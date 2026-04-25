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Presentata la lista a sostegno della candidatura a sindaco di Crotone di Fabrizio Meo, ecco chi sono i candidati in corsa come aspiranti consiglieri comunali
CROTONE – Per Fabrizio Meo presentata una sola lista di candidati, denominata Diritti e Salute, per tentare di spuntarla e dire la propria nella sfida a quattro per conquistare la guida del comune di Crotone. Ecco i nomi dei 27 candidati, la lista infatti non è stata completata in tutti i 32 slot disponibili, che appoggeranno la candidatura di Fabrizio Meo a primo cittadino alle prossime elezioni comunali del 24 e 25 maggio.
DIRITTI E SALUTE
- Maria Teresa La Forgia
- Ada Bruno Inzillo
- Caterina Villirillo
- Teresa Samà
- Rosario Muscatello
- Pietro De Paola
- Marco Cusato
- Ugo Ranieri
- Francesco Sorrentino
- Barbara Bombardieri
- Michelina De Franco
- Nunzio Mellino
- Giancarlo Satiro
- Domenico Cristofalo
- Antonella Bombardiere
- Iolanda Crugliano
- Rita Pugliese
- Michele Basile
- Giovanna Maio
- Caterina Rosa Ilardo
- Giuseppe Cusumano
- Giuseppe Scarcelli
- Marco Venuto
- Giuseppe Mungari
- Patrizia De Fazio
- Francesco Fazio
- Palmina Cusato
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