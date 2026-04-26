Elezioni Comunali a Crotone, sfida a 4 per la fascia di sindaco

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Sono 4 i candidati che alle elezioni comunali di Crotone si sfideranno per la conquista della fascia tricolore simbolo della carica di sindaco della città, dall’uscente all’outsider ecco i nomi in campo

CROTONE – Quattro candidati alla carica di sindaco, dodici liste in campo e 371 aspiranti consiglieri per soli 32 posti disponibili: questi, in sintesi, i numeri che caratterizzano le elezioni comunali di Crotone in programma tra un mese.

Il termine per la presentazione delle liste si è chiuso ufficialmente ieri, sabato 25 aprile, alle ore 12, all’ufficio elettorale circoscrizionale del Comune e per molti è stata, è proprio il caso di dirlo, un’autentica liberazione.

Una delle peculiarità della competizione di quest’anno è stata quella, per tutti gli schieramenti, di trovare candidati disponibili per concorrere ad entrare nella civica assise dopo il voto, previsto tra meno di un mese.

A guidare la corsa è il sindaco uscente Vincenzo Voce, che punta al secondo mandato sostenuto da una coalizione di sei liste per un totale di 192 candidati consiglieri. Di queste tre sono sua emanazione, con il movimento Crescere di ispirazione civica.

A queste se ne aggiungono altre due che fanno riferimento diretto al centrodestra: una di Fratelli d’Italia, e un’altra che ospita candidati di Forza Italia, di Libertà è democrazia e di Noi Moderati. La sesta è Progetto in comune, che nella scorsa consiliatura era nei banchi dell’opposizione.

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Sul fronte opposto, lo sfidante principale è Giuseppe Trocino, candidato del centrosinistra e volto dell’“Alleanza progressista”. La sua coalizione si presenta con quattro liste e 119 candidati, frutto dell’intesa tra forze riformiste, civiche e ambientaliste che puntano a rappresentare un’alternativa credibile a Voce, con un programma centrato su ambiente, salute rigenerazione urbana e partecipazione.