3 minuti per la lettura

Presentate le sei liste a sostegno della candidatura a sindaco di Crotone di Vincenzo Voce, ecco chi sono i candidati in corsa come aspiranti consiglieri comunali

CROTONE – Sono sei in tutto le liste di candidati consiglieri a sostegno della candidatura a sindaco di Vincenzo Voce. Il primo cittadino uscente ci riprova mettendo in campo una compagine al tempo stesso sostenuta da liste di matrice civica e liste politiche con tanto di simbolo di partito.

In particolare al fianco di Voce ci sono le liste Crescere, Insieme, Valorizziamo Crotone, Progetto in comune, Forza Italia assieme a Libertà e democrazia e infine Fratelli d’Italia. Ecco chi sono i candidati consiglieri scesi in campo.

ELEZIONI COMUNALI A CROTONE, LE LISTE A SOSTEGNO DELLA CANDIDATURA A SINDACO DI VINCENZO VOCE

Crescere Giorgio Aloisio Maria Asteriti Federica Calanni-Macchio Ugo Giovambattista Carvelli Giuseppe Antonio Castagnino Silvano Cavarretta Antonio Giulio Cosentino Sandro Cretella Giuseppe Donnici Vincenzo Familiari (detto Enzo) Mattia Benedetto Frisenda Tiziana Frustaci (detta Titti, Titty) Salvatore Francesco Gallo Nadia Giungato (detta Marika) Domenico Pio Lo Guarro Katiuscia Lucente (detta Katia) Anna Maria Luly Luigi Manfredi (detto Gigi) Fabiola Marrelli Mario Megna Giovanni Mungari Simona Muscarà Luigi Palmieri Rosamaria Parise (detta Rossella) Carmela Pirillo Tiziana Ranieri Loris Rossetto Sergio Scarà Pasquale Antonio Scerra Domenica Annunziata Scida Romana Zangari Federica Zizza Insieme Mustapha Achik Paolo Maria Francesco Acri Francesco Battaglia Roberto Bilotta Luca Bossi Domenico Campagna Sandra Caputo Marisa Luana Cavallo Aurelia Corasaniti Natale Cuzzola detto Roberto Giovanni De Luca Michele Fusto Domenico Gentile Detto Mimmo Daniele Geremicca Rosa Giglio Giovanni Greco Ernesto Ioppoli Giuseppina Iovine Vittorio Spartaco Giuseppe Iozzi Paola Liguori Umberto Luchetta-Mattace “Pino” Emanuel Manica Giovanni Misticoni Francesco Nocera Antonella Passalacqua Camilla Francesca Portiglia Paola Proto Anna Maria Ragno Fabrizio Rizzo Elena Seminario Pier Francesco Vrenna detto Piero Rosa Zurzolo

Valorizziamo Crotone Ottavio Belfiore Annunziata Bossi Detta Nunzia Andrea Campagna Sabrina Cerardi Maurizio Cimino Nicola Corigliano Annamaria Cusato Giovanni De Fazio Ettore De Maio Luisa Federico Francesco Gallelli detto Franco Luigia Iannice Alberto Laratta Gregorio Liviera Zugiani Rosina Lombardo detta Rossana Beniamina Magnesa detta Benny Pasqualino Marasco Vittorio Masotta Antonio Mazzei Carmelita Menga (detta Megna) Giuseppina Mungari detta Giusy Antonio Muraca Angela Panaia-Innaro (Angelina) Simona Parise Loris Pesce Tommaso Proietto Domenica Saporito detta Mimma Antonio Francesco Scandale Maurizio Roberto Scida Marta Sestito Salvatore Turiano Antero Villaverde Progetto in Comune Antonio Megna Sebastiano Aloia Antonella Stefanizzi Chiara Perri Salvatore Arconte Iolanda Latassa Gianfranco Caristo Simona Geremicca Antonio Leto Valentina Ambrosio Marco De Felice Ines Liliana Sottile Cristiana Crugliano Giusy Daniela Scigliano Alessia Grande Paola Monteleone Francesco Russo Francesco Prestinice Antonio Villirillo Gianluca Sibilla Giuseppe Mannarino Daniele Bianchi Erika Liberti Luigi De Cicco Valeria Giardino Anna Maria Papa Vincenzo Marullo Francesca Pellizzi Domenico Basta Angela Campana Francesco Mancuso Teresa Macrì