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Amministrative 2026 Crotone, la lista a sostegno della candidatura a sindaco di Fabrizio Meo

| 25 Aprile 2026 16:35 | 0 commenti

Fabrizio Meo

Fabrizio Meo

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Presentata la lista a sostegno della candidatura a sindaco di Crotone di Fabrizio Meo, ecco chi sono i candidati in corsa come aspiranti consiglieri comunali

CROTONE – Per Fabrizio Meo presentata una sola lista di candidati, denominata Diritti e Salute, per tentare di spuntarla e dire la propria nella sfida a quattro per conquistare la guida del comune di Crotone. Ecco i nomi dei 27 candidati, la lista infatti non è stata completata in tutti i 32 slot disponibili, che appoggeranno la candidatura di Fabrizio Meo a primo cittadino alle prossime elezioni comunali del 24 e 25 maggio.

DIRITTI E SALUTE

  1. Maria Teresa La Forgia
  2. Ada Bruno Inzillo
  3. Caterina Villirillo
  4. Teresa Samà
  5. Rosario Muscatello
  6. Pietro De Paola
  7. Marco Cusato
  8. Ugo Ranieri
  9. Francesco Sorrentino
  10. Barbara Bombardieri
  11. Michelina De Franco
  12. Nunzio Mellino
  13. Giancarlo Satiro
  14. Domenico Cristofalo
  15. Antonella Bombardiere
  16. Iolanda Crugliano
  17. Rita Pugliese
  18. Michele Basile
  19. Giovanna Maio
  20. Caterina Rosa Ilardo
  21. Giuseppe Cusumano
  22. Giuseppe Scarcelli
  23. Marco Venuto
  24. Giuseppe Mungari
  25. Patrizia De Fazio
  26. Francesco Fazio
  27. Palmina Cusato

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