‘Ndrangheta nel settore rifiuti, 31 arresti nel Crotonese

1 minuto per la lettura

CROTONE – I carabinieri del Comando Provinciale di Crotone, unitamente a quelli del ROS e del NIPAAF di Cosenza, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip di Catanzaro, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia – nei confronti di 31 soggetti (per 27 dei quali è stata disposta la custodia cautelare in carcere, mentre per i restanti 4 gli arresti domiciliari).

A vario titolo, sono tutti indagati per i delitti di associazione per delinquere di matrice mafiosa, concorso esterno nella stessa, estorsioni aggravate dal metodo mafioso, associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di rifiuti, gestione illecite dei medesimi, associazione per delinquere finalizzata al traffico, alla produzione ed allo spaccio di sostanze stupefacenti ed altri reati, con l’aggravante di essere un’associazione armata.

L’operazione riguarda l’articolazione criminale denominata locale di ‘ndrangheta di Mesoraca.

I dettagli dell’operazione sono stati resi noti dal Procuratore Nicola Gratteri in una conferenza stampa (LEGGI).

I NOMI DEGLI ARRESTATI

In carcere:

Mario Donato Ferrazzo, di 60 anni, di Mesoraca; Antonio Spadafora (39), di San Giovanni in Fiore; Pasquale Spadafora (46), di San Giovanni in Fiore; Carmine Serravalle (53), di mesoraca; Domenico Serravalle (49), di Mesoraca; Domenico Serravalle (57), di Mesoraca; Carmine Serravalle (59), di Mesoraca; Salvatore Serravalle (48), di Mesoraca; Francesco Trocino (38), di Petilia Policastro; Francesco Ferrazzo (31), di Mesoraca; Ernesto Ferrazzo (34), di Mesoraca; Kevin Ferrazzo (22), di Mesoraca; Pietro Fontana (61), di Mesoraca; Giovanni Foresta (59), di Mesoraca; Domenico Grano (35), di Mesoraca; Giuseppe Grano (57), di Mesoraca; Rosario Piperno (59), di Mesoraca; Salvatore Serrao (67), di Mesoraca; Francesco Serrao (65), di Mesoraca; Santo Fuoco (41), di Mesoraca; Luigi Mannarino (37), di Mesoraca; Francesco Manfreda (59), di Mesoraca; Antonio Manfreda (27), di Mesoraca; Vincenzo Mantia (61), di Mesoraca; Fortunato Matarise (65), di Mesoraca; Pierluca Pollizzi (38), di Mesoraca; Nicola Miletta (45), di Mesoraca.

Ai domiciliari.