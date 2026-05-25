Elezioni Amministrative 2026, le sfide tra aspiranti sindaci nei comuni del Crotonese

| 25 Maggio 2026 14:30 | 0 commenti

2 minuti per la lettura

Elezioni 2026, nel Crotonese sono 5 i comuni al voto per il rinnovo del consiglio comunale e l’elezione del sindaco ecco le sfide

Nella provincia di Crotone sono 5 i comuni in cui si svolgono le elezioni per il rinnovo del consiglio comunale e l’elezione del sindaco. In particolare, la tornata elettorale ha chiamato alle urne i cittadini di Cirò Marina, Cutro, Crotone, Rocca di Neto e Santa Saverina.

ELEZIONI 2026, LA SFIDA TRA CANDIDATI SINDACO NEI COMUNI DEL CROTONESE

CROTONE – Sez. 1/74

CANDIDATOVOTI%
BARRESI VITO00
VOCE VINCENZO360,00
MEO FABRIZIO00
TROCINO GIUSEPPE240,00
Elettori: 49.282 | Votanti: – | Schede nulle: – – Schede bianche: – – Schede contestate: –

CIRÒ MARINA – Sez. 1/14

CANDIDATOVOTI%
PANEBIANCO MARIAGRAZIA15041,67
PARRILLA NICODEMO10428,89
DELL’AQUILA GIUSEPPE10629,44
Elettori: 13.100 | Votanti: – | Schede nulle: – – Schede bianche: – – Schede contestate: –

CUTRO

CANDIDATOVOTI%
BRUNI GIUSEPPINA DETTA PINA00
FRONTERA SALVATORE00
LEROSE GENNARO00
CERASO ANTONIO
VOCE DOMENICO
Elettori: 9,022| Votanti: – | Schede nulle: – – Schede bianche: – – Schede contestate: –

ROCCA DI NETO – Sez. 2/5

CANDIDATOVOTI%
COSIMO SALVATORE CLAUDIO52556,61
CORIGLIANO GIUSEPPE40443,49
Elettori: 4.976 | Votanti: – | Schede nulle: – – Schede bianche: – – Schede contestate: –

SANTA SEVERINA – Sez. 2/3

CANDIDATOVOTI%
VIGNA PIETRO64751,07
CORTESE ALFONSO62048,93
Elettori: 2.023 | Votanti: – | Schede nulle: – – Schede bianche: – – Schede contestate: –

COPYRIGHT
