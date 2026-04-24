Belvedere Spinello, vicesindaca indagata per le case fantasma

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Anche la vicesindaca di Belvedere Spinello tra gli indagati per la vicenda delle case fantasma, ma gli accertamenti proseguono

BELVEDERE SPINELLO – C’è anche la vicesindaca Rosina Belvedere tra gli indagati nell’ambito dell’inchiesta sulle cosiddette “case fantasma”. I carabinieri della locale Stazione hanno notificato quattro informazioni di garanzia nei confronti di altrettanti componenti di un unico nucleo familiare, tra cui figura la vicesindaca Belvedere. L’indagine ha permesso di individuare due immobili ad uso abitativo che, secondo gli accertamenti, risultano realizzati interamente su terreni di proprietà del Comune. Le strutture non sono mai state censite presso gli uffici del Catasto. Inoltre, le opere sono state edificate in violazione del Testo unico sull’edilizia.

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LE INDAGINI

L’Ufficio tecnico comunale ha già emesso le relative ordinanze di demolizione per entrambi gli stabili. I quattro sono attualmente indagati per il reato di invasione di terreni ed edifici. L’attività investigativa, coordinata dalla Procura di Crotone guidata da Domenico Guarascio, va avanti. Gli inquirenti stanno effettuando ulteriori accertamenti per verificare eventuali responsabilità o omissioni da parte di funzionari dell’ente comunale.

IL CASO

Il caso era balzato all’attenzione nazionale in seguito a un servizio della nota trasmissione Striscia la notizia. L’operazione si inserisce in un più ampio piano di contrasto all’abusivismo edilizio e di tutela del patrimonio paesaggistico promosso dal Comando provinciale dei Carabinieri.