Elezioni Amministrative 2026, le sfide tra aspiranti sindaci nei comuni del Catanzarese

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Elezioni 2026, nel Catanzarese sono 13 i comuni al voto per il rinnovo del consiglio comunale e l’elezione del sindaco, ecco le sfide

Nella provincia di Catanzaro sono 16 i comuni in cui si svolgono le elezioni per il rinnovo del consiglio comunale e l’elezione del sindaco. In particolare, la tornata elettorale ha chiamato alle urne i cittadini di Amaroni, Andali, Belcastro, Cerva, Davoli, Girifalco, Gizzeria, Martirano Lombardo, Montauro, Montepaone, Palermiti, San Vito sullo Ionio Sant’Andrea Apostolo dello Ionio, Satriano, Serrastretta, Taverna.

ELEZIONI 2026, LA SFIDA TRA CANDIDATI SINDACO NEI COMUNI DEL CATANZARESE

AMARONI CANDIDATO VOTI % RUGGIERO LUIGI – Sindaco Eletto 955 100,00 Elettori: 1.401 | Votanti: 1.011 (72,16%) | Schede nulle: 26 – Schede bianche: 30 – Schede contestate: 0

ANDALI CANDIDATO VOTI % PETA PIETRO ANTONIO – Sindaco Eletto 328 100,00 Elettori: 515 | Votanti: 343 (66,60%) | Schede nulle: 9 – Schede bianche: 6 – Schede contestate: 0

BELCASTRO CANDIDATO VOTI % TORCHIA ANTONIO – Sindaco Eletto 716 100,00 Elettori: 1.005 | Votanti: 746 (74,23%) | Schede nulle: 20 – Schede bianche: 10 – Schede contestate: 0

CERVA CANDIDATO VOTI % COLISTRA SERAFINA 0 0 Elettori: 877 | Votanti: – | Schede nulle: – – Schede bianche: – – Schede contestate: –

DAVOLI – Sez. 2/6 CANDIDATO VOTI % PAPALEO GIUSEPPE 519 68,47 PROCOPIO VITTORIO 239 31,53 Elettori: 1.277 | Votanti: – | Schede nulle: – – Schede bianche: – – Schede contestate: –

GIRIFALCO CANDIDATO VOTI % CRISTOFARO PIETRANTONIO 0 0 DEONOFRIO MARIO 0 0 Elettori: 6.283 | Votanti: – | Schede nulle: – – Schede bianche: – – Schede contestate: –

GIZZERIA – Sez. 2/6 CANDIDATO VOTI % ARGENTO FRANCESCO 562 93,36 VESCIO SALVATORE FRANCESCO 40 6,64 Elettori: 5.986 | Votanti: – | Schede nulle: – – Schede bianche: – – Schede contestate: –

MARTIRANO LOMBARDO CANDIDATO VOTI % SCALESE PASQUALE PIO 320 47,62 PUCCI FRANCO ROSARIO – Sindaco Eletto 352 52,38 Elettori: 1.183 | Votanti: 679 (57,40%) | Schede nulle: 4 – Schede bianche: 3 – Schede contestate: 0

MONTAURO CANDIDATO VOTI % SCHIPANI GIUSEPPE 0 0 PROCOPIO PANTALEONE 0 0 CERULLO GIANCARLO Elettori: 2.087 | Votanti: – | Schede nulle: – – Schede bianche: – – Schede contestate: –

MONTEPAONE – Sez. 2/6 CANDIDATO VOTI % MIGLIARESE MARIO 766 100,00 Elettori: 4.748 | Votanti: 805 (68,92%) | Schede nulle: 39 – Schede bianche: 8 – Schede contestate: 0

PALERMITI CANDIDATO VOTI % TRUGLIA ANTONIO 0 0 GIORLA ROBERTO 0 0 Elettori: 1.578 | Votanti: – | Schede nulle: – – Schede bianche: – – Schede contestate: –

SAN VITO SULLO IONIO CANDIDATO VOTI % SAVARI FRANCESCA 445 41,55 TINO ANTONIO – Sindaco Eletto 626 58,45 Elettori: 2.361 | Votanti: 1.092 (46,25%) | Schede nulle: 15 – Schede bianche: 6 – Schede contestate: 0

SANT’ANDREA APOSTOLO DELLO IONIO CANDIDATO VOTI % RAMOGIDA NICOLA – Sindaco Eletto 981 100,00 Elettori: 1.464 | Votanti: 1.028 (70,22%) | Schede nulle: 18 – Schede bianche: 29 – Schede contestate: 0

SATRIANO CANDIDATO VOTI % CHIARAVALLOTI MASSIMILIANO 0 0 BASILE GIUSEPPINO 0 0 DROSI MICHELE 0 0 Elettori: 4.943 | Votanti: – | Schede nulle: – – Schede bianche: – – Schede contestate: –

SERRASTRETTA CANDIDATO VOTI % CIANFLONE MARIO – Sindaco Eletto 825 42,46 MURACA ANTONIO 626 32,22 LUCIA DOMENICO 492 25,32 Elettori: 3.452 | Votanti: 1.975 (57,21%) | Schede nulle: 21 – Schede bianche: 11 – Schede contestate: 0