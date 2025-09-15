X
Regionali in Calabria, Conte saltano gli appuntamenti

15 Settembre 2025

Giuseppe Conte

Giuseppe Conte

Elezioni Regionali in Calabria 5-6 ottobre 2025, giuseppe conte
1 minuto per la lettura

A causa di motivi personali il presidente del M5S Giuseppe Conte è costretto ad annullare gli impegni previsti oggi in Calabria dove era atteso a sostegno del candidato alla presidenza della Regione, Pasquale Tridico. Lo comunica lo staff dell’ex premier.

QUALI ERANO GLI IMPEGNI DI CONTE

Il presidente dei Cinquestelle era atteso oggi alle 11.30 – visita alla Diga del Metramo a Galatro (RC), poi alle 16:30 all’ospedale di Locri e alle 19:30 per un incontro con i cittadini sul lungomare a piazza Indipendenza a Reggio Calabria.

Resta da capire se Conte riuscirà ad esserci nella giornata di martedì 16 settembre per gli incontri previsti sempre in Calabria nel Vibonese.

