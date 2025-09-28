Elezioni regionali: Meloni e altri big arrivano in Calabria

2 minuti per la lettura

Elezioni regionali in Calabria: Giorgia Meloni a Lamezia, Vannacci con Salvini e Durigon a Reggio Calabria, Bersani e Frattoianni a Catanzaro.

La discesa dei big nazionali a sostegno dei rispettivi candidati alla presidenza della Regione Calabria è già iniziata. Ma entra nel vivo in questa settimana. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sarà a Lamezia 30 settembre alle 16; presenti i vice premier Antonio Tajani e Matteo Salvini. Non mancheranno Lupi, De Paoli e Castelli. IL 29 settembre alle ore 17 a Catanzaro sarà il turno di Pierluigi Bersani, mentre il giorno dopo alle 19 farà tappa nel capoluogo il leader di AVS, Nicola Fratoianni. Il 3 ottobre Salvini, Vannacci e Durigon faranno sentire tutto il sostegno della Lega ai candidati del Carroccio.

ELEZIONI IN CALABRIA, MELONI A LAMEZIA: DUE INTERPRETAZIONI DELLO “SPALLONE”

In particolare, come prevedibile, Lamezia attende con fibrillazione l’arrivo della premier. Una tappa che si carica di significati e che alimenta due piccole scuole di pensiero elaborate per l’occasione. La prima vuole un centrodestra baldanzoso, così sicuro di sé, da voler quasi certificare, prima ancora dell’ingresso nella cabina elettorale un risultato che ritiene scontato. Una sorta di kermesse festosa per riconsegnare simbolicamente a Roberto Occhiuto lo scettro del governo calabrese con qualche giorno di anticipo. La chiave di lettura che gira, invece, tra i simpatizzanti di Pasquale Tridico è che questo spiegamento di forze del centrodestra potrebbe nascere invece dalla preoccupazione che la partita del 5 e 6 ottobre sia tutt’altro che chiusa e che occorra dare man forte al governatore uscente.

L’ESERCITO DEI CANDIDATI IN ATTESA

Intanto dirigenti regionali e provinciali dei partiti del centrodestra già pronti all’appuntamento di martedì. E poi ci sarà l’esercito dei candidati. Arriveranno da ogni angolo della Calabria per incontrare i tanti leader nazionali presenti. Ovviamente ci saranno i candidati lametini del centrodestra presenti nella circoscrizione centro (Catanzaro, Crotone e Vibo) che sono dieci. Si tratta di sette uomini (Emanuele Ionà, Michele Rosato, Pietro Raso, Giampaolo Bevilacqua, Saverio Russo, Vincenzo Attisani e Giuseppe Isabella) e tre donne. (Valeria Fedele, Maria Molinaro e Teresa Ruberto).