaro, pagavano da 20 anni, ma i loro familiari pagavano dai 20 anni precedenti.

“LOCALE” AUTONOMO

Le famiglie di ‘ndrangheta stanziate nel piccolo borgo che s’affaccia su un golfo incantevole, prima organiche alla “provincia” mafiosa di Cutro capeggiata dal boss di Cutro Nicolino Grande Aracri, dal 2009 avevano costituito un autonomo “locale” di ‘ndrangheta. Una cosca che, sia pur dipendente dal capocrimine ergastolano, dettava legge lungo la fascia costiera da Cutro a Sellia Marina, neutralizzando concorrenza e libero mercato. Il clan sanleonardese colpito a più riprese negli ultimi anni. Ma è con l’operazione Malapianta del maggio 2019 che è emerso il racket ultraventennale ai villaggi Serené e Porto Kaleo imposto dal boss Alfonso Mannolo, ormai condannato in via definitiva a 30 anni, e dai figli Remo e Dante.

LE DENUNCE

Quest’ultimo, dopo il pentimento, ha contribuito a fare luce sulla spartizione dei complessi turistici vessati. Informazioni, quelle fornite dal pentito ai pm, che si saldano a quelle offerte dai titolari di cinque impianti turistici, ai quali ha fatto da apripista Giovanni Notarianni, titolare di Porto Kaleo, oggi testimone di giustizia. Altri imprenditori, seguendo il suo esempio, hanno poi denunciato. Così nel maggio 2022 è scattata l’operazione Jonica, con cui è stata fatta luce su un progetto estorsivo di vasta portata che riguardava, in modo sistematico, le strutture ricettive di una grossa fetta di litorale jonico. A ciascuna famiglia era affidato un determinato villaggio da cui ricavare illecitamente proventi tramite pratiche estorsive.

MANNOLO E IL CONTROLLO DEL TERRITORIO

Spiccava il ruolo di Alfonso Mannolo, in quanto vertice apicale della consorteria, ritenuto «regista e beneficiario dell’intera vicenda estorsiva». Mentre il figlio Dante «si occupava di percepire dazioni di denaro e rinegoziare all’occorrenza gli importi con le vittime.

«Lineari e coerenti» anche le dichiarazioni dell’uomo al quale il boss aveva imposto la consegna delle chiavi di un appartamento che utilizzava come alcova per gli incontri con una ragazza dell’est a cui aveva trovato un lavoro presso un bar della zona. «Faccio ammazzare te e tutta la tua famiglia» sarebbe stata la risposta di Alfonso Mannolo quando la vittima chiese di regolarizzare la situazione. Era un’estorsione anche quella, perché il boss, sfornito di titolo legittimante, per anni utilizzò l’immobile senza pagare le utenze. Uno di quegli episodi che contribuivano a far percepire alle vittime «il controllo criminale del territorio» da parte del clan.

Gli imputati erano difesi dagli avvocati Paolo Carnuccio, Luigi Falcone, Giuseppe Fonte, Maria Karen Garrini, Salvatore Iannone, Piero Mancuso, Gianni Russano, Gregorio Viscomi.