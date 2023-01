Flora Sculco, da consigliere di centrosinistra a consulente di Occhiuto

1 minuto per la lettura

Ex consigliere regionale con il centrosinistra, candidata poi con l’Udc (e Occhiuto) ma rimasta fuori dall’assegnazione dei seggi. A un anno e poco più dal voto, Flora Sculco entra comunque nella squadra di governo della Regione, con il ruolo di consulente.

La nomina, con decreto del presidente Occhiuto, il primo del nuovo anno, è stata pubblicata nella giornata di oggi, 5 gennaio. Flora Sculco interverrà, da esperta esterna, «sui temi riguardanti l’azione di raccordo politico-istituzionale con il sistema delle autonomia locali del territorio della Provincia di Crotone, sui temi riguardanti la verifica della appropriatezza ed efficacia dell’attuazione del programma di governo, con particolare riferimento alla definizione e realizzazione degli obiettivi strategici afferenti il territorio della Provincia di Crotone in materia di comunicazione del territorio».

Il contratto avrà durata di un anno e Sculco percepirà solo il rimborso delle spese di missione sostenute nello svolgimento dell’incarico, debitamente documentate.

Nella stessa giornata, con decreto del presidente, sono stati rinnovati gli incarichi di consulenza di Salvatore Gaetano, Ettore Figliolia, Agostino Miozzo. Gaetano continuerà a occuparsi per un altro anno di comunicazione strategica del territorio (per lui previsto rimborso spese).

Figliolia e Miozzo restano in squadra anche loro per un altro anno, con un compenso complessivo di 12mila euro a testa: il primo presta consulenza in campo giuridico, il secondo per gli aspetti relativi al contrasto alla pandemia, alla rete dell’emergenza-urgenza, alla protezione civile.