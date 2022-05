La chef calabrese Caterina Ceraudo conquista Forbes

1 minuto per la lettura

STRONGOLI (CROTONE) – Nuovo riconoscimento per la famiglia Ceraudo e per la chef stellata calabrese Caterina che è stata inserita dalla rivista Forbes tra i migliori 4 chef italiani con una particolare predisposizione all’attenzione per l’ambiente.

«È davvero un grande onore, – scrive Caterina Ceraudo sulla pagina Facebook – così come è una enorme soddisfazione la motivazione con la quale emerge quella che, da sempre, è la nostra filosofia: “Attenta sostenitrice della buona cucina senza sprechi”. Nessun punto di arrivo, solo uno stimolo a continuare sulla strada intrapresa, con la passione e l’amore di sempre».

Caterina Ceraudo viene definita dalla rivista un “talento naturale”.

Nel numero di maggio Forbes parla dell’executive chef del Ristorante Dattilo a Strongoli (Crotone) come una attenta sostenitrice della buona cucina senza sprechi che può contare sui prodotti coltivati in un grande orto variegato, oliveti secolari e piante da frutto.

A Caterina è stata anche assegnata la Stella green della Michelin per due anni consecutivi. A fare compagnia alla nostra Caterina Pietro Leemann, guru del Joia ristorante vegetariano di Milano dove si esaltano le virtù delle piante medicinali; Giuseppe D’Errico della Madernassa Ristorante & Resort; Riccardo Gaspari e la cucina rigenerativa al SanBrite a Cortina. La cucina di questi chef viene considerata oltre a sostenibile anche etica e con uno sguardo alla cucina del passato, quella dei nonni.