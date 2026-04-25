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Presentate le quattro liste a sostegno della candidatura a sindaco di Crotone di Giuseppe Trocino, ecco chi sono i candidati in corsa come aspiranti consiglieri comunali

CROTONE – Per il principale sfidante in campo del sindaco uscente Vincenzo Voce sono quattro in tutto le liste di candidati consiglieri presentate. Quattro formazioni, quindi, pronte a dare battaglia e sostegno della candidatura a sindaco di Giuseppe Trocino. Anche per Trocino la scelta è quella di presentarsi all’elettorato con una formazione mista, parte liste civiche parte liste di partito.

A sostenere lo sforzo elettorale in cerca della fascia di sindaco di Giuseppe Trocino saranno le liste Partito democratico, Movimento Cinquestelle, Trocino Sindaco e CittàFutura.

ELEZIONI COMUNALI A CROTONE, LE LISTE A SOSTEGNO DELLA CANDIDATURA A SINDACO DI GIUSEPPE TROCINO

Partito democratico Aurora Di Falco Annico Gungui Redentore Morgeri Francesco Antonio Squillace Alessandra Pugliese Luca Calzona Mariagreca Gerace Andrea Devona Marianna Paone Cristian Amoruso Roberta Giungato Anna Vittoria Riccardo Leto Roberta Molè Mustapha El Aouni Carmen Giancotti Mario Parise Giustina Debora Maria L. Mario Galea Annagiulia Caiazza Pietro Infusino Luana Riolo Giovanni Lentini Emanuela Capalbo Natale Filiberto Luliana Purecea Dionigi Paluccio Daniela Strangis Orlando Amodeo Francesca D’Agostino Tommaso Sinopoli Giuseppina Chiarello Nicola Artese Movimento Cinquestelle Ilario Sorgiovanni Maria Paola Ursini Emilio Pirillo Simone Battigaglia Alessandra Basso Giovanna Calvo Andrea Corigliano Francesco Cretella Davide Dionesalvi Teresa Giovanna Ferrarelli Maria Francesca Greco Adriano Ingrosso Giuseppe Macchione Antonio Manfredi Francesco Mano Antonio Moraca Mario Morelli Giuseppina Palermo Filomena Raso Francesco Rocca Alessia Romano Anna Maria Sapia Francesco Scuteri