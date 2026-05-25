Elezioni Amministrative 2026, le sfide tra aspiranti sindaci nei comuni del Crotonese

2 minuti per la lettura
INDICE DEI CONTENUTI
Elezioni 2026, nel Crotonese sono 5 i comuni al voto per il rinnovo del consiglio comunale e l’elezione del sindaco ecco le sfide
Nella provincia di Crotone sono 5 i comuni in cui si svolgono le elezioni per il rinnovo del consiglio comunale e l’elezione del sindaco. In particolare, la tornata elettorale ha chiamato alle urne i cittadini di Cirò Marina, Cutro, Crotone, Rocca di Neto e Santa Saverina.
ELEZIONI 2026, LA SFIDA TRA CANDIDATI SINDACO NEI COMUNI DEL CROTONESE
CROTONE – Sez. 1/74
|CANDIDATO
|VOTI
|%
|BARRESI VITO
|0
|0
|VOCE VINCENZO
|3
|60,00
|MEO FABRIZIO
|0
|0
|TROCINO GIUSEPPE
|2
|40,00
CIRÒ MARINA – Sez. 1/14
|CANDIDATO
|VOTI
|%
|PANEBIANCO MARIAGRAZIA
|150
|41,67
|PARRILLA NICODEMO
|104
|28,89
|DELL’AQUILA GIUSEPPE
|106
|29,44
CUTRO
|CANDIDATO
|VOTI
|%
|BRUNI GIUSEPPINA DETTA PINA
|0
|0
|FRONTERA SALVATORE
|0
|0
|LEROSE GENNARO
|0
|0
|CERASO ANTONIO
|VOCE DOMENICO
ROCCA DI NETO – Sez. 2/5
|CANDIDATO
|VOTI
|%
|COSIMO SALVATORE CLAUDIO
|525
|56,61
|CORIGLIANO GIUSEPPE
|404
|43,49
SANTA SEVERINA – Sez. 2/3
|CANDIDATO
|VOTI
|%
|VIGNA PIETRO
|647
|51,07
|CORTESE ALFONSO
|620
|48,93
COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA