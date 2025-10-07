Regionali Calabria 2025: i voti ai candidati a sostegno di Occhiuto

Roberto Occhiuto
INDICE DEI CONTENUTI
- 1 CIRCOSCRIZIONE NORD
- 2 CIRCOSCRIZIONE CENTRO
- 3 CIRCOSCRIZIONE SUD
Elezioni Regionali 2025, tutti i voti raccolti dalle liste e dai candidati a sostegno di Roberto Occhiuto
Complessivamente a sostegno della candidatura di Roberto Occhiuto ci sono 8 liste per ognuna delle tre circoscrizioni elettorali in cui è ripartito il territorio della Calabria.
CIRCOSCRIZIONE NORD
Lista Fratelli d’Italia
- Angelo Brutto – 8702 VOTI
- Luciana De Francesco – 6542 VOTI
- Anna De Gaio – 2336 VOTI
- Sabrina Mannarino – 3088 VOTI
- Dora Mauro – 2914 VOTI
- Pietro Molinaro – 4634 VOTI
- Attilio Parrotta – 1184 VOTI
- Rosa Pignataro – 3374 VOTI
- Francesco Spadafora – 5969 VOTI
Forza Azzurri
- Umberto De Luca – 587 VOTI
- Gregorio Iannotta – 1124 VOTI
- Francesca Greco – 137 VOTI
- Felicia Laurito – 577 VOTI
- Francesco Bernardo – 168 VOTI
- Leonardo De Marco – 1104 VOTI
- Daniela Carlucci – 223 VOTI
- Massimo Nardi – 46 VOTI
- Luisa Gatto – 7 VOTI
Forza Italia
- Gianluca Gallo – 30.165 VOTI
- Pasqualina Straface – 13.163 VOTI
- Antonella Blandi – 3274 VOTI
- Piercarlo Chiappetta – 4262 VOTI
- Antonio De Caprio – 4786 VOTI
- Francesca Impieri – 4112 VOTI
- Angela Morrone – 862 VOTI
- Antonio Russo – 1932 VOTI
- Elisabetta Santoianni – 10.661 VOTI
Lega
- Katya Gentile – 3003 VOTI
- Orlandino Greco – 5154 VOTI
- Emira Ciodaro – 4153 VOTI
- Antonio Belmonte – 774 VOTI
- Marianna Ardillo – 743 VOTI
- Santo Capalbo – 955 VOTI
- Michele Covello – 754 VOTI
- Annunziata De Marco – 1159 VOTI
- Giovanni Schiavelli – 912 VOTI
Noi Moderati
- Riccardo Rosa – 1195 VOTI
- Davide Gravina – 823 VOTI
- Enrico Caligiuri – 265 VOTI
- Sergio del Giudice – 1150 VOTI
- Cinzia Mauro – 402 VOTI
- Adelina Sirimarco – 384 VOTI
- Ermelinda Mazzei – 255 VOTI
- Marilena Lanzino – 817 VOTI
- Elisa Scalercio – 723 VOTI
Occhiuto Presidente
- Pierluigi Caputo – 14.791 VOTI
- Rosaria Succurro – 12.201 VOTI
- Franceschina Bufano – 1016 VOTI
- Marisa Fiammetta Guido – 559 VOTI
- Cataldo Minò – 2840 VOTI
- Mattia Salimbeni – 1666 VOTI
- Giuseppina Vano – 511 VOTI
- Vincenzo Ventimiglia – 943 VOTI
- Ugo Vetere – 3388 VOTI
Sud chiama Nord, Partito Animalista
- Sara Mauro – 179 VOTI
- Virgilio Minniti – 139 VOTI
- Simona Casadei – 4 VOTI
- Isabella Campana – 7 VOTI
- Antonio Raddi – 77 VOTI
- Anna Capitano – 2 VOTI
- Patrik Palumbo – 2 VOTI
- Carmelo Asta – 4 VOTI
- Sandro Palazzolo – 1 VOTI
UDC
- Vigliaturo Anna – 479 VOTI
- Borrelli Vincenzo – 417 VOTI
- Ercole Massimiliano – 131 VOTI
- Fazio Antonietta – 177 VOTI
- Licursi Gennaro – 482 VOTI
- Russo Cataldo Antonio – 142 VOTI
- Piattello Domenico – 208 VOTI
- Crisci Rosetta – 106 VOTI
- Naccarato Cinzia – 20 VOTI
CIRCOSCRIZIONE CENTRO
Fratelli d’Italia
- Wanda Ferro – 10.406 VOTI
- Antonio Montuoro – 11.920 VOTI
- Filippo Maria Pietropaolo – 5499 VOTI
- Simona Ferraina – 3834 VOTI
- Dalila Nesci – 820 VOTI
- Domenico Perri – 619 VOTI
- Teresa Ruberto – 432 VOTI
- Antonio Schiavello – 1303 VOTI
Forza Azzurri
- Afflitto Francesco – 242 VOTI
- Mascaro Salvatore – 843 VOTI
- Caddeo Carla – 29 VOTI
- Crapella Patrizia – 31 VOTI
- De Pinto Cosimo – 369 VOTI
- De Vito Giuseppe – 151 VOTI
- Mungo Antonio – 542 VOTI
- Staropoli Giuseppina – 301 VOTI
Forza Italia
- Talerico Antonello – 8130 VOTI
- Aiello Elisabetta – 8471 VOTI
- Fera Maria Ylenia – 2265 VOTI
- Ferrari Sergio – 12.134 VOTI
- Grandinetti Dionesi Antonella – 589 VOTI
- Pianura Maria Grazia – 2023 VOTI
- Polimeni Marco – 8831 VOTI
- Russo Saverio – 1053 VOTI
Lega
- Mancuso Filippo – 12.130 VOTI
- Raso Pietro – 5064 VOTI
- Bevilacqua Gianpaolo – 5098 VOTI
- Laudari Elisenia – 1226 VOTI
- Limardo Maria – 2018 VOTI
- Miletta Cosima Teresa – 1533 VOTI
- Parente Silvia – 3730 VOTI
- Stirparo Maria Teresa – 2843 VOTI
Noi Moderati
- Lea Concolino in Aloi – 1831 VOTI
- Valeria Fedele – 2239 VOTI
- Gennaro Lerose detto Rino – 2310 VOTI
- Pascasio Matacera – 569 VOTI
- Giuseppina Mellace – 3046 VOTI
- Vito Pitaro – 11.995 VOTI
- Michele Rosato – 1443 VOTI
- Antonio Giuseppe Sciumbata – 1169 VOTI
Occhiuto Presidente
- Comito Michele – 6445 VOTI
- Ionà Emanuele – 6833 VOTI
- Gaetano Salvatore – 3249 VOTI
- Capellupo Filippo Antonio – 941 VOTI
- Fiamingo Antonia – 1529 VOTI
- Lombardo Rosina – 429 VOTI
- Molinaro Maria – 1056 VOTI
- Santacroce Frank Mario – 3284 VOTI
Sud chiama Nord, Partito Animalista
- Azzalini Antonio – 25 VOTI
- Casaburi Anna – 5 VOTI
- Saladino Vittorio – 214 VOTI
- Gallo Samanta – 34 VOTI
- Pittella Salvatore – 18 VOTI
- Sestito Vincenzo Giuseppe – 1 VOTI
- Mazzuca Emilia Maria – 4 VOTI
- Passalis Ida – 17 VOTI
UDC
- Salvatore Bulzomì – 920 VOTI
- Gerlando Cuffaro – 1091 VOTI
- Rosa Procopio – 403 VOTI
- Mariana Iannello – 251 VOTI
- Vincenzo Fulvio Attisani – 455 VOTI
- Giuseppe Isabella – 525 VOTI
- Romano Loielo – 546 VOTI
CIRCOSCRIZIONE SUD
FDI
- Giovanni Calabrese – 11.351 VOTI
- Marco Cascarano – 2236 VOTI
- Ramona Calafiore – 3395 VOTI
- Giovanna Cusumano -2489 VOTI
- Daniela Iiriti – 6906 VOTI
- Francesco Praticò – 2959 VOTI
- Stefano Princi – 6525 VOTI
Forza Azzurri
- Castelletti Gabriella – 78 VOTI
- Caldovino Roberta – 159 VOTI
- Condoleo Antonio – 7 VOTI
- Barberi Giuliana – 169 VOTI
- Bartolo Enzo Rocco – 53 VOTI
- Nucera Giuseppe – 544 VOTI
- Ventra Giuseppe – 21 VOTI
Forza Italia
- Cirillo Salvatore – 19.225 VOTI
- Giannetta Domenico – 10.452 VOTI
- Anghelone Serena – 4569 VOTI
- Biasi Rocco – 1747 VOTI
- Scarcella Concetta – 6881 VOTI
- Parisi Virginia – 3033 VOTI
- Zimbalatti Antonino – 2749 VOTI
LEGA
- Giuseppe Gelardi – 2798 VOTI
- Giuseppe Mattiani – 12.619VOTI
- Caterina Maria Capponi – 2058 VOTI
- Daniela Demetrio – 5031 VOTI
- Armando Neri – 2874 VOTI
- Francesco Sarica – 7180 VOTI
- Anna Maria Stanganelli – 4424 VOTI
Noi Moderati
- Antonino Crea – 526 VOTI
- Francesca Eroi – 93 VOTI
- Orlando Fazzolari – 1312 VOTI
- Antonio Malara – 290 VOTI
- Maria Marilena Mammone – 299 VOTI
- Maria Grazia detta Mary Pascale – 133
- Gaetano Rao – 2057 VOTI
Occhiuto Presidente
- Giacomo Crinò – 9036 VOTI
- Ieracitano Fortunata – 1085 VOTI
- Luccisano Chiara – 2099 VOTI
- Micheli Eulalia – 4642 VOTI
- Parrello Antonino – 2158 VOTI
- Sainato Raffaele – 1005 VOTI
- Zampogna Giuseppe – 7579 VOTI
Sud chiama Nord, Partito Animalista
- Bonavita Marilene – 74 VOTI
- Adamo Giuseppe – 68 VOTI
- Marino Andrea – 38 VOTI
- Paolillo Ilaria – 2 VOTI
- Candido Federica – 9 VOTI
- Surace Vincenzo – 5 VOTI
- Borrelli Dario Salvatore – 207 VOTI
UDC
- Riccardo Occhipinti – 1778 VOTI
- Evelin Giada Monardi Trungadi – 509
- Manuela Barletta – 37 VOTI
- Daniela Moscato – 125 VOTI
- Pancrazio Benito Walter Melcore – 204
- Luigi Marcianò – 529 VOTI
- Antonino Francesco Latella – 123 VOTI
