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Amministrative 2026 Crotone, le liste a sostegno della candidatura a sindaco di Vincenzo Voce

| 25 Aprile 2026 16:22 | 0 commenti

Vincenzo Voce

Vincenzo Voce

Elezioni amministrative 2026 in Calabria, elezioni comunali Crotone, vincenzo voce
3 minuti per la lettura

Presentate le sei liste a sostegno della candidatura a sindaco di Crotone di Vincenzo Voce, ecco chi sono i candidati in corsa come aspiranti consiglieri comunali

CROTONE – Sono sei in tutto le liste di candidati consiglieri a sostegno della candidatura a sindaco di Vincenzo Voce. Il primo cittadino uscente ci riprova mettendo in campo una compagine al tempo stesso sostenuta da liste di matrice civica e liste politiche con tanto di simbolo di partito.

In particolare al fianco di Voce ci sono le liste Crescere, Insieme, Valorizziamo Crotone, Progetto in comune, Forza Italia assieme a Libertà e democrazia e infine Fratelli d’Italia. Ecco chi sono i candidati consiglieri scesi in campo.

ELEZIONI COMUNALI A CROTONE, LE LISTE A SOSTEGNO DELLA CANDIDATURA A SINDACO DI VINCENZO VOCE

Crescere

  1. Giorgio Aloisio
  2. Maria Asteriti
  3. Federica Calanni-Macchio
  4. Ugo Giovambattista Carvelli
  5. Giuseppe Antonio Castagnino
  6. Silvano Cavarretta
  7. Antonio Giulio Cosentino
  8. Sandro Cretella
  9. Giuseppe Donnici
  10. Vincenzo Familiari (detto Enzo)
  11. Mattia Benedetto Frisenda
  12. Tiziana Frustaci (detta Titti, Titty)
  13. Salvatore Francesco Gallo
  14. Nadia Giungato (detta Marika)
  15. Domenico Pio Lo Guarro
  16. Katiuscia Lucente (detta Katia)
  17. Anna Maria Luly
  18. Luigi Manfredi (detto Gigi)
  19. Fabiola Marrelli
  20. Mario Megna
  21. Giovanni Mungari
  22. Simona Muscarà
  23. Luigi Palmieri
  24. Rosamaria Parise (detta Rossella)
  25. Carmela Pirillo
  26. Tiziana Ranieri
  27. Loris Rossetto
  28. Sergio Scarà
  29. Pasquale Antonio Scerra
  30. Domenica Annunziata Scida
  31. Romana Zangari
  32. Federica Zizza

Insieme

  1. Mustapha Achik
  2. Paolo Maria Francesco Acri
  3. Francesco Battaglia
  4. Roberto Bilotta
  5. Luca Bossi
  6. Domenico Campagna
  7. Sandra Caputo
  8. Marisa Luana Cavallo
  9. Aurelia Corasaniti
  10. Natale Cuzzola detto Roberto
  11. Giovanni De Luca
  12. Michele Fusto
  13. Domenico Gentile Detto Mimmo
  14. Daniele Geremicca
  15. Rosa Giglio
  16. Giovanni Greco
  17. Ernesto Ioppoli
  18. Giuseppina Iovine
  19. Vittorio Spartaco Giuseppe Iozzi
  20. Paola Liguori
  21. Umberto Luchetta-Mattace “Pino”
  22. Emanuel Manica
  23. Giovanni Misticoni
  24. Francesco Nocera
  25. Antonella Passalacqua
  26. Camilla Francesca Portiglia
  27. Paola Proto
  28. Anna Maria Ragno
  29. Fabrizio Rizzo
  30. Elena Seminario
  31. Pier Francesco Vrenna detto Piero
  32. Rosa Zurzolo

Valorizziamo Crotone

  1. Ottavio Belfiore
  2. Annunziata Bossi Detta Nunzia
  3. Andrea Campagna
  4. Sabrina Cerardi
  5. Maurizio Cimino
  6. Nicola Corigliano
  7. Annamaria Cusato
  8. Giovanni De Fazio
  9. Ettore De Maio
  10. Luisa Federico
  11. Francesco Gallelli detto Franco
  12. Luigia Iannice
  13. Alberto Laratta
  14. Gregorio Liviera Zugiani
  15. Rosina Lombardo detta Rossana
  16. Beniamina Magnesa detta Benny
  17. Pasqualino Marasco
  18. Vittorio Masotta
  19. Antonio Mazzei
  20. Carmelita Menga (detta Megna)
  21. Giuseppina Mungari detta Giusy
  22. Antonio Muraca
  23. Angela Panaia-Innaro (Angelina)
  24. Simona Parise
  25. Loris Pesce
  26. Tommaso Proietto
  27. Domenica Saporito detta Mimma
  28. Antonio Francesco Scandale
  29. Maurizio Roberto Scida
  30. Marta Sestito
  31. Salvatore Turiano
  32. Antero Villaverde

Progetto in Comune

  1. Antonio Megna
  2. Sebastiano Aloia
  3. Antonella Stefanizzi
  4. Chiara Perri
  5. Salvatore Arconte
  6. Iolanda Latassa
  7. Gianfranco Caristo
  8. Simona Geremicca
  9. Antonio Leto
  10. Valentina Ambrosio
  11. Marco De Felice
  12. Ines Liliana Sottile
  13. Cristiana Crugliano
  14. Giusy Daniela Scigliano
  15. Alessia Grande
  16. Paola Monteleone
  17. Francesco Russo
  18. Francesco Prestinice
  19. Antonio Villirillo
  20. Gianluca Sibilla
  21. Giuseppe Mannarino
  22. Daniele Bianchi
  23. Erika Liberti
  24. Luigi De Cicco
  25. Valeria Giardino
  26. Anna Maria Papa
  27. Vincenzo Marullo
  28. Francesca Pellizzi
  29. Domenico Basta
  30. Angela Campana
  31. Francesco Mancuso
  32. Teresa Macrì

Forza Italia e Libertà è Democrazia

  1. Dalila Venneri
  2. Pisano Pagliaroli
  3. Antonio Caccavaro
  4. Leonardo Caligiuri
  5. Andrea Ciordo
  6. Alessia Cordua
  7. Tiziana Corigliano
  8. Salvatore Demeco
  9. Salvatore Elia
  10. Loredana Gentile
  11. Pasqualina Guarascio
  12. Alessandra Lettieri
  13. Filomena Liperoti
  14. Ylenia Manica
  15. Bruno Muscatello
  16. Manuela Papa
  17. Fabio Bruno Pisciuneri
  18. Stefano Rizza
  19. Mirko Romano
  20. Giovanni Russo
  21. Anna Maria Scicchitano
  22. Rita Sghirrapi
  23. Benedetta Siciliani
  24. Gaetano Sorrentino
  25. Giovanni Stillitano
  26. Sergio Torromino
  27. Pasqualina Villirillo
  28. Fabio Vrenna
  29. Erika Caterina Vrenna
  30. Federica Zurzolo
  31. Francesco Greco
  32. Irene Mellace

Fratelli d’Italia

  1. Teresa Arabia
  2. Samuele Arcuri
  3. Valentina Borrelli
  4. Giuseppe Candigliota
  5. Teresa Cannata
  6. Domiziana Maria Anna Cappa
  7. Giuseppe Catanzaro
  8. Maria Licia Cosentino
  9. Laura Destefano
  10. Saverio Flotta
  11. Maria Funaro
  12. Armando Galasso
  13. Carmelina Maria Gallo
  14. Roberta Gentile
  15. Antonio Leto
  16. Antongiulio Liguori
  17. Anna Lorenti
  18. Raffaele Macchione
  19. Lucia Rosa Marino
  20. Gaia Marseglia
  21. Robrta Otranto Godano
  22. Francesco Pio Antonio Pariano
  23. Pasqualina Pellegrino
  24. Domenico Emanuele Pullano
  25. Angela Rizzo
  26. Tiziana Rossin
  27. Francesco Pio Santoro
  28. Francesco Saragò
  29. Katia Scigliano
  30. Andrea Tesoriere
  31. Giorgio Tricoli
  32. Fabrizio Zurlo

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