Regionali Calabria 2025: i voti ai candidati a sostegno di Tridico

7 Ottobre 2025

Pasquale Tridico

Pasquale Tridico

Elezioni Regionali in Calabria 5-6 ottobre 2025, pasquale tridico
4 minuti per la lettura

Elezioni Regionali 2025, tutti i voti raccolti dalle liste e dai candidati a sostegno di Pasquale Tridico, in corsa per la presidenza della Regione Calabria.

Complessivamente a sostegno della candidatura di Pasquale Tridico la coalizione ha presentato 6 liste per ognuna delle tre circoscrizioni elettorali (Nord, Centro e Sud) in cui è ripartito il territorio della Calabria.

In particolare, le liste a sostegno della candidatura di Pasquale Tridico sono Alleanza Verdi-Sinistra, Movimento Cinquestelle, Casa Riformista, Lista Tridico Presidente, Partico Democratico, Democratici progressisti.

CIRCOSCRIZIONE NORD

Avs

  • Donatella Di Cesare – 499 VOTI
  • Giuseppe Campana – 955 VOTI
  • Giorgia Giampietro – 205 VOTI
  • Michele Cosentino – 940 VOTI
  • Annunziata Turano – 508 VOTI
  • F.sco Giacomo Pignataro – 1744 VOTI
  • Walter Nocito – 1237 VOTI
  • Maria Pia Funaro – 2422 VOTI

Casa Riformista

  • Filomena Greco – 6670 VOTI
  • Amerigo Castiglione – 1327 VOTI
  • Francesca Cufone – 1113 VOTI
  • Gabriella De Seta – 803 VOTI
  • Gianmarco Manfrinato – 969 VOTI
  • Lucantonio Nicoletti – 1827 VOTI
  • Cosimo Savastano – 692 VOTI
  • Norina Scorza – 1133 VOTI
  • Giuseppe Graziano – 5229 VOTI

Democratici Progressisti

  • Umberto Federico – 3932 VOTI
  • Giuseppina R. Incarnato – 5055 VOTI
  • Domenico La Cava – 581 VOTI
  • Filomena Presta – 314 VOTI
  • Donatella Donato – 562 VOTI
  • Giuseppe Pugliese – 684 VOTI
  • Maria Assunta Lattuca – 308 VOTI
  • Biagio Caligiuri – 41 VOTI
  • Francesco De Cicco – 6076 VOTI

Lista M5S

  • Elisa Scutellà – 7164 VOTI
  • Davide Tavernise – 7110 VOTI
  • Giuseppe Giorno – 3238 VOTI
  • Veronica Buffone – 2468 VOTI
  • Massimiliano Battaglia – 2984 VOTI
  • Teresa Sicoli – 1068 VOTI
  • Gianfranco Orsomarso – 634 VOTI
  • Concetta Cuparo – 716 VOTI
  • Antonio Maiolino – 1138 VOTI

Lista PD

  • Giuseppe Mazzuca – 3778 VOTI
  • Enza Bruno Bossio – 5751 VOTI
  • Pino Capalbo – 5364 VOTI
  • Francesca Dorato – 1908 VOTI
  • Catia Filippo – 1841 VOTI
  • Franco Iacucci – 4416 VOTI
  • Mimmo Lo Polito – 3811 VOTI
  • Rosellina Madeo – 6719 VOTI
  • Rosanna Mazzia – 1948 VOTI

Lista Tridico Presidente

  • Biancamaria Rende – 4435 VOTI
  • Daniela Bonofiglio – 2017 VOTI
  • Rosa Principe – 805 VOTI
  • Stefania Rota – 1348 VOTI
  • Ranieri Marcello S. Filippelli – 2254 VOTI
  • Edoardo detto Antonello Giudiceandrea – 2104 VOTI
  • Ferdinando Laghi – 5194 VOTI
  • Giovanbattista Nicoletti – 4256 VOTI
  • Ferdinando Nociti – 1348 VOTI

CIRCOSCRIZIONE CENTRO

Avs

  • Lo Schiavo Antonio Maria – 4123 VOTI
  • Cosentino Raffaella – 848 VOTI
  • Bosco Gianmichele – 4199 VOTI
  • Perri Margherita – 671 VOTI
  • Genco Sergio – 489 VOTI
  • Piperno Alessia – 931 VOTI
  • Villì Domenico – 863 VOTI
  • Serratore Bernadette – 1369 VOTI

Casa Riformista

  • De Nisi Francesco – 7314 VOTI
  • Capalbo Emanuela – 1976 VOTI
  • Carceo Carmen – 1900 VOTI
  • Condello Giuseppe – 1866 VOTI
  • De Nardo Francesco – 828 VOTI
  • Del Negro Serena – 1668 VOTI
  • Muraca Francesco – 1029 VOTI
  • Ruberto Raffaella – 1518 VOTI

Democratici Progressisti

  • Antonio Belcastro – 1183 VOTI
  • Vincenzo Costantino – 721 VOTI
  • Carmela Milena Liotta – 868 VOTI
  • Luciana Loprete – 738 VOTI
  • Laura Moschella – 1228 VOTI
  • Francesco Pitaro – 5484 VOTI
  • Giuseppe Scali – 31 VOTI
  • Stefano Soriano – 1810 VOTI

MOVIMENTO 5 STELLE

  • Barbuto Elisabetta Maria – 2045 VOTI
  • Stranieri Luigi Antonio – 1514 VOTI
  • Miceli Marco – 1767 VOTI
  • Patertì Chiara – 802 VOTI
  • Iannazzo Daniela Francesca – 977 VOTI
  • Ilario Sorgiovanni – 1200 VOTI
  • Suriano Olinda – 920 VOTI
  • Boemi Terri – 657 VOTI

PD

  • Ernesto Alecci – 12.591 VOTI
  • Amalia Bruni – 4053 VOTI
  • Raffaele Mammoliti – 4761 VOTI
  • Giusy Iemma – 6546 VOTI
  • Leo Barberio – 3803 VOTI
  • Alessandra Pugliese – 1101 VOTI
  • Elisabeth Sacco – 4725 VOTI
  • Luigi Tassone – 3266 VOTI

Lista Tridico Presidente

  • Petronio Paola – 977 VOTI
  • Franzè Maria Rosaria – 1719 VOTI
  • Medaglia Angela Cristina – 519 VOTI
  • Nardi Monica – 752 VOTI
  • Bruno Vincenzo detto Enzo – 2728 VOTI
  • Del Giudice Francesco – 2216 VOTI
  • Primerano Giovanni – 1105 VOTI
  • Sestito Filippo – 1756 VOTI

CIRCOSCRIZIONE SUD

AVS

  • Demetrio Delfino – 1946 VOTI
  • Salvatore Fuda – 2141 VOTI
  • Donatella Di Cesare – 1115 VOTI
  • Patrizia Gambardella – 208 VOTI
  • Michele Tripodi – 2597 VOTI
  • Sonia Patti – 504 VOTI

Casa Riformista

  • Adriana Andriani – 289 VOTI
  • Angiolina Borgese – 16 VOTI
  • Christian Cosimi – 26 VOTI
  • Amedeo di Tillo – 16 VOTI
  • Giuseppe Mammoliti – 935 VOTI
  • Jessica Fiorentina Pisani – 154 VOTI
  • Domenico Pirrotta – 1005 VOTI

Democratici Progressisti

  • Nino De Gaetano – 4908 VOTI
  • Caterina Belcastro – 1933 VOTI
  • Giuggy Palmenta – 2324 VOTI
  • Carmelo Versace – 3563 VOTI
  • Antonio Morabito – 708 VOTI
  • Marcella Borrello – 750 VOTI
  • Alessandra Papandrea – 314 VOTI

M5S

  • Giovanna Milena Roschetti – 721 VOTI
  • Antonio Germanò – 1023 VOTI
  • Benedetta Genovese – 175 VOTI
  • Ismaele Ottavio Caruso – 277 VOTI
  • Rosario Antipasqua – 602 VOTI
  • Filippo Zavaglia – 680 VOTI
  • Elisa Scutellà – 488 VOTI

PD

  • Giuseppe Falcomatà – 10.341 VOTI
  • Giovanni Muraca – 5518 VOTI
  • Giuseppe Ranuccio – 10638 VOTI
  • Salvatore Maesano – 2176 VOTI
  • Patrizia Morabito – 880 VOTI
  • Lucia Nucera – 4394 VOTI
  • Maria Teresa Floccari – 3221 VOTI

Lista Tridico Presidente

  • Trecroci Caterina – 1740 VOTI
  • Calabrò Irene – 1337 VOTI
  • Larosa Rosalba – 312 VOTI
  • Foti Fabio – 354 VOTI
  • Gattuso Domenico – 511 VOTI
  • Mileto Michele – 308 VOTI
  • Pazzano Saverio – 1691 VOTI

