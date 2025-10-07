X
Regionali Calabria 2025: i voti ai candidati a sostegno di Toscano

| 7 Ottobre 2025 12:01 | 0 commenti

Francesco Toscano

Francesco Toscano

Elezioni Regionali in Calabria 5-6 ottobre 2025, Francesco Toscano
Elezioni Regionali in Calabria 2025, i voti raccolti dalle liste e dai relativi candidati consiglieri a sostegno della candidatura di Francesco Toscano

Complessivamente a sostegno della candidatura a presidente della Regione Calabria di Francesco Toscano c’era una sola lista: Democrazia Popolare Sovrana per ognuna delle tre circoscrizioni elettorali in cui è ripartito il territorio della Calabria.

REGIONALI IN CALABRIA I VOTI DEI CANDIDATI CONSIGLIERI A SOSTEGNO DI FRANCESCO TOSCANO

CIRCOSCRIZIONE NORD

  • Marco Rizzo – 195 VOTI
  • Caterina Villì – 41 VOTI
  • Francesco Toscano – 279 VOTI
  • Alessandro Buccieri – 324 VOTI
  • Luigi Caputo – 154 VOTI
  • Claudia Castro – 247 VOTI
  • Luca Filippelli – 404 VOTI
  • Rosa Gaudio – 135 VOTI
  • Paola Marinaccio – 63 VOTI

CIRCOSCRIZIONE CENTRO

  • Francesco Toscano – 291 VOTI
  • Marco Rizzo – 142 VOTI
  • Caterina Villì – 203 VOTI
  • Michele Caruso – 107 VOTI
  • Giuseppe Pulvirenti – 130 VOTI
  • Antonietta Veneziano – 244 VOTI
  • Maria Giovanna Zavaglia – 51 VOTI

CIRCOSCRIZIONE SUD

  • Francesco Toscano – 369 VOTI
  • Marco Rizzo – 109 VOTI
  • Giuseppe Triolo – 81 VOTI
  • Maria Luisa Campolo – 120 VOTI
  • Felicia Fortugno – 36 VOTI
  • Domenica Francesca Greco – 40 VOTI
  • Antonino Pugliese – 129 VOTI

