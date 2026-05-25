Elezioni Amministrative 2026, le sfide tra aspiranti sindaci nei comuni del Catanzarese

Elezioni 2026, nel Catanzarese sono 13 i comuni al voto per il rinnovo del consiglio comunale e l’elezione del sindaco, ecco le sfide
Nella provincia di Catanzaro sono 16 i comuni in cui si svolgono le elezioni per il rinnovo del consiglio comunale e l’elezione del sindaco. In particolare, la tornata elettorale ha chiamato alle urne i cittadini di Amaroni, Andali, Belcastro, Cerva, Davoli, Girifalco, Gizzeria, Martirano Lombardo, Montauro, Montepaone, Palermiti, San Vito sullo Ionio Sant’Andrea Apostolo dello Ionio, Satriano, Serrastretta, Taverna.
ELEZIONI 2026, LA SFIDA TRA CANDIDATI SINDACO NEI COMUNI DEL CATANZARESE
AMARONI
CANDIDATO VOTI % – Sindaco Eletto RUGGIERO LUIGI 955 100,00 Elettori: 1.401 | Votanti: 1.011 (72,16%) | Schede nulle: 26 – Schede bianche: 30 – Schede contestate: 0
ANDALI
CANDIDATO VOTI % – Sindaco Eletto PETA PIETRO ANTONIO 328 100,00 Elettori: 515 | Votanti: 343 (66,60%) | Schede nulle: 9 – Schede bianche: 6 – Schede contestate: 0
BELCASTRO
CANDIDATO VOTI % – Sindaco Eletto TORCHIA ANTONIO 716 100,00 Elettori: 1.005 | Votanti: 746 (74,23%) | Schede nulle: 20 – Schede bianche: 10 – Schede contestate: 0
CERVA
CANDIDATO VOTI % COLISTRA SERAFINA 0 0 Elettori: 877 | Votanti: – | Schede nulle: – – Schede bianche: – – Schede contestate: –
DAVOLI – Sez. 2/6
CANDIDATO VOTI % PAPALEO GIUSEPPE 519 68,47 PROCOPIO VITTORIO 239 31,53 Elettori: 1.277 | Votanti: – | Schede nulle: – – Schede bianche: – – Schede contestate: –
GIRIFALCO
CANDIDATO VOTI % CRISTOFARO PIETRANTONIO 0 0 DEONOFRIO MARIO 0 0 Elettori: 6.283 | Votanti: – | Schede nulle: – – Schede bianche: – – Schede contestate: –
GIZZERIA – Sez. 2/6
CANDIDATO VOTI % ARGENTO FRANCESCO 562 93,36 VESCIO SALVATORE FRANCESCO 40 6,64 Elettori: 5.986 | Votanti: – | Schede nulle: – – Schede bianche: – – Schede contestate: –
MARTIRANO LOMBARDO
CANDIDATO VOTI % SCALESE PASQUALE PIO 320 47,62 – Sindaco Eletto PUCCI FRANCO ROSARIO 352 52,38 Elettori: 1.183 | Votanti: 679 (57,40%) | Schede nulle: 4 – Schede bianche: 3 – Schede contestate: 0
MONTAURO
CANDIDATO VOTI % SCHIPANI GIUSEPPE 0 0 PROCOPIO PANTALEONE 0 0 CERULLO GIANCARLO Elettori: 2.087 | Votanti: – | Schede nulle: – – Schede bianche: – – Schede contestate: –
MONTEPAONE – Sez. 2/6
CANDIDATO VOTI % MIGLIARESE MARIO 766 100,00 Elettori: 4.748 | Votanti: 805 (68,92%) | Schede nulle: 39 – Schede bianche: 8 – Schede contestate: 0
PALERMITI
CANDIDATO VOTI % TRUGLIA ANTONIO 0 0 GIORLA ROBERTO 0 0 Elettori: 1.578 | Votanti: – | Schede nulle: – – Schede bianche: – – Schede contestate: –
SAN VITO SULLO IONIO
CANDIDATO VOTI % SAVARI FRANCESCA 445 41,55 – Sindaco Eletto TINO ANTONIO 626 58,45 Elettori: 2.361 | Votanti: 1.092 (46,25%) | Schede nulle: 15 – Schede bianche: 6 – Schede contestate: 0
SANT’ANDREA APOSTOLO DELLO IONIO
CANDIDATO VOTI % – Sindaco Eletto RAMOGIDA NICOLA 981 100,00 Elettori: 1.464 | Votanti: 1.028 (70,22%) | Schede nulle: 18 – Schede bianche: 29 – Schede contestate: 0
SATRIANO
CANDIDATO VOTI % CHIARAVALLOTI MASSIMILIANO 0 0 BASILE GIUSEPPINO 0 0 DROSI MICHELE 0 0 Elettori: 4.943 | Votanti: – | Schede nulle: – – Schede bianche: – – Schede contestate: –
SERRASTRETTA
CANDIDATO VOTI % – Sindaco Eletto CIANFLONE MARIO 825 42,46 MURACA ANTONIO 626 32,22 LUCIA DOMENICO 492 25,32 Elettori: 3.452 | Votanti: 1.975 (57,21%) | Schede nulle: 21 – Schede bianche: 11 – Schede contestate: 0
TAVERNA
CANDIDATO VOTI % TARANTINO SEBASTIANO 0 0 VAVALA’ VLADIMIR 0 0 Elettori: 2.267 | Votanti: – | Schede nulle: – – Schede bianche: – – Schede contestate: –