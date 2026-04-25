Giuseppe Trocino (foto YouTube Esperia)
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Presentate le quattro liste a sostegno della candidatura a sindaco di Crotone di Giuseppe Trocino, ecco chi sono i candidati in corsa come aspiranti consiglieri comunali
CROTONE – Per il principale sfidante in campo del sindaco uscente Vincenzo Voce sono quattro in tutto le liste di candidati consiglieri presentate. Quattro formazioni, quindi, pronte a dare battaglia e sostegno della candidatura a sindaco di Giuseppe Trocino. Anche per Trocino la scelta è quella di presentarsi all’elettorato con una formazione mista, parte liste civiche parte liste di partito.
A sostenere lo sforzo elettorale in cerca della fascia di sindaco di Giuseppe Trocino saranno le liste Partito democratico, Movimento Cinquestelle, Trocino Sindaco e CittàFutura.
ELEZIONI COMUNALI A CROTONE, LE LISTE A SOSTEGNO DELLA CANDIDATURA A SINDACO DI GIUSEPPE TROCINO
Partito democratico
- Aurora Di Falco
- Annico Gungui
- Redentore Morgeri
- Francesco Antonio Squillace
- Alessandra Pugliese
- Luca Calzona
- Mariagreca Gerace
- Andrea Devona
- Marianna Paone
- Cristian Amoruso
- Roberta Giungato
- Anna Vittoria Riccardo Leto
- Roberta Molè
- Mustapha El Aouni
- Carmen Giancotti
- Mario Parise
- Giustina Debora Maria L.
- Mario Galea
- Annagiulia Caiazza
- Pietro Infusino
- Luana Riolo
- Giovanni Lentini
- Emanuela Capalbo
- Natale Filiberto
- Luliana Purecea
- Dionigi Paluccio
- Daniela Strangis
- Orlando Amodeo
- Francesca D’Agostino
- Tommaso Sinopoli
- Giuseppina Chiarello
- Nicola Artese
Movimento Cinquestelle
- Ilario Sorgiovanni
- Maria Paola Ursini
- Emilio Pirillo
- Simone Battigaglia
- Alessandra Basso
- Giovanna Calvo
- Andrea Corigliano
- Francesco Cretella
- Davide Dionesalvi
- Teresa Giovanna Ferrarelli
- Maria Francesca Greco
- Adriano Ingrosso
- Giuseppe Macchione
- Antonio Manfredi
- Francesco Mano
- Antonio Moraca
- Mario Morelli
- Giuseppina Palermo
- Filomena Raso
- Francesco Rocca
- Alessia Romano
- Anna Maria Sapia
- Francesco Scuteri
Trocino Sindaco
- Alfonsino Gaetano
- Lorenzo Albanese
- Sara Barresi
- Giovanni Brescia
- Massimo Criscuolo
- Marilena Cusato
- Maria D’Agostino
- Maria D’Amico
- OlgaDorofeeva
- Roberto Elia
- Salvatore Gulino
- Flavia Lombardo
- Eugenio Maiolo
- Giovanni Antonio Marsala
- Pietro Megna
- Cesare Nicoletta
- Francesco Pascuzzi
- Virginia Prestinice
- Rosarita Russo
- Antonella Ruggiero
- Eliseo Scerbo
- Sabina Gentile
- Elvira Liberata Schiaccianoce
- Alessia Sisca
- Giammarco Antonio Scalese
- Giuseppe Scali
- Domenica Tallarico
- Sandro Tricoli
- Andrea Trusciglio
- Giuliana Valenti
- Mario Venneri
- Matteo Vitellaro
CittàFutura
- Giovanni Angotti
- Alessia Barretta
- Mariangela Brogno
- Roberto Ciliberto
- Claudia Critelli
- Concetta De Luca
- Desirè Decaria
- Pasquale Esposito
- Vito Fico
- Fortunata Filippelli
- Giuseppe Fiorino
- Claudio Genovese
- Dario Giaquinta
- Pamela Guidoni
- Mario Iorno
- Stefano Liotti
- Ciro Maiorano
- Francesco Mannarino
- Donatella Miletta
- Anna Morello
- Francesco Oliverio
- Anna Maria Oppido
- Alessandra Pascuzzo
- Pantaleone Telemaco Pedace
- Alessandra Perziano
- Francesco Procopio
- Francesco Pugliese
- lena Francesca Scoleri
- Claudia Stranges
- Rossella Turrà
- Alba Maria Russo
- Erlina Castiglione
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