Vincenzo Voce
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Presentate le sei liste a sostegno della candidatura a sindaco di Crotone di Vincenzo Voce, ecco chi sono i candidati in corsa come aspiranti consiglieri comunali
CROTONE – Sono sei in tutto le liste di candidati consiglieri a sostegno della candidatura a sindaco di Vincenzo Voce. Il primo cittadino uscente ci riprova mettendo in campo una compagine al tempo stesso sostenuta da liste di matrice civica e liste politiche con tanto di simbolo di partito.
In particolare al fianco di Voce ci sono le liste Crescere, Insieme, Valorizziamo Crotone, Progetto in comune, Forza Italia assieme a Libertà e democrazia e infine Fratelli d’Italia. Ecco chi sono i candidati consiglieri scesi in campo.
ELEZIONI COMUNALI A CROTONE, LE LISTE A SOSTEGNO DELLA CANDIDATURA A SINDACO DI VINCENZO VOCE
Crescere
- Giorgio Aloisio
- Maria Asteriti
- Federica Calanni-Macchio
- Ugo Giovambattista Carvelli
- Giuseppe Antonio Castagnino
- Silvano Cavarretta
- Antonio Giulio Cosentino
- Sandro Cretella
- Giuseppe Donnici
- Vincenzo Familiari (detto Enzo)
- Mattia Benedetto Frisenda
- Tiziana Frustaci (detta Titti, Titty)
- Salvatore Francesco Gallo
- Nadia Giungato (detta Marika)
- Domenico Pio Lo Guarro
- Katiuscia Lucente (detta Katia)
- Anna Maria Luly
- Luigi Manfredi (detto Gigi)
- Fabiola Marrelli
- Mario Megna
- Giovanni Mungari
- Simona Muscarà
- Luigi Palmieri
- Rosamaria Parise (detta Rossella)
- Carmela Pirillo
- Tiziana Ranieri
- Loris Rossetto
- Sergio Scarà
- Pasquale Antonio Scerra
- Domenica Annunziata Scida
- Romana Zangari
- Federica Zizza
Insieme
- Mustapha Achik
- Paolo Maria Francesco Acri
- Francesco Battaglia
- Roberto Bilotta
- Luca Bossi
- Domenico Campagna
- Sandra Caputo
- Marisa Luana Cavallo
- Aurelia Corasaniti
- Natale Cuzzola detto Roberto
- Giovanni De Luca
- Michele Fusto
- Domenico Gentile Detto Mimmo
- Daniele Geremicca
- Rosa Giglio
- Giovanni Greco
- Ernesto Ioppoli
- Giuseppina Iovine
- Vittorio Spartaco Giuseppe Iozzi
- Paola Liguori
- Umberto Luchetta-Mattace “Pino”
- Emanuel Manica
- Giovanni Misticoni
- Francesco Nocera
- Antonella Passalacqua
- Camilla Francesca Portiglia
- Paola Proto
- Anna Maria Ragno
- Fabrizio Rizzo
- Elena Seminario
- Pier Francesco Vrenna detto Piero
- Rosa Zurzolo
Valorizziamo Crotone
- Ottavio Belfiore
- Annunziata Bossi Detta Nunzia
- Andrea Campagna
- Sabrina Cerardi
- Maurizio Cimino
- Nicola Corigliano
- Annamaria Cusato
- Giovanni De Fazio
- Ettore De Maio
- Luisa Federico
- Francesco Gallelli detto Franco
- Luigia Iannice
- Alberto Laratta
- Gregorio Liviera Zugiani
- Rosina Lombardo detta Rossana
- Beniamina Magnesa detta Benny
- Pasqualino Marasco
- Vittorio Masotta
- Antonio Mazzei
- Carmelita Menga (detta Megna)
- Giuseppina Mungari detta Giusy
- Antonio Muraca
- Angela Panaia-Innaro (Angelina)
- Simona Parise
- Loris Pesce
- Tommaso Proietto
- Domenica Saporito detta Mimma
- Antonio Francesco Scandale
- Maurizio Roberto Scida
- Marta Sestito
- Salvatore Turiano
- Antero Villaverde
Progetto in Comune
- Antonio Megna
- Sebastiano Aloia
- Antonella Stefanizzi
- Chiara Perri
- Salvatore Arconte
- Iolanda Latassa
- Gianfranco Caristo
- Simona Geremicca
- Antonio Leto
- Valentina Ambrosio
- Marco De Felice
- Ines Liliana Sottile
- Cristiana Crugliano
- Giusy Daniela Scigliano
- Alessia Grande
- Paola Monteleone
- Francesco Russo
- Francesco Prestinice
- Antonio Villirillo
- Gianluca Sibilla
- Giuseppe Mannarino
- Daniele Bianchi
- Erika Liberti
- Luigi De Cicco
- Valeria Giardino
- Anna Maria Papa
- Vincenzo Marullo
- Francesca Pellizzi
- Domenico Basta
- Angela Campana
- Francesco Mancuso
- Teresa Macrì
Forza Italia e Libertà è Democrazia
- Dalila Venneri
- Pisano Pagliaroli
- Antonio Caccavaro
- Leonardo Caligiuri
- Andrea Ciordo
- Alessia Cordua
- Tiziana Corigliano
- Salvatore Demeco
- Salvatore Elia
- Loredana Gentile
- Pasqualina Guarascio
- Alessandra Lettieri
- Filomena Liperoti
- Ylenia Manica
- Bruno Muscatello
- Manuela Papa
- Fabio Bruno Pisciuneri
- Stefano Rizza
- Mirko Romano
- Giovanni Russo
- Anna Maria Scicchitano
- Rita Sghirrapi
- Benedetta Siciliani
- Gaetano Sorrentino
- Giovanni Stillitano
- Sergio Torromino
- Pasqualina Villirillo
- Fabio Vrenna
- Erika Caterina Vrenna
- Federica Zurzolo
- Francesco Greco
- Irene Mellace
Fratelli d’Italia
- Teresa Arabia
- Samuele Arcuri
- Valentina Borrelli
- Giuseppe Candigliota
- Teresa Cannata
- Domiziana Maria Anna Cappa
- Giuseppe Catanzaro
- Maria Licia Cosentino
- Laura Destefano
- Saverio Flotta
- Maria Funaro
- Armando Galasso
- Carmelina Maria Gallo
- Roberta Gentile
- Antonio Leto
- Antongiulio Liguori
- Anna Lorenti
- Raffaele Macchione
- Lucia Rosa Marino
- Gaia Marseglia
- Robrta Otranto Godano
- Francesco Pio Antonio Pariano
- Pasqualina Pellegrino
- Domenico Emanuele Pullano
- Angela Rizzo
- Tiziana Rossin
- Francesco Pio Santoro
- Francesco Saragò
- Katia Scigliano
- Andrea Tesoriere
- Giorgio Tricoli
- Fabrizio Zurlo
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