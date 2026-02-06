Lega, Furgiuele ha deciso: non aderirà al partito di Vannacci

3 minuti per la lettura

Il deputato calabrese Domenico Furgiuele era tra i parlamentari Lega considerati vicini a Vannacci. Dopo lo strappo tra il generale e Salvini ha deciso di restare nella Lega

Tra il Capitano e il Generale, alla fine Domenico Furgiuele ha scelto il primo. Il deputato calabrese – agli onori della cronaca nei giorni scorsi per aver organizzato la presenza (poi fatta saltare) di CasaPound alla Camera – era considerato dalle cronache parlamentari tra gli uomini più vicini a Vannacci. E quando, martedì scorso (3 febbraio 2026), Vannacci ha ufficializzato il suo addio a Salvini e alla Lega, Furgiuele si è ritrovato da subito neltotonomi dei parlamentari che lo avrebbero seguito. Solo tre, in verità, nella Lega: oltre a Salvini si sono fatti i nomi di Rossano Sasso ed Edoardo Ziello.

Sasso ha detto subito che doveva pensarci, non era facile decidere. Furgiuele, invece, non ha fatto dichiarazioni. Le uniche uscite pubbliche riguardavano il suo impegno pancia a terra per promuovere la raccolta firme per la proposta di legge popolare sulla remigrazione, spinta da CasaPound e soci. Fino a stamattina (6 febbraio 2026), quando il deputato lametino ha deciso che era tempo di metter fine alle «illazioni giornalistiche su una mia presunta fuoriuscita dalla Lega». E su Facebook ha ribadito fedeltà alla Lega e a Salvini.

Il post Facebook di Furgiuele

«Sono entrato nella Lega dodici anni fa, quando nel Mezzogiorno non c’era nulla – scrive Furgiuele – In Calabria la Lega valeva lo 0,1%, in Italia era al 3,6%, guidata dal giovane segretario federale Matteo Salvini. Da allora non ho mai cambiato lato del campo. Dodici anni vissuti dalla stessa parte, battaglie, impegno, sacrifici e anche risultati che nessuna ricostruzione interessata potrà mai mettere in discussione. C’ero prima di tanti altri, anche di chi oggi si scopre “fedelissimo” esclusivamente sui social».

Furgiuele poi rivendica i suoi risultati. «La mia città Lamezia Terme ha dimostrato di essere un baluardo della Lega nel Mezzogiorno: oltre il 10% alle comunali (con il simbolo di partito), tre consiglieri comunali eletti, un assessore, alle regionali un risultato superiore al 20% in una città di circa 70.000 abitanti. Numeri, non opinioni» scrive. «Sono tra i padri fondatori della Lega in Calabria. So bene cosa significhi fondare, costruire, tenere insieme. È un percorso che conosco, perché l’ho già fatto e continuo a farlo con passione giorno per giorno – prosegue – Sono entrato in questo partito da militante, sono diventato parlamentare, ma resto un militante nello spirito e nell’azione, uno che serve il partito, anche quando non tutto è semplice, anche quando non tutto è immediatamente comprensibile. Perché prima di tutto viene il partito. Sono Furgiuele! un uomo di parte. E continuerò ad esserlo».