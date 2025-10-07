X
Regionali Calabria 2025: i voti ai candidati a sostegno di Occhiuto

7 Ottobre 2025

Roberto Occhiuto, Elezioni Regionali in Calabria 5-6 ottobre 2025
Elezioni Regionali 2025, tutti i voti raccolti dalle liste e dai candidati a sostegno di Roberto Occhiuto

Complessivamente a sostegno della candidatura di Roberto Occhiuto ci sono 8 liste per ognuna delle tre circoscrizioni elettorali in cui è ripartito il territorio della Calabria.

CIRCOSCRIZIONE NORD

Lista Fratelli d’Italia

  • Angelo Brutto – 8702 VOTI
  • Luciana De Francesco – 6542 VOTI
  • Anna De Gaio – 2336 VOTI
  • Sabrina Mannarino – 3088 VOTI
  • Dora Mauro – 2914 VOTI
  • Pietro Molinaro – 4634 VOTI
  • Attilio Parrotta – 1184 VOTI
  • Rosa Pignataro – 3374 VOTI
  • Francesco Spadafora – 5969 VOTI

Forza Azzurri

  • Umberto De Luca – 587 VOTI
  • Gregorio Iannotta – 1124 VOTI
  • Francesca Greco – 137 VOTI
  • Felicia Laurito – 577 VOTI
  • Francesco Bernardo – 168 VOTI
  • Leonardo De Marco – 1104 VOTI
  • Daniela Carlucci – 223 VOTI
  • Massimo Nardi – 46 VOTI
  • Luisa Gatto – 7 VOTI

Forza Italia

  • Gianluca Gallo – 30.165 VOTI
  • Pasqualina Straface – 13.163 VOTI
  • Antonella Blandi – 3274 VOTI
  • Piercarlo Chiappetta – 4262 VOTI
  • Antonio De Caprio – 4786 VOTI
  • Francesca Impieri – 4112 VOTI
  • Angela Morrone – 862 VOTI
  • Antonio Russo – 1932 VOTI
  • Elisabetta Santoianni – 10.661 VOTI

Lega

  • Katya Gentile – 3003 VOTI
  • Orlandino Greco – 5154 VOTI
  • Emira Ciodaro – 4153 VOTI
  • Antonio Belmonte – 774 VOTI
  • Marianna Ardillo – 743 VOTI
  • Santo Capalbo – 955 VOTI
  • Michele Covello – 754 VOTI
  • Annunziata De Marco – 1159 VOTI
  • Giovanni Schiavelli – 912 VOTI

Noi Moderati

  • Riccardo Rosa – 1195 VOTI
  • Davide Gravina – 823 VOTI
  • Enrico Caligiuri – 265 VOTI
  • Sergio del Giudice – 1150 VOTI
  • Cinzia Mauro – 402 VOTI
  • Adelina Sirimarco – 384 VOTI
  • Ermelinda Mazzei – 255 VOTI
  • Marilena Lanzino – 817 VOTI
  • Elisa Scalercio – 723 VOTI

Occhiuto Presidente

  • Pierluigi Caputo – 14.791 VOTI
  • Rosaria Succurro – 12.201 VOTI
  • Franceschina Bufano – 1016 VOTI
  • Marisa Fiammetta Guido – 559 VOTI
  • Cataldo Minò – 2840 VOTI
  • Mattia Salimbeni – 1666 VOTI
  • Giuseppina Vano – 511 VOTI
  • Vincenzo Ventimiglia – 943 VOTI
  • Ugo Vetere – 3388 VOTI

Sud chiama Nord, Partito Animalista

  • Sara Mauro – 179 VOTI
  • Virgilio Minniti – 139 VOTI
  • Simona Casadei – 4 VOTI
  • Isabella Campana – 7 VOTI
  • Antonio Raddi – 77 VOTI
  • Anna Capitano – 2 VOTI
  • Patrik Palumbo – 2 VOTI
  • Carmelo Asta – 4 VOTI
  • Sandro Palazzolo – 1 VOTI

UDC

  • Vigliaturo Anna – 479 VOTI
  • Borrelli Vincenzo – 417 VOTI
  • Ercole Massimiliano – 131 VOTI
  • Fazio Antonietta – 177 VOTI
  • Licursi Gennaro – 482 VOTI
  • Russo Cataldo Antonio – 142 VOTI
  • Piattello Domenico – 208 VOTI
  • Crisci Rosetta – 106 VOTI
  • Naccarato Cinzia – 20 VOTI

CIRCOSCRIZIONE CENTRO

Fratelli d’Italia

  • Wanda Ferro – 10.406 VOTI
  • Antonio Montuoro – 11.920 VOTI
  • Filippo Maria Pietropaolo – 5499 VOTI
  • Simona Ferraina – 3834 VOTI
  • Dalila Nesci – 820 VOTI
  • Domenico Perri – 619 VOTI
  • Teresa Ruberto 432 VOTI
  • Antonio Schiavello – 1303 VOTI

Forza Azzurri

  • Afflitto Francesco – 242 VOTI
  • Mascaro Salvatore – 843 VOTI
  • Caddeo Carla – 29 VOTI
  • Crapella Patrizia – 31 VOTI
  • De Pinto Cosimo – 369 VOTI
  • De Vito Giuseppe – 151 VOTI
  • Mungo Antonio – 542 VOTI
  • Staropoli Giuseppina – 301 VOTI

Forza Italia

  • Talerico Antonello – 8130 VOTI
  • Aiello Elisabetta – 8471 VOTI
  • Fera Maria Ylenia – 2265 VOTI
  • Ferrari Sergio – 12.134 VOTI
  • Grandinetti Dionesi Antonella – 589 VOTI
  • Pianura Maria Grazia – 2023 VOTI
  • Polimeni Marco – 8831 VOTI
  • Russo Saverio – 1053 VOTI

Lega

  • Mancuso Filippo – 12.130 VOTI
  • Raso Pietro – 5064 VOTI
  • Bevilacqua Gianpaolo – 5098 VOTI
  • Laudari Elisenia – 1226 VOTI
  • Limardo Maria – 2018 VOTI
  • Miletta Cosima Teresa – 1533 VOTI
  • Parente Silvia – 3730 VOTI
  • Stirparo Maria Teresa – 2843 VOTI

Noi Moderati

  • Lea Concolino in Aloi – 1831 VOTI
  • Valeria Fedele – 2239 VOTI
  • Gennaro Lerose detto Rino – 2310 VOTI
  • Pascasio Matacera – 569 VOTI
  • Giuseppina Mellace – 3046 VOTI
  • Vito Pitaro – 11.995 VOTI
  • Michele Rosato – 1443 VOTI
  • Antonio Giuseppe Sciumbata – 1169 VOTI

Occhiuto Presidente

  • Comito Michele – 6445 VOTI
  • Ionà Emanuele – 6833 VOTI
  • Gaetano Salvatore – 3249 VOTI
  • Capellupo Filippo Antonio – 941 VOTI
  • Fiamingo Antonia – 1529 VOTI
  • Lombardo Rosina – 429 VOTI
  • Molinaro Maria – 1056 VOTI
  • Santacroce Frank Mario – 3284 VOTI

Sud chiama Nord, Partito Animalista

  • Azzalini Antonio – 25 VOTI
  • Casaburi Anna – 5 VOTI
  • Saladino Vittorio – 214 VOTI
  • Gallo Samanta – 34 VOTI
  • Pittella Salvatore – 18 VOTI
  • Sestito Vincenzo Giuseppe – 1 VOTI
  • Mazzuca Emilia Maria – 4 VOTI
  • Passalis Ida – 17 VOTI

UDC

  • Salvatore Bulzomì – 920 VOTI
  • Gerlando Cuffaro – 1091 VOTI
  • Rosa Procopio – 403 VOTI
  • Mariana Iannello – 251 VOTI
  • Vincenzo Fulvio Attisani – 455 VOTI
  • Giuseppe Isabella – 525 VOTI
  • Romano Loielo – 546 VOTI

CIRCOSCRIZIONE SUD

FDI

  • Giovanni Calabrese – 11.351 VOTI
  • Marco Cascarano – 2236 VOTI
  • Ramona Calafiore – 3395 VOTI
  • Giovanna Cusumano -2489 VOTI
  • Daniela Iiriti6906 VOTI
  • Francesco Praticò – 2959 VOTI
  • Stefano Princi – 6525 VOTI

Forza Azzurri

  • Castelletti Gabriella – 78 VOTI
  • Caldovino Roberta – 159 VOTI
  • Condoleo Antonio – 7 VOTI
  • Barberi Giuliana – 169 VOTI
  • Bartolo Enzo Rocco – 53 VOTI
  • Nucera Giuseppe – 544 VOTI
  • Ventra Giuseppe – 21 VOTI

Forza Italia

  • Cirillo Salvatore – 19.225 VOTI
  • Giannetta Domenico – 10.452 VOTI
  • Anghelone Serena – 4569 VOTI
  • Biasi Rocco – 1747 VOTI
  • Scarcella Concetta – 6881 VOTI
  • Parisi Virginia – 3033 VOTI
  • Zimbalatti Antonino – 2749 VOTI

LEGA

  • Giuseppe Gelardi – 2798 VOTI
  • Giuseppe Mattiani – 12.619VOTI
  • Caterina Maria Capponi – 2058 VOTI
  • Daniela Demetrio – 5031 VOTI
  • Armando Neri – 2874 VOTI
  • Francesco Sarica – 7180 VOTI
  • Anna Maria Stanganelli – 4424 VOTI

Noi Moderati

  • Antonino Crea – 526 VOTI
  • Francesca Eroi – 93 VOTI
  • Orlando Fazzolari – 1312 VOTI
  • Antonio Malara – 290 VOTI
  • Maria Marilena Mammone – 299 VOTI
  • Maria Grazia detta Mary Pascale – 133
  • Gaetano Rao – 2057 VOTI

Occhiuto Presidente

  • Giacomo Crinò – 9036 VOTI
  • Ieracitano Fortunata – 1085 VOTI
  • Luccisano Chiara – 2099 VOTI
  • Micheli Eulalia – 4642 VOTI
  • Parrello Antonino – 2158 VOTI
  • Sainato Raffaele – 1005 VOTI
  • Zampogna Giuseppe – 7579 VOTI

Sud chiama Nord, Partito Animalista

  • Bonavita Marilene – 74 VOTI
  • Adamo Giuseppe – 68 VOTI
  • Marino Andrea – 38 VOTI
  • Paolillo Ilaria – 2 VOTI
  • Candido Federica – 9 VOTI
  • Surace Vincenzo – 5 VOTI
  • Borrelli Dario Salvatore – 207 VOTI

UDC

  • Riccardo Occhipinti – 1778 VOTI
  • Evelin Giada Monardi Trungadi – 509
  • Manuela Barletta – 37 VOTI
  • Daniela Moscato – 125 VOTI
  • Pancrazio Benito Walter Melcore – 204
  • Luigi Marcianò – 529 VOTI
  • Antonino Francesco Latella – 123 VOTI

468

