Indagine Regione Calabria, Occhiuto: «Ben vengano gli accertamenti della Guardia di Finanza»

CATANZARO – “L’avevo detto: controllate tutto. Mi stanno prendendo in parola. Nelle ultime ore la Guarda di Finanza, a quando si apprende su input della Procura della Repubblica di Catanzaro, sta svolgendo degli accertamenti negli uffici della Cittadella regionale».

A confermare quanto già trapelato nella giornata di ieri 3 luglio 2025, è lo stesso governatore della Calabria Roberto Occhiuto che con queste parole ha dato notizia ufficiale delle perquisizioni con annesse acquisizioni documentali svolte dalla Guardia di Finanza presso alcuni uffici della cittadella regionale. L’attività investigativa riguarderebbe una indagine condotta dalla procura della Repubblica di Catanzaro.

«Ben vengano i controlli e gli approfondimenti – ha aggiunto Roberto Occhiuto -. I Dipartimenti della Regione Calabria non hanno nulla da nascondere ed hanno agito sempre in totale trasparenza e secondo quanto previsto dalla legge. Uno dei tratti distintivi del mio governo regionale è stato il rigore con il quale abbiamo e stiamo amministrando la cosa pubblica, con in cima la sanità».

Secondo quanto trapelato, i militari si sarebbero presentati negli uffici al terzo e all’ottavo piano della sede della Regione Calabria. Il Dipartimento Tutela della Salute, al terzo piano, e quello dell’Economia e Finanze, all’ottavo, sono tra i più strategici dell’apparato amministrativo calabrese.