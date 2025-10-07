Regionali Calabria 2025: i voti ai candidati a sostegno di Tridico

Pasquale Tridico
INDICE DEI CONTENUTI
- 1 CIRCOSCRIZIONE NORD
- 2 CIRCOSCRIZIONE CENTRO
- 3 CIRCOSCRIZIONE SUD
Elezioni Regionali 2025, tutti i voti raccolti dalle liste e dai candidati a sostegno di Pasquale Tridico, in corsa per la presidenza della Regione Calabria.
Complessivamente a sostegno della candidatura di Pasquale Tridico la coalizione ha presentato 6 liste per ognuna delle tre circoscrizioni elettorali (Nord, Centro e Sud) in cui è ripartito il territorio della Calabria.
In particolare, le liste a sostegno della candidatura di Pasquale Tridico sono Alleanza Verdi-Sinistra, Movimento Cinquestelle, Casa Riformista, Lista Tridico Presidente, Partico Democratico, Democratici progressisti.
CIRCOSCRIZIONE NORD
Avs
- Donatella Di Cesare – 499 VOTI
- Giuseppe Campana – 955 VOTI
- Giorgia Giampietro – 205 VOTI
- Michele Cosentino – 940 VOTI
- Annunziata Turano – 508 VOTI
- F.sco Giacomo Pignataro – 1744 VOTI
- Walter Nocito – 1237 VOTI
- Maria Pia Funaro – 2422 VOTI
Casa Riformista
- Filomena Greco – 6670 VOTI
- Amerigo Castiglione – 1327 VOTI
- Francesca Cufone – 1113 VOTI
- Gabriella De Seta – 803 VOTI
- Gianmarco Manfrinato – 969 VOTI
- Lucantonio Nicoletti – 1827 VOTI
- Cosimo Savastano – 692 VOTI
- Norina Scorza – 1133 VOTI
- Giuseppe Graziano – 5229 VOTI
Democratici Progressisti
- Umberto Federico – 3932 VOTI
- Giuseppina R. Incarnato – 5055 VOTI
- Domenico La Cava – 581 VOTI
- Filomena Presta – 314 VOTI
- Donatella Donato – 562 VOTI
- Giuseppe Pugliese – 684 VOTI
- Maria Assunta Lattuca – 308 VOTI
- Biagio Caligiuri – 41 VOTI
- Francesco De Cicco – 6076 VOTI
Lista M5S
- Elisa Scutellà – 7164 VOTI
- Davide Tavernise – 7110 VOTI
- Giuseppe Giorno – 3238 VOTI
- Veronica Buffone – 2468 VOTI
- Massimiliano Battaglia – 2984 VOTI
- Teresa Sicoli – 1068 VOTI
- Gianfranco Orsomarso – 634 VOTI
- Concetta Cuparo – 716 VOTI
- Antonio Maiolino – 1138 VOTI
Lista PD
- Giuseppe Mazzuca – 3778 VOTI
- Enza Bruno Bossio – 5751 VOTI
- Pino Capalbo – 5364 VOTI
- Francesca Dorato – 1908 VOTI
- Catia Filippo – 1841 VOTI
- Franco Iacucci – 4416 VOTI
- Mimmo Lo Polito – 3811 VOTI
- Rosellina Madeo – 6719 VOTI
- Rosanna Mazzia – 1948 VOTI
Lista Tridico Presidente
- Biancamaria Rende – 4435 VOTI
- Daniela Bonofiglio – 2017 VOTI
- Rosa Principe – 805 VOTI
- Stefania Rota – 1348 VOTI
- Ranieri Marcello S. Filippelli – 2254 VOTI
- Edoardo detto Antonello Giudiceandrea – 2104 VOTI
- Ferdinando Laghi – 5194 VOTI
- Giovanbattista Nicoletti – 4256 VOTI
- Ferdinando Nociti – 1348 VOTI
CIRCOSCRIZIONE CENTRO
Avs
- Lo Schiavo Antonio Maria – 4123 VOTI
- Cosentino Raffaella – 848 VOTI
- Bosco Gianmichele – 4199 VOTI
- Perri Margherita – 671 VOTI
- Genco Sergio – 489 VOTI
- Piperno Alessia – 931 VOTI
- Villì Domenico – 863 VOTI
- Serratore Bernadette – 1369 VOTI
Casa Riformista
- De Nisi Francesco – 7314 VOTI
- Capalbo Emanuela – 1976 VOTI
- Carceo Carmen – 1900 VOTI
- Condello Giuseppe – 1866 VOTI
- De Nardo Francesco – 828 VOTI
- Del Negro Serena – 1668 VOTI
- Muraca Francesco – 1029 VOTI
- Ruberto Raffaella – 1518 VOTI
Democratici Progressisti
- Antonio Belcastro – 1183 VOTI
- Vincenzo Costantino – 721 VOTI
- Carmela Milena Liotta – 868 VOTI
- Luciana Loprete – 738 VOTI
- Laura Moschella – 1228 VOTI
- Francesco Pitaro – 5484 VOTI
- Giuseppe Scali – 31 VOTI
- Stefano Soriano – 1810 VOTI
MOVIMENTO 5 STELLE
- Barbuto Elisabetta Maria – 2045 VOTI
- Stranieri Luigi Antonio – 1514 VOTI
- Miceli Marco – 1767 VOTI
- Patertì Chiara – 802 VOTI
- Iannazzo Daniela Francesca – 977 VOTI
- Ilario Sorgiovanni – 1200 VOTI
- Suriano Olinda – 920 VOTI
- Boemi Terri – 657 VOTI
PD
- Ernesto Alecci – 12.591 VOTI
- Amalia Bruni – 4053 VOTI
- Raffaele Mammoliti – 4761 VOTI
- Giusy Iemma – 6546 VOTI
- Leo Barberio – 3803 VOTI
- Alessandra Pugliese – 1101 VOTI
- Elisabeth Sacco – 4725 VOTI
- Luigi Tassone – 3266 VOTI
Lista Tridico Presidente
- Petronio Paola – 977 VOTI
- Franzè Maria Rosaria – 1719 VOTI
- Medaglia Angela Cristina – 519 VOTI
- Nardi Monica – 752 VOTI
- Bruno Vincenzo detto Enzo – 2728 VOTI
- Del Giudice Francesco – 2216 VOTI
- Primerano Giovanni – 1105 VOTI
- Sestito Filippo – 1756 VOTI
CIRCOSCRIZIONE SUD
AVS
- Demetrio Delfino – 1946 VOTI
- Salvatore Fuda – 2141 VOTI
- Donatella Di Cesare – 1115 VOTI
- Patrizia Gambardella – 208 VOTI
- Michele Tripodi – 2597 VOTI
- Sonia Patti – 504 VOTI
.
Casa Riformista
- Adriana Andriani – 289 VOTI
- Angiolina Borgese – 16 VOTI
- Christian Cosimi – 26 VOTI
- Amedeo di Tillo – 16 VOTI
- Giuseppe Mammoliti – 935 VOTI
- Jessica Fiorentina Pisani – 154 VOTI
- Domenico Pirrotta – 1005 VOTI
Democratici Progressisti
- Nino De Gaetano – 4908 VOTI
- Caterina Belcastro – 1933 VOTI
- Giuggy Palmenta – 2324 VOTI
- Carmelo Versace – 3563 VOTI
- Antonio Morabito – 708 VOTI
- Marcella Borrello – 750 VOTI
- Alessandra Papandrea – 314 VOTI
M5S
- Giovanna Milena Roschetti – 721 VOTI
- Antonio Germanò – 1023 VOTI
- Benedetta Genovese – 175 VOTI
- Ismaele Ottavio Caruso – 277 VOTI
- Rosario Antipasqua – 602 VOTI
- Filippo Zavaglia – 680 VOTI
- Elisa Scutellà – 488 VOTI
PD
- Giuseppe Falcomatà – 10.341 VOTI
- Giovanni Muraca – 5518 VOTI
- Giuseppe Ranuccio – 10638 VOTI
- Salvatore Maesano – 2176 VOTI
- Patrizia Morabito – 880 VOTI
- Lucia Nucera – 4394 VOTI
- Maria Teresa Floccari – 3221 VOTI
Lista Tridico Presidente
- Trecroci Caterina – 1740 VOTI
- Calabrò Irene – 1337 VOTI
- Larosa Rosalba – 312 VOTI
- Foti Fabio – 354 VOTI
- Gattuso Domenico – 511 VOTI
- Mileto Michele – 308 VOTI
- Pazzano Saverio – 1691 VOTI
.
