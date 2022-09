Politiche 2022 in Calabria, il Pd perde un seggio: fuori Bruno Bossio

1 minuto per la lettura

Politiche 2022 il Pd perde un seggio al Plurinominale in Calabria, fuori Enza Bruno Bossio

COSENZA – Secondo quanto emerso dai dati provvisori presenti sul sito elettorale del Ministero dell’Interno (ELIGENDO) il Pd avrebbe perso un seggio dal riparto plurinominale dei seggi alla Camera in Calabria. Di conseguenza Enza Bruno Bossio perde il posto in Parlamento.

La notizia arriva in queste ore: dopo il riconteggio dei voti, il Pd calabrese vede assegnatosi alla Camera solo un seggio e non più due nel collegio plurinominale. Alla Camera dei Deputati siederà, dunque, solo Nico Stumpo.

POLITICHE 2022 FUORI BRUNO BOSSIO, M5S CONQUISTA UN SEGGIO IN PIÚ

Il seggio perso dal Pd viene conquistato dal Movimento Cinque Stelle: da due si passa a tre deputati eletti.

Pertanto, i deputati pentastellati che siederanno alla Camera in rappresentanza della Calabria sono Vittoria Baldino, Federico Cafiero De Raho e Riccardo Tucci. Lo stesso Tucci entra, dunque, direttamente a Montecitorio, a prescindere dal “discorso” De Raho: l’ex magistrato è stato eletto anche in Emilia Romagna. Secondo le norme del Rosatellum De Raho avrebbe dovuto essere eletto in Emilia dove la percentuale di voti ottenuta dal Movimento era più bassa. Tuttavia sorge una necessità di approfondimento in quanto il quarto in lista al plurinominale in Calabria per il M5S è Anna Laura Orrico che essendo vincitrice della sfida Uninominale contro Andrea Gentile (LEGGI) accede direttamente in Parlamento.

Contattata dal Quotidiano del Sud, Enza Bruno Bossio ha dichiarato di non sapere ancora nulla di quanto sta accadendo.