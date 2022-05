Occhiuto: «Razzismo da giornalista tv veneta, intervenga l'Ordine»

1 minuto per la lettura

CATANZARO – Il presidente della Regione Calabria è intervenuto sul caso della giornalista veneta Sara Pinna, finita al centro delle polemiche per un frase pronunciata nei confronti di un piccolo tifoso del Cosenza subito dopo la partita di calcio valida per il Playout di Serie B.

«Una “giornalista” si è rivolta ad un bambino calabrese di 7 anni – che esultava per la vittoria del Cosenza – con l’ennesima frase razzista (GUARDA IL VIDEO). Mi chiedo come si possa ridurre la bellezza dello sport a tanta violenza verbale come avvenuto nelle ultime settimane», scrive Occhiuto.

Il governatore ha affidato il suo commento a Facebook, pubblicando il video divenuto virale di quanto accaduto nel post-partita di Cosenza-Vicenza, durante la diretta dell’emittente locale veneta Tva.

«Auspico che l’ordine dei giornalisti prenda immediatamente provvedimenti, e che qualcuno – umilmente – inizi a chiedere scusa pubblicamente», conclude Occhiuto.