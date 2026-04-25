1 minuto per la lettura

Presentata la lista a sostegno della candidatura a sindaco di Crotone di Fabrizio Meo, ecco chi sono i candidati in corsa come aspiranti consiglieri comunali

CROTONE – Per Fabrizio Meo presentata una sola lista di candidati, denominata Diritti e Salute, per tentare di spuntarla e dire la propria nella sfida a quattro per conquistare la guida del comune di Crotone. Ecco i nomi dei 27 candidati, la lista infatti non è stata completata in tutti i 32 slot disponibili, che appoggeranno la candidatura di Fabrizio Meo a primo cittadino alle prossime elezioni comunali del 24 e 25 maggio.