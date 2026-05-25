X
<
>

Elezioni Amministrative 2026, le sfide tra aspiranti sindaci nei comuni del Catanzarese

| 25 Maggio 2026 15:42 | 0 commenti

Elezioni Amministrative 2026, le sfide tra aspiranti sindaci nei comuni del Catanzarese

Amministrative 2026 calabria sfide, elezioni amministrative 2026, Elezioni amministrative 2026 in Calabria, elezioni comunali Crotone
5 minuti per la lettura

Elezioni 2026, nel Catanzarese sono 13 i comuni al voto per il rinnovo del consiglio comunale e l’elezione del sindaco, ecco le sfide

Nella provincia di Catanzaro sono 16 i comuni in cui si svolgono le elezioni per il rinnovo del consiglio comunale e l’elezione del sindaco. In particolare, la tornata elettorale ha chiamato alle urne i cittadini di Amaroni, Andali, Belcastro, Cerva, Davoli, Girifalco, Gizzeria, Martirano Lombardo, Montauro, Montepaone, Palermiti, San Vito sullo Ionio Sant’Andrea Apostolo dello Ionio, Satriano, Serrastretta, Taverna.

ELEZIONI 2026, LA SFIDA TRA CANDIDATI SINDACO NEI COMUNI DEL CATANZARESE

AMARONI

CANDIDATOVOTI%
RUGGIERO LUIGI – Sindaco Eletto955100,00
Elettori: 1.401 | Votanti: 1.011 (72,16%) | Schede nulle: 26 – Schede bianche: 30 – Schede contestate: 0

ANDALI

CANDIDATOVOTI%
PETA PIETRO ANTONIO – Sindaco Eletto328100,00
Elettori: 515 | Votanti: 343 (66,60%) | Schede nulle: 9 – Schede bianche: 6 – Schede contestate: 0

BELCASTRO

CANDIDATOVOTI%
TORCHIA ANTONIO – Sindaco Eletto716100,00
Elettori: 1.005 | Votanti: 746 (74,23%) | Schede nulle: 20 – Schede bianche: 10 – Schede contestate: 0

CERVA

CANDIDATOVOTI%
COLISTRA SERAFINA00
Elettori: 877 | Votanti: – | Schede nulle: – – Schede bianche: – – Schede contestate: –

DAVOLI – Sez. 2/6

CANDIDATOVOTI%
PAPALEO GIUSEPPE51968,47
PROCOPIO VITTORIO23931,53
Elettori: 1.277 | Votanti: – | Schede nulle: – – Schede bianche: – – Schede contestate: –

GIRIFALCO

CANDIDATOVOTI%
CRISTOFARO PIETRANTONIO00
DEONOFRIO MARIO00
Elettori: 6.283 | Votanti: – | Schede nulle: – – Schede bianche: – – Schede contestate: –

GIZZERIA – Sez. 2/6

CANDIDATOVOTI%
ARGENTO FRANCESCO56293,36
VESCIO SALVATORE FRANCESCO406,64
Elettori: 5.986 | Votanti: – | Schede nulle: – – Schede bianche: – – Schede contestate: –

MARTIRANO LOMBARDO

CANDIDATOVOTI%
SCALESE PASQUALE PIO32047,62
PUCCI FRANCO ROSARIO – Sindaco Eletto35252,38
Elettori: 1.183 | Votanti: 679 (57,40%) | Schede nulle: 4 – Schede bianche: 3 – Schede contestate: 0

MONTAURO

CANDIDATOVOTI%
SCHIPANI GIUSEPPE00
PROCOPIO PANTALEONE00
CERULLO GIANCARLO
Elettori: 2.087 | Votanti: – | Schede nulle: – – Schede bianche: – – Schede contestate: –

MONTEPAONE – Sez. 2/6

CANDIDATOVOTI%
MIGLIARESE MARIO766100,00
Elettori: 4.748 | Votanti: 805 (68,92%) | Schede nulle: 39 – Schede bianche: 8 – Schede contestate: 0

PALERMITI

CANDIDATOVOTI%
TRUGLIA ANTONIO00
GIORLA ROBERTO00
Elettori: 1.578 | Votanti: – | Schede nulle: – – Schede bianche: – – Schede contestate: –

SAN VITO SULLO IONIO

CANDIDATOVOTI%
SAVARI FRANCESCA44541,55
TINO ANTONIO – Sindaco Eletto62658,45
Elettori: 2.361 | Votanti: 1.092 (46,25%) | Schede nulle: 15 – Schede bianche: 6 – Schede contestate: 0

SANT’ANDREA APOSTOLO DELLO IONIO

CANDIDATOVOTI%
RAMOGIDA NICOLA – Sindaco Eletto981100,00
Elettori: 1.464 | Votanti: 1.028 (70,22%) | Schede nulle: 18 – Schede bianche: 29 – Schede contestate: 0

SATRIANO

CANDIDATOVOTI%
CHIARAVALLOTI MASSIMILIANO00
BASILE GIUSEPPINO00
DROSI MICHELE00
Elettori: 4.943 | Votanti: – | Schede nulle: – – Schede bianche: – – Schede contestate: –

SERRASTRETTA

CANDIDATOVOTI%
CIANFLONE MARIO – Sindaco Eletto82542,46
MURACA ANTONIO62632,22
LUCIA DOMENICO49225,32
Elettori: 3.452 | Votanti: 1.975 (57,21%) | Schede nulle: 21 – Schede bianche: 11 – Schede contestate: 0

TAVERNA

CANDIDATOVOTI%
TARANTINO SEBASTIANO00
VAVALA’ VLADIMIR00
Elettori: 2.267 | Votanti: – | Schede nulle: – – Schede bianche: – – Schede contestate: –

COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA

468

Invia commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

SFOGLIA