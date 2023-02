Congresso del Pd, tour calabrese per Piero Fassino

1 minuto per la lettura

CATANZARO – «Martedì arriva in Calabria Piero Fassino a sostegno della mozione Bonaccini». Ad annunciarlo, in una nota, è il coordinatore regionale della mozione, Francesco De Luca. La presenza di Fassino toccherà diverse province calabresi.

il mini tour partirà con la conferenza stampa prevista per le ore 12 alla Biblioteca civica di Rende insieme agli universitari ed ai responsabili delle varie mozioni che appoggiano Bonaccini. Seconda tappa, poi, aperta a tutti i sostenitori del probabile nuovo segretario Pd con gli amministratori locali ed i dirigenti del territorio. Terza tappa, alle 17,30, a Vibo Valentia presso la Biblioteca civica ed in serata a Reggio Calabria per le conclusioni della giornata.

«La presenza di Fassino testimonia l’attenzione che la mozione Bonaccini riserva alla nostra terra ed ai rappresentanti istituzionali che sono impegnati sul campo per sostenere le tesi proposta – spiega De Luca. Siamo certi che in Calabria si assisterà ad un importante risultato e ad un successo assodato e consolidato dai sondaggi nazionali».