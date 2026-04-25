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Amministrative 2026 Crotone, le liste a sostegno della candidatura a sindaco di Giuseppe Trocino

| 25 Aprile 2026 17:22 | 0 commenti

Giuseppe Trocino (foto YouTube Esperia)

Giuseppe Trocino (foto YouTube Esperia)

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Presentate le quattro liste a sostegno della candidatura a sindaco di Crotone di Giuseppe Trocino, ecco chi sono i candidati in corsa come aspiranti consiglieri comunali

CROTONE – Per il principale sfidante in campo del sindaco uscente Vincenzo Voce sono quattro in tutto le liste di candidati consiglieri presentate. Quattro formazioni, quindi, pronte a dare battaglia e sostegno della candidatura a sindaco di Giuseppe Trocino. Anche per Trocino la scelta è quella di presentarsi all’elettorato con una formazione mista, parte liste civiche parte liste di partito.

A sostenere lo sforzo elettorale in cerca della fascia di sindaco di Giuseppe Trocino saranno le liste Partito democratico, Movimento Cinquestelle, Trocino Sindaco e CittàFutura.

ELEZIONI COMUNALI A CROTONE, LE LISTE A SOSTEGNO DELLA CANDIDATURA A SINDACO DI GIUSEPPE TROCINO

Partito democratico

  1. Aurora Di Falco
  2. Annico Gungui
  3. Redentore Morgeri
  4. Francesco Antonio Squillace
  5. Alessandra Pugliese
  6. Luca Calzona
  7. Mariagreca Gerace
  8. Andrea Devona
  9. Marianna Paone
  10. Cristian Amoruso
  11. Roberta Giungato
  12. Anna Vittoria Riccardo Leto
  13. Roberta Molè
  14. Mustapha El Aouni
  15. Carmen Giancotti
  16. Mario Parise
  17. Giustina Debora Maria L.
  18. Mario Galea
  19. Annagiulia Caiazza
  20. Pietro Infusino
  21. Luana Riolo
  22. Giovanni Lentini
  23. Emanuela Capalbo
  24. Natale Filiberto
  25. Luliana Purecea
  26. Dionigi Paluccio
  27. Daniela Strangis
  28. Orlando Amodeo
  29. Francesca D’Agostino
  30. Tommaso Sinopoli
  31. Giuseppina Chiarello
  32. Nicola Artese

Movimento Cinquestelle

  1. Ilario Sorgiovanni
  2. Maria Paola Ursini
  3. Emilio Pirillo
  4. Simone Battigaglia
  5. Alessandra Basso
  6. Giovanna Calvo
  7. Andrea Corigliano
  8. Francesco Cretella
  9. Davide Dionesalvi
  10. Teresa Giovanna Ferrarelli
  11. Maria Francesca Greco
  12. Adriano Ingrosso
  13. Giuseppe Macchione
  14. Antonio Manfredi
  15. Francesco Mano
  16. Antonio Moraca
  17. Mario Morelli
  18. Giuseppina Palermo
  19. Filomena Raso
  20. Francesco Rocca
  21. Alessia Romano
  22. Anna Maria Sapia
  23. Francesco Scuteri

Trocino Sindaco

  1. Alfonsino Gaetano
  2. Lorenzo Albanese
  3. Sara Barresi
  4. Giovanni Brescia
  5. Massimo Criscuolo
  6. Marilena Cusato
  7. Maria D’Agostino
  8. Maria D’Amico
  9. OlgaDorofeeva
  10. Roberto Elia
  11. Salvatore Gulino
  12. Flavia Lombardo
  13. Eugenio Maiolo
  14. Giovanni Antonio Marsala
  15. Pietro Megna
  16. Cesare Nicoletta
  17. Francesco Pascuzzi
  18. Virginia Prestinice
  19. Rosarita Russo
  20. Antonella Ruggiero
  21. Eliseo Scerbo
  22. Sabina Gentile
  23. Elvira Liberata Schiaccianoce
  24. Alessia Sisca
  25. Giammarco Antonio Scalese
  26. Giuseppe Scali
  27. Domenica Tallarico
  28. Sandro Tricoli
  29. Andrea Trusciglio
  30. Giuliana Valenti
  31. Mario Venneri
  32. Matteo Vitellaro

CittàFutura

  1. Giovanni Angotti
  2. Alessia Barretta
  3. Mariangela Brogno
  4. Roberto Ciliberto
  5. Claudia Critelli
  6. Concetta De Luca
  7. Desirè Decaria
  8. Pasquale Esposito
  9. Vito Fico
  10. Fortunata Filippelli
  11. Giuseppe Fiorino
  12. Claudio Genovese
  13. Dario Giaquinta
  14. Pamela Guidoni
  15. Mario Iorno
  16. Stefano Liotti
  17. Ciro Maiorano
  18. Francesco Mannarino
  19. Donatella Miletta
  20. Anna Morello
  21. Francesco Oliverio
  22. Anna Maria Oppido
  23. Alessandra Pascuzzo
  24. Pantaleone Telemaco Pedace
  25. Alessandra Perziano
  26. Francesco Procopio
  27. Francesco Pugliese
  28. lena Francesca Scoleri
  29. Claudia Stranges
  30. Rossella Turrà
  31. Alba Maria Russo
  32. Erlina Castiglione

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