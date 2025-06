Maltrattamenti in famiglia, due divieti di avvicinamento a Crotone

1 minuto per la lettura

Due diversi provvedimenti di avvicinamento emessi nel crotonese per casi di maltrattamenti e minacce in famiglia. Un giovane indagato per aver aggredito la madre e un 52enne per minacce a moglie e figlie

Due divieti di avvicinamento con applicazione del braccialetto elettronico, emessi dal Gip di Crotone su richiesta della Procura nei confronti di altrettanti uomini accusati di maltrattamenti in famiglia.

MALTRATTAMENTI A MADRI, MOGLI E FIGLIE

I provvedimenti notificati a Cirò Marina e Torre Melissa dai carabinieri a un23enne indagato per maltrattamenti nei confronti della madre, e a carico di 52 accusato per lo stesso reato nei confronti della moglie e delle quattro figlie maggiorenni.

TESTATE E BOTTE ALLA MADRE



Secondo l’accusa, il giovane, con cadenza quasi quotidiana, avrebbe insultato, denigrato e minacciato la mamma, anche per futili motivi, aggredendola, alla fine dell’aprile scorso, con una testata per il solo fatto di avergli sconsigliato l’assunzione di caffè nella prima serata.

MALTRATTAMENTI IN ATTO DA MOLTO TEMPO



Gli accertamenti condotti dai carabinieri dopo le denunce sporte dalle persone offese, in due occasioni distinte, avrebbero evidenziato un quadro di minacce e vessazioni che andavano avanti da lungo tempo.