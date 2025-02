Strage di Cutro, mons. Maniago: «Tutti, anche le istituzioni, possono fare di più e meglio»

2 minuti per la lettura

L’omelia di monsignor Maniago in occasione del secondo anniversario della strage di Cutro. Fiori sul luogo della tragedia

CUTRO – «Tutti noi, anche le istituzioni, possiamo fare di più e meglio per difendere la dignità dell’essere umano». Questo, forse, il passaggio più significativo dell’omelia pronunciata da monsignor Claudio Maniago, amministratore apostolico dell’Arcidiocesi di Crotone e Santa Severina, durante la messa celebrata nella chiesa del Santissimo Crocifisso in occasione del secondo anniversario del naufragio che fece un centinaio di morti.

STRAGE DI CUTRO, L’OMELIA DEL VESCOVO MANIAGO

In una chiesa gremita di autorità, volontari, semplici cittadini, l’alto prelato, ricordando la tragedia di due anni fa, ha detto anche che «Non dimenticare ci aiuta a vivere meglio come comunità ecclesiale, civile, istituzionale. Perché fare memoria non è solo riportare a oggi un fatto e rinchiuderlo in un cassetto, ma ci coinvolge in un senso di responsabilità. Non riguardare soltanto le ferite ma sentirle addosso può essere salutare perché alimenta la convinzione che si può fare di più e meglio».

Si deve fare di più, perché non si ripetano stragi come quella del 26 febbraio 2023 a Steccato di Cutro, ha detto, in buona sostanza, monsignor Maniago davanti a lui una platea di autorità politiche e militari, con in prima fila il sindaco di Cutro, Antonio Ceraso e, anche loro in fascia tricolore, diversi sindaci del Crotonese. La Regione, in particolare, è stata rappresentata dal presidente del Consiglio, Filippo Mancuso.

LA CERIMONIA

La celebrazione organizzata dal Comune di Cutro prevedeva una scaletta molto sobria. Dopo la deposizione di una corona di fiori dinanzi al monumento ai migranti di piazza Africa, nella frazione Steccato, il sindaco e il prefetto della provincia di Crotone, Franca Ferraro, si sono spostati in spiaggia, seguiti dal corteo. Qui il lancio dei fiori in mare. Quindi ci si è diretti nel capoluogo comunale per la messa. Nel piazzale antistante la chiesa erano esposte 94 maglie, tanti quanti i morti della strage di due anni fa. Infine, fiori deposti dal sindaco e dal prefetto anche dinanzi alla teca con i reperti del naufragio in piazza Di Bona.

GLI INTERVENTI

Il prefetto Ferraro, a margine della cerimonia, ha inteso esprimere un messaggio di «profonda vicinanza a chi ha trovato la morte perché tentava di scappare da condizioni di vita terribili». Un ricordo dei 94 migranti morti a Steccato è stato fatto anche dall’imam di Cutro, Mustafa Ashik. Il sindaco Ceraso, nel congedarsi da quanti hanno partecipato alle celebrazioni, ha ricordato che Cutro è un paese di emigrazione e anche per questo è stato molto vicino ai disperati che sono annegati e ai superstiti. Ma ha anche auspicato che «l’Europa non lasci sola l’Italia» perché la questione dell’immigrazione è di portata «globale».