Regionali Calabria 2025: i voti ai candidati a sostegno di Toscano

Francesco Toscano
1 minuto per la lettura
INDICE DEI CONTENUTI
Elezioni Regionali in Calabria 2025, i voti raccolti dalle liste e dai relativi candidati consiglieri a sostegno della candidatura di Francesco Toscano
Complessivamente a sostegno della candidatura a presidente della Regione Calabria di Francesco Toscano c’era una sola lista: Democrazia Popolare Sovrana per ognuna delle tre circoscrizioni elettorali in cui è ripartito il territorio della Calabria.
REGIONALI IN CALABRIA I VOTI DEI CANDIDATI CONSIGLIERI A SOSTEGNO DI FRANCESCO TOSCANO
CIRCOSCRIZIONE NORD
- Marco Rizzo – 195 VOTI
- Caterina Villì – 41 VOTI
- Francesco Toscano – 279 VOTI
- Alessandro Buccieri – 324 VOTI
- Luigi Caputo – 154 VOTI
- Claudia Castro – 247 VOTI
- Luca Filippelli – 404 VOTI
- Rosa Gaudio – 135 VOTI
- Paola Marinaccio – 63 VOTI
CIRCOSCRIZIONE CENTRO
- Francesco Toscano – 291 VOTI
- Marco Rizzo – 142 VOTI
- Caterina Villì – 203 VOTI
- Michele Caruso – 107 VOTI
- Giuseppe Pulvirenti – 130 VOTI
- Antonietta Veneziano – 244 VOTI
- Maria Giovanna Zavaglia – 51 VOTI
CIRCOSCRIZIONE SUD
- Francesco Toscano – 369 VOTI
- Marco Rizzo – 109 VOTI
- Giuseppe Triolo – 81 VOTI
- Maria Luisa Campolo – 120 VOTI
- Felicia Fortugno – 36 VOTI
- Domenica Francesca Greco – 40 VOTI
- Antonino Pugliese – 129 VOTI
Ti potrebbe interessare anche:
COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA